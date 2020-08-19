СБУ открестилась от участия в спецоперации по захвату «боевиков ЧВК Вагнера»

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых назвали сотрудниками частной военной компании «Вагнера», сообщила пресс-служба ведомства.

На странице СБУ в Facebook указано, что ведомство не комментирует слухи, не поддерживает информационные операции СМИ и «не участвует в общественном обсуждении различных фантастических сценариев», однако в качестве исключения прокомментирует ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии.

«Отмечаем – данные об участии СБУ в так называемой «Вагнеровской спецоперации» – обычная подделка. А его первоисточником, подчеркиваем, более недели назад было русское издание», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что ни один сотрудник ведомства «не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, якобы записанным на аудиозаписи, поэтому звание одного из участников беседы «офицер СБУ» является домыслом и сознательной манипуляцией.

«Мы понимаем, что инициаторы таких взбросов действуют по логике «несколько раз (произнесенная) ложь может показаться кому-то правдой». Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более тщательно относиться к информационной гигиене, а не распространять слухи в пользу недружественных стран», – добавили в СБУ.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Напомним, в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Позже Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.

Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе. Освобожденные россияне рассказали о своем задержании.

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