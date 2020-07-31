В конфликте с Лукашенко Запад дает сигнал поддержки России

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31 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

Чтобы израильский газ достиг Европы, эти трубы должны лечь на глубину трех тысяч метров Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации. Речь идет о израильско-кипрско-греческом трубопроводе EastMed, который должен снабжаться с израильского месторождения «Левиафан». С какими сложностями сталкивается данное начинание и стоит ли России бояться появления нового конкурента? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Начиная с 2014 года в Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все заканчивались одинаково – новой эскалацией конфликта. Подробности...

России пора становиться хранилищем памяти мира

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ

Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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    В конфликте с Лукашенко Запад дает сигнал поддержки России

    Российские граждане были задержаны в Белоруссии крайне грубыми методами    31 июля 2020, 19:20
    Фото: «Телеканал 360»/Youtube
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Последний тиран Европы борется за свое выживание». Именно такими, и даже порой еще более жесткими словами отреагировала западная пресса на крупнейший скандал между Россией и Белоруссией - задержание десятков россиян в Минске. Если Лукашенко рассчитывал на то, что Запад одобрит его давление на Россию, он явно просчитался, и западные СМИ отчетливо дали ему это понять.

    Чужой среди своих, чужой среди чужих. Именно таким стал президент Белоруссии Александр Лукашенко, после того как захватил группу российских сотрудников ЧВК «Вагнер», следовавшую через территорию республики. Реакция России на такой недружественный шаг была очевидна, и если кто-то в Минске думал компенсировать ее за счет похвалы Запада, то этого не произошло. Реакция западных СМИ на устроенную Александром Лукашенко провокацию была отнюдь не комплиментарной.

    Ты – нас, мы – тебя

    Одним из традиционных для Минска инструментов политического шантажа России является угроза «а мы пойдем на Запад». Белорусские элиты позиционировали свою страну как единственную форточку Российской Федерации в Европу и давали понять, что если Кремль не будет относиться к Белоруссии по-братски (то есть субсидировать экономику, не требуя взамен ничего, кроме выражения братской любви), то Минск переориентируется на Запад. Где его примут с распростертыми объятьями – хотя бы для того, чтобы прикрыть форточку.

    Российские эксперты в ответ убеждали белорусских коллег, что страну и ее экономику, возможно, и примут – но лишь для того, чтобы привнести туда западный экономический уклад (то есть ликвидацию белорусской промышленности, не нужной Европе), ценности (русофобию и отказ от здорового консерватизма), а также демократию. Говоря простым русским языком, в прозападном белорусском государстве Лукашенко места не будет. Его либо уберут через майдан, либо – как предлагает авторитетнейшее британское издание The Economist – через выборы, которые оно называет «правильным способом избавиться от Лукашенко».

    И нынешняя реакция западных СМИ на арест в Белоруссии «российских террористов» – сотрудников т. н. ЧВК «Вагнер» – лишь подтвердила правоту россиян. Ведь если кому-то в Минске казалось, что демонстративная, хамская и предательская акция Александра Лукашенко против полуофициально следовавших на задание в Африку (или Латинскую Америку – сейчас есть разные версии) россиян будет западными журналистами оценена и одобрена, то этого не случилось.

    Да, у Лукашенко были основания надеяться на лучшее – ведь у него с Западом было что-то вроде медового месяца. «Давно пытающийся маневрировать между Россией и Западом ради получения политических и экономических преференций Александр Лукашенко за последние месяцы серьезно отодвинулся о России – особенно с момента визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео, первого визита госсекретаря США в Белоруссию с начала 90-х годов. После этого Вашингтон впервые более чем за десять лет назначил посла в Белоруссию, и обе страны заявили о готовности улучшать ранее замороженные отношения», – констатирует The New York Times.

    К слову, The Wall Street Journal также признает, что хорошие отношения с Западом помогли Батьке «сопротивляться российскому давлению» в вопросах дальнейшей интеграции Минска с Москвой в рамках Союзного государства.

    И начался быт

    Однако медовый месяц закончился в тот момент, когда Лукашенко превратил президентские выборы из аккуратно управляемого процесса в демонстративное преследование и подавление инакомыслящих. И западные СМИ стали активно об этом писать.

