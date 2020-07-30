Тихановская высказалась о задержании россиян в Минске

Оппозиционный кандидат на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская в ходе митинга в Минске прокомментировала задержание на территории республики россиян, которых обвиняют в попытке «дестабилизировать» обстановку в стране.

«Я только в страшном сне могла представить, к кому они этих боевиков могут привязать. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? Люди, мы ведь просто хотим мирных перемен», – цитирует Тихановскую Tut.by.

Она добавила, что пришла в политику «не ради власти, а ради справедливости», и заявила, что ее главная цель – провести новые выборы с участием всех альтернативных кандидатов, «чтобы люди сами выбрали, за кого голосовать».

Также Тихановская упомянула своего супруга, блогера Сергея Тихановского.

«Я была студенткой в Мозыре, а он открывал клуб. Мы познакомились, это была любовь с первого взгляда. Через год мы поженились и уже 16 лет вместе, у нас замечательные дети. Мой муж открыл людям глаза, пробудил в них смелость и веру в себя. Хочу сказать, что мой муж открыл людям глаза и дал надежду на перемены. Он уже два месяца в СИЗО», – сказала кандидат.

Политик отметила, что ей пришлось «прятать детей» и она «устала молчать, устала бояться».

В четверг Тихановская вызвала действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на дебаты в формате «один на один», которые, по ее задумке, должны пройти на стадионе в Минске.

В отношении мужа Светланы Тихановской – блогера Сергея Тихановского возбуждено уголовное дело по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей.

Напомним также, в среду в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания возбуждено дело о подготовке терактов.

Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявлял, что задержанные россияне оказались в Минске транзитом, они собирались отправиться в Стамбул на работу по охране объектов энергетической инфраструктуры и ресурсов.