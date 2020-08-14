Лукашенко сделал выбор в пользу России

Взгляд
14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...
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Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
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Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
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    Лукашенко сделал выбор в пользу России

    Решение Лукашенко вернуть россиян домой говорит о том, что эта история оказалась неудавшейся провокацией    14 августа 2020, 23:00
    Фото: Телеканал ОНТ/Youtube
    Текст: Андрей Резчиков,
    Людмила Суркова

    Белоруссия вернула Москве 32 россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». В Минске утверждали, что группа прибыла в республику для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. При этом Лукашенко не исключал, что может выдать задержанных Киеву. Почему Батька не стал рассматривать украинский запрос на экстрадицию россиян и как этот шаг отразится на отношениях Москвы и Минска?

    В пятницу Минск выдал Москве 32 россиян, которых в Белоруссии называли «бойцами ЧВК Вагнера». По информации источника ТАСС, россияне вернулись на родину «наземным маршрутом через российско-белорусскую границу». Один из задержанных, имеющий также и белорусское гражданство, остался на территории республики.

    Как говорится на сайте российской Генпрокуратуры, передача прошла в строгом соответствии с нормами международного права и законов обеих стран. Минск удовлетворил ходатайство генпрокурора России Игоря Краснова. Документ был отправлен из Москвы 5 августа в соответствии с предусмотренным Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

    Источник «Интерфакса» утверждает, что уголовное или другое процессуальное преследование россиянам больше не грозит. Мужчинам придется пройти двухнедельный карантин по коронавирусу, прежде чем они смогут вернуться к своим семьям.

    Напомним, задержание российских граждан произошло под Минском 29 июля. Группа из 32 человек находилась в санатории «Белорусочка». Местные силовики назвали большинство задержанных бойцами «частной военной компании Вагнера». На следующий день СК Белоруссии сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. В ответ на это Москва заявила, что задержанные являются сотрудниками охранного предприятия и транзитом через Минск направлялись в Стамбул.

    Также выяснилось, что некоторые из задержанных ранее участвовали в боевых действиях на стороне ополченцев Донбасса. Информация о некоторых из них попала на украинский сайт «Миротворец». При этом Киев заявил, что 28 из задержанных – граждане Украины, и 12 августа направил в белорусскую генпрокуратуру запрос об их выдаче, причем украинский суд успел принять решение об их заочном аресте.

    Спустя время, СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание «вагнеровцев» было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками в сотрудничестве западными спецслужбами. Ситуацию обсуждали президенты обеих стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский убежден, что Лукашенко после выборов и многотысячных акций протеста оказался в ситуации, когда ему необходима поддержка России. «После президентских выборов в Белоруссии произошла страшная путаница. Люди из окружения президента уже начинают задумываться о том, насколько перспективно оставаться в его команде. Сейчас Лукашенко вынужден сближаться с Москвой, поскольку ситуация для него становится все хуже и хуже», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

    При этом Погребинский добавил, что команда президента Украины Владимира Зеленского изначально понимала, что их запрос в Минск на выдачу 28 человек не будет удовлетворен. На это частично указывает и сухая реакция МИД Украины, где отметили, что «предмет дальнейшего диалога» с Минском «пропадает сам по себе». «Команда Зеленского отреагировала на мнение правых националистов, которые следят за каждым шагом президента. Но они прекрасно понимали, что не получат ответа со стороны Минска», – пояснил политолог.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян также связывает решение Лукашенко отпустить россиян с происходящим в республике протестом. «Вот как жареный петух-то клюнул, так и наши браточки вернулись на Родину спокойненько. А ведь вести себя прилично надо всегда. Не только когда жареный петух клюет», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Во-первых, очевидно, что Лукашенко сейчас очень заинтересован в поддержке Москвы. Поскольку его положение шатко, ряд стран не признал итоги выборов, а оппозиция продолжает настаивать на отмене их результатов, ему важно заручиться благожелательным отношением со стороны России», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

    «Во-вторых, такой шаг косвенно подтверждает, что история с задержанием была провокацией. Также ясно, что оснований для передачи этих людей Украине нет. Потому возвращение 32 россиян говорит о том, что Лукашенко готов предпринять шаги для улучшения отношений с Россией. Хотелось бы надеяться, что таких прецедентов больше не будет», – добавил политолог.

    «Это абсолютно разумный шаг Лукашенко на фоне безумной провокации, которую в отношении Белоруссии разыграли украинские спецслужбы»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Но, как говорят в народе, «колечко то нашлось, а осадочек остался». Россиян можно было выпустить раньше, когда профильные российские ведомства сделали соответствующие заявления на официальном уровне», – посетовал сенатор.

    Собеседник считает, что в сложившихся обстоятельствах белорусская сторона могла бы и раньше дать оценку действиям украинских спецслужб. «Но, думаю, перед ребятами извинились. Впредь они станут более осторожными, чтобы больше не попадаться на сомнительные разводки. Ну, а Белоруссии надо поскорее урегулировать внутренний кризис и понять, что альтернативы союзническим отношениям с Россией у нее просто нет», – резюмировал Клинцевич.

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