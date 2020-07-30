Против мужа Тихановской завели дело в Белоруссии

В отношении мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской – блогера Сергея Тихановского возбуждено уголовное дело по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей.

«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении Тихановского возбужден ряд уголовных дел. Так, в отношении него возбуждено уголовное дело … по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов», – говорится в сообщении СК Белоруссии.

Там же отмечается, что в отношении оппозиционного политика Николая Статкевича, Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что у лидера Белоруссии Александра Лукашенко остался последний реальный соперник на выборах. После «удаления с поля» двух главных оппозиционных кандидатов, неожиданной альтернативой Лукашенко стала домохозяйка Светлана Тихановская. В политике она новичок и известна только как супруга популярного блогера.