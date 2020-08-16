Освобожденные россияне рассказали о задержании в Белоруссии

Граждане России, освобожденные после задержания в Белоруссии, рассказали, что произошедшее стало для них шоком.

Мужчины были уверены, что едут работать в Венесуэлу и никак не ожидали, что за ними приедут силовики.

«На себе лично я не ощутил какого-то истязания, но тем не менее, я понимал, что я ни в чем не виновен и что ничего не совершил. Не понимал, то ли сон, то ли явь. Дурацкое ощущение было, ничего не понятно. В наручники, кому-то пакеты на голову, кому-то простыни, и начали потихоньку нас грузить и увезли уже в милицию», – передает слова россиянина РИА «Новости».

По словам мужчин, они испытывали ощущение нереальности происходящего. Утром их развезли по разным отделам милиции, чтобы они не общались между собой. Задержанные считали происходящее недоразумением, которое быстро разрешится.

«В ходе первого дня допроса никто не понимал, что вообще творится. Нам дали бумаги о том, что мы подозреваемся в подготовке массового волнения на территории Республики Беларусь. Были статьи «Терроризм», «Покушение на государственный строй». Я все там статьи не помню уже наизусть, но скажем так, как это истолковали, срок начинается от 15 лет. Это реальные статьи, которые начинаются от 15 и выше и до смертной казни», – рассказал один из мужчин.

Россияне рассказали, что в первые дни после задержания силовики относились к ним сурово, их считали террористами. У многих из них на руках остались шрамы от наручников.

«Нас перевезли из изолятора временного содержания, по разным изоляторам мы тоже находились временного содержания. Один человек был на камеру, где-то ребят просто без матрасов держали на голых нарах. Первые три дня сурово. Они считали, что мы боевики, готовим побег, можем так взбунтоваться, уничтожить всю охрану, истребить половину города Минска. (...) И первые три дня только перемещение в наручниках, никаких допросов, ничего не было, очень строго все, и потом перевели», – говорят россияне.

У задержанных пытались узнать информацию о кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской и оппозиционном политике Николае Статкевиче. Однако мужчины даже не знали, кто эти люди.

«По истечении трех дней меня вызвали в кабинет к следователю, где мне было заявлено, что я подозреваюсь уже по статье 293, нарушение УК Республики Белоруссии, это подготовка к массовым протестам, вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Республики Беларусь в пользу Тихановской и Статкевича. Я не знал, что это вообще за люди. Постоянно спрашивали на допросах: вы знаете их лично? Получали от них какие-нибудь указания? Я вообще фамилии их услышал только там и даже не мог их запомнить сначала. И выборы, что в Белоруссии, узнал только по приезде, да и все ребята так же узнали, когда пошли в магазин, что там висит плакат, что будет выборы президента Белоруссии, на 9 августа назначено, политическими моментами не интересовались», – рассказал один из освобожденных.

Когда россиянам предъявили подозрения, их перевели в тюрьму Жодино и дали понять, что им грозит пожизненное заключение. К решению ситуации подключилось консульство.

«Да, консул очень быстро появился, на вторые сутки уже он прибыл к нам в Жодино и обозначился, что Россия знает о происшествии. Россия знает о нас, Россия поддерживает. Понимает всю несуразность ситуации, что вообще глупости: 33 человек прибывающих на территорию Минска по своим паспортам, оплачивающих все покупки по своим банковским картам, не имеющих ничего в сумках запрещенного, то есть готовых убыть самолетом. (...) Все, что было у нас в наличии, допустимо к провозу через аэропорт», – сказал мужчина.

Задержанные вспоминают, что их, по ощущениям, отпустили так же неожиданно, как и задержали. Группу собрали в зале СИЗО и заявили, что они будут освобождены.

Напомним, Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.

В МИД Украины после передачи напомнили Минску про принцип взаимности в вопросах экстрадиции граждан.

Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направлял в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.