    Их отношение к белорусским выборам можно охарактеризовать заголовком британской Times: «Последний тиран Европы борется за свое выживание». «Занимающий пост президента уже 26 лет, Александр Лукашенко оказался в очень сложной ситуации перед намеченными на 9 августа выборами. Экономические проблемы и критика его подхода по отрицанию коронавируса ударили по уровню его поддержки среди традиционных сторонников. И впервые за почти два десятка лет диктатору, отыгрывающему образ мачо, противостоит единый кандидат от оппозиции», – чуть вежливее поясняет британская Independent.

    И когда белорусские власти задержали россиян, западные журналисты не изменили тональность, не поменяли гнев на милость. Они просто интегрировали это задержание в общий конструкт своей критики Лукашенко – и тем самым фактически встали на сторону российских властей, утверждающих, что никто в Кремле заговора против Лукашенко не устраивал.

    По мнению «Радио Свобода», речь идет о комбинации Александра Лукашенко, «который нашел удобную возможность для дискредитации и сдерживания растущего оппозиционного движения, а также для введения еще более жестких мер контроля на предстоящих выборах». Батька уже обвинил двух лидеров оппозиции в том, что они оказывали поддержку планируемому перевороту – и западные журналисты удивляются, каким образом оппозиционеры могли эту поддержку оказывать, если они сейчас «сидят в тюрьмах КГБ»?

    По другой версии, озвученной западными СМИ, речь идет не о дискредитации оппозиции, а о консолидации электората.

    «Лукашенко обычно использовал угрозу иностранного вмешательства – как со стороны России, так и со стороны Запада – для того, чтобы создавать себе образ лидера, который лучше всех может защитить суверенитет страны. И эксплуатация прибывших в Белоруссию «наемников Вагнера» станет зловещим сигналом для избирателей: если они откажутся от Лукашенко, то страна пойдет по пути Украины», – пишет издание Foreign Policy.

    Ляхи не помогут

    В тексте «Радио Свобода» муссируется мысль, что задержание – это сигнал не только России и оппозиции, но и Западу. Лукашенко готовится к возможным масштабным акциям протеста, которые будет подавлять как умеет – то есть силой. И для того, чтобы Запад не сильно возмущался, ему намекают на то, что Батька противостоит попыткам России устроить в Белоруссии переворот. А если логически развить этот намек, то Лукашенко предлагает западным партнерам себя как некий противовес российскому влиянию в Белоруссии.

    Вот только Запад это предложение отвергает. Отчасти потому, что не верит в возможность отрыва Белоруссии от России, а отчасти и потому, что не готов молчаливо поддерживать действия белорусских властей по силовому разгону акций протеста после нарисованного тамошним избиркомом результатов столь противоречивых президентских выборов 9 августа.

    В понимании европейцев и американцев игра не стоит свеч

    – ведь если они отвернутся от прозападной оппозиции в Белоруссии, то это учтут другие их союзники из числа жителей государств постсоветского пространства. И это вряд ли добавит им энтузиазма в деле борьбы с тамошними режимами и российским влиянием в этих государствах.

    И тогда белорусские власти, возможно, поймут простую истину: Штаты и Европа не готовы улучшать отношения с Белоруссией по «саудовскому принципу», без вмешательства во внутренние дела. Это Эр-Рияд со своей нефтью и деньгами настолько важен для Запада, что тот может игнорировать расчленение по приказу саудовского кронпринца американского журналиста Джамаля Хашогджи. Белорусскому же Батьке не прощают даже преследование прозападной оппозиции.

    Если же не поймут, то снова будут попадать в вилку – наподобие нынешней истории с «вагнеровцами», из которой Минску теперь нужно попытаться выйти с минимальными потерями. «Освобождение бойцов без суда будет противоречить сделанным им ранее заявлениям, а также станет пощечиной Украине и Соединенным Штатам, которые ввели санкции против ряда организаций Вагнера за их попытки вмешиваться в дела зарубежных стран. Попытка же их обвинить вызовет гнев России», – пишет Foreign Policy.


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