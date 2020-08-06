Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генпрокуроров России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в республику генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян. Об этом глава государства заявил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными россиянами, сообщает БелТА.

Кроме того, белорусский президент заявил, что в случае необходимости целесообразно выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период избирательной кампании.

«Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период», – заявил Лукашенко.

Он отметил, что детали обстановки известны участникам совещания и повторяться не следует. «Однако, если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения», – сказал он.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

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