Кто и как превращает Белоруссию в Украину В конфликте с Лукашенко Запад дает сигнал поддержки России 31 июля 2020, 19:20

Фото: «Телеканал 360»/Youtube

Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

«Последний тиран Европы борется за свое выживание». Именно такими, и даже порой еще более жесткими словами отреагировала западная пресса на крупнейший скандал между Россией и Белоруссией - задержание десятков россиян в Минске. Если Лукашенко рассчитывал на то, что Запад одобрит его давление на Россию, он явно просчитался, и западные СМИ отчетливо дали ему это понять. Чужой среди своих, чужой среди чужих. Именно таким стал президент Белоруссии Александр Лукашенко, после того как захватил группу российских сотрудников ЧВК «Вагнер», следовавшую через территорию республики. Реакция России на такой недружественный шаг была очевидна, и если кто-то в Минске думал компенсировать ее за счет похвалы Запада, то этого не произошло. Реакция западных СМИ на устроенную Александром Лукашенко провокацию была отнюдь не комплиментарной. Ты – нас, мы – тебя Одним из традиционных для Минска инструментов политического шантажа России является угроза «а мы пойдем на Запад». Белорусские элиты позиционировали свою страну как единственную форточку Российской Федерации в Европу и давали понять, что если Кремль не будет относиться к Белоруссии по-братски (то есть субсидировать экономику, не требуя взамен ничего, кроме выражения братской любви), то Минск переориентируется на Запад. Где его примут с распростертыми объятьями – хотя бы для того, чтобы прикрыть форточку. Российские эксперты в ответ убеждали белорусских коллег, что страну и ее экономику, возможно, и примут – но лишь для того, чтобы привнести туда западный экономический уклад (то есть ликвидацию белорусской промышленности, не нужной Европе), ценности (русофобию и отказ от здорового консерватизма), а также демократию. Говоря простым русским языком, в прозападном белорусском государстве Лукашенко места не будет. Его либо уберут через майдан, либо – как предлагает авторитетнейшее британское издание The Economist – через выборы, которые оно называет «правильным способом избавиться от Лукашенко». И нынешняя реакция западных СМИ на арест в Белоруссии «российских террористов» – сотрудников т. н. ЧВК «Вагнер» – лишь подтвердила правоту россиян. Ведь если кому-то в Минске казалось, что демонстративная, хамская и предательская акция Александра Лукашенко против полуофициально следовавших на задание в Африку (или Латинскую Америку – сейчас есть разные версии) россиян будет западными журналистами оценена и одобрена, то этого не случилось. На эту тему Да, у Лукашенко были основания надеяться на лучшее – ведь у него с Западом было что-то вроде медового месяца. «Давно пытающийся маневрировать между Россией и Западом ради получения политических и экономических преференций Александр Лукашенко за последние месяцы серьезно отодвинулся о России – особенно с момента визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео, первого визита госсекретаря США в Белоруссию с начала 90-х годов. После этого Вашингтон впервые более чем за десять лет назначил посла в Белоруссию, и обе страны заявили о готовности улучшать ранее замороженные отношения», – констатирует The New York Times. К слову, The Wall Street Journal также признает, что хорошие отношения с Западом помогли Батьке «сопротивляться российскому давлению» в вопросах дальнейшей интеграции Минска с Москвой в рамках Союзного государства. И начался быт Однако медовый месяц закончился в тот момент, когда Лукашенко превратил президентские выборы из аккуратно управляемого процесса в демонстративное преследование и подавление инакомыслящих. И западные СМИ стали активно об этом писать. Их отношение к белорусским выборам можно охарактеризовать заголовком британской Times: «Последний тиран Европы борется за свое выживание». «Занимающий пост президента уже 26 лет, Александр Лукашенко оказался в очень сложной ситуации перед намеченными на 9 августа выборами. Экономические проблемы и критика его подхода по отрицанию коронавируса ударили по уровню его поддержки среди традиционных сторонников. И впервые за почти два десятка лет диктатору, отыгрывающему образ мачо, противостоит единый кандидат от оппозиции», – чуть вежливее поясняет британская Independent. И когда белорусские власти задержали россиян, западные журналисты не изменили тональность, не поменяли гнев на милость. Они просто интегрировали это задержание в общий конструкт своей критики Лукашенко – и тем самым фактически встали на сторону российских властей, утверждающих, что никто в Кремле заговора против Лукашенко не устраивал. По мнению «Радио Свобода», речь идет о комбинации Александра Лукашенко, «который нашел удобную возможность для дискредитации и сдерживания растущего оппозиционного движения, а также для введения еще более жестких мер контроля на предстоящих выборах». Батька уже обвинил двух лидеров оппозиции в том, что они оказывали поддержку планируемому перевороту – и западные журналисты удивляются, каким образом оппозиционеры могли эту поддержку оказывать, если они сейчас «сидят в тюрьмах КГБ»? По другой версии, озвученной западными СМИ, речь идет не о дискредитации оппозиции, а о консолидации электората. «Лукашенко обычно использовал угрозу иностранного вмешательства – как со стороны России, так и со стороны Запада – для того, чтобы создавать себе образ лидера, который лучше всех может защитить суверенитет страны. И эксплуатация прибывших в Белоруссию «наемников Вагнера» станет зловещим сигналом для избирателей: если они откажутся от Лукашенко, то страна пойдет по пути Украины», – пишет издание Foreign Policy. Ляхи не помогут В тексте «Радио Свобода» муссируется мысль, что задержание – это сигнал не только России и оппозиции, но и Западу. Лукашенко готовится к возможным масштабным акциям протеста, которые будет подавлять как умеет – то есть силой. И для того, чтобы Запад не сильно возмущался, ему намекают на то, что Батька противостоит попыткам России устроить в Белоруссии переворот. А если логически развить этот намек, то Лукашенко предлагает западным партнерам себя как некий противовес российскому влиянию в Белоруссии. Вот только Запад это предложение отвергает. Отчасти потому, что не верит в возможность отрыва Белоруссии от России, а отчасти и потому, что не готов молчаливо поддерживать действия белорусских властей по силовому разгону акций протеста после нарисованного тамошним избиркомом результатов столь противоречивых президентских выборов 9 августа. В понимании европейцев и американцев игра не стоит свеч – ведь если они отвернутся от прозападной оппозиции в Белоруссии, то это учтут другие их союзники из числа жителей государств постсоветского пространства. И это вряд ли добавит им энтузиазма в деле борьбы с тамошними режимами и российским влиянием в этих государствах. И тогда белорусские власти, возможно, поймут простую истину: Штаты и Европа не готовы улучшать отношения с Белоруссией по «саудовскому принципу», без вмешательства во внутренние дела. Это Эр-Рияд со своей нефтью и деньгами настолько важен для Запада, что тот может игнорировать расчленение по приказу саудовского кронпринца американского журналиста Джамаля Хашогджи. Белорусскому же Батьке не прощают даже преследование прозападной оппозиции. Если же не поймут, то снова будут попадать в вилку – наподобие нынешней истории с «вагнеровцами», из которой Минску теперь нужно попытаться выйти с минимальными потерями. «Освобождение бойцов без суда будет противоречить сделанным им ранее заявлениям, а также станет пощечиной Украине и Соединенным Штатам, которые ввели санкции против ряда организаций Вагнера за их попытки вмешиваться в дела зарубежных стран. Попытка же их обвинить вызовет гнев России», – пишет Foreign Policy.

