Освобожденные россияне рассказали о задержании в Белоруссии

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16 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы спасти Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Как сделать Биробиджан столицей мира

Сейчас Биробиджан выглядит гораздо лучше, чем еще несколько лет назад Города и переезды. Где лучше жить?<br>/Youtube
Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) своими руками убирает помойки на улицах областного центра. Это не единственный пример того, как областная и федеральная власть наводят порядок на территории, которая должна была стать центром советского «еврейского проекта» - в чем лично убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Против Эрдогана собирается большая военная коалиция

Эрдоган и Макрон крайне недовольны друг другом Presidency Press Service/Zuma/Global Look Press
В конфликт Греции и Турции вокруг островов в Эгейском море решила вмешаться еще одна страна – Франция. Причем настолько серьезно, что французский лидер Макрон отправил на помощь грекам реальную военную помощь. Более того, в Европе созревает целая антитурецкая коалиция. Как же произошло, что Эрдоган настроил против себя целую группу влиятельных государств? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...

Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...

За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 12 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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    Освобожденные россияне рассказали о задержании в Белоруссии

       16 августа 2020, 13:14
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Граждане России, освобожденные после задержания в Белоруссии, рассказали, что произошедшее стало для них шоком.

    Мужчины были уверены, что едут работать в Венесуэлу и никак не ожидали, что за ними приедут силовики.

    «На себе лично я не ощутил какого-то истязания, но тем не менее, я понимал, что я ни в чем не виновен и что ничего не совершил. Не понимал, то ли сон, то ли явь. Дурацкое ощущение было, ничего не понятно. В наручники, кому-то пакеты на голову, кому-то простыни, и начали потихоньку нас грузить и увезли уже в милицию», – передает слова россиянина РИА «Новости».

    По словам мужчин, они испытывали ощущение нереальности происходящего. Утром их развезли по разным отделам милиции, чтобы они не общались между собой. Задержанные считали происходящее недоразумением, которое быстро разрешится.

    «В ходе первого дня допроса никто не понимал, что вообще творится. Нам дали бумаги о том, что мы подозреваемся в подготовке массового волнения на территории Республики Беларусь. Были статьи «Терроризм», «Покушение на государственный строй». Я все там статьи не помню уже наизусть, но скажем так, как это истолковали, срок начинается от 15 лет. Это реальные статьи, которые начинаются от 15 и выше и до смертной казни», – рассказал один из мужчин.

    Россияне рассказали, что в первые дни после задержания силовики относились к ним сурово, их считали террористами. У многих из них на руках остались шрамы от наручников.

    «Нас перевезли из изолятора временного содержания, по разным изоляторам мы тоже находились временного содержания. Один человек был на камеру, где-то ребят просто без матрасов держали на голых нарах. Первые три дня сурово. Они считали, что мы боевики, готовим побег, можем так взбунтоваться, уничтожить всю охрану, истребить половину города Минска. (...) И первые три дня только перемещение в наручниках, никаких допросов, ничего не было, очень строго все, и потом перевели», – говорят россияне.

    У задержанных пытались узнать информацию о кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской и оппозиционном политике Николае Статкевиче. Однако мужчины даже не знали, кто эти люди.

    «По истечении трех дней меня вызвали в кабинет к следователю, где мне было заявлено, что я подозреваюсь уже по статье 293, нарушение УК Республики Белоруссии, это подготовка к массовым протестам, вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Республики Беларусь в пользу Тихановской и Статкевича. Я не знал, что это вообще за люди. Постоянно спрашивали на допросах: вы знаете их лично? Получали от них какие-нибудь указания? Я вообще фамилии их услышал только там и даже не мог их запомнить сначала. И выборы, что в Белоруссии, узнал только по приезде, да и все ребята так же узнали, когда пошли в магазин, что там висит плакат, что будет выборы президента Белоруссии, на 9 августа назначено, политическими моментами не интересовались», – рассказал один из освобожденных.

    Когда россиянам предъявили подозрения, их перевели в тюрьму Жодино и дали понять, что им грозит пожизненное заключение. К решению ситуации подключилось консульство.

    «Да, консул очень быстро появился, на вторые сутки уже он прибыл к нам в Жодино и обозначился, что Россия знает о происшествии. Россия знает о нас, Россия поддерживает. Понимает всю несуразность ситуации, что вообще глупости: 33 человек прибывающих на территорию Минска по своим паспортам, оплачивающих все покупки по своим банковским картам, не имеющих ничего в сумках запрещенного, то есть готовых убыть самолетом. (...) Все, что было у нас в наличии, допустимо к провозу через аэропорт», – сказал мужчина.

    Задержанные вспоминают, что их, по ощущениям, отпустили так же неожиданно, как и задержали. Группу собрали в зале СИЗО и заявили, что они будут освобождены.

    Напомним, Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.

    В МИД Украины после передачи напомнили Минску про принцип взаимности в вопросах экстрадиции граждан.

    Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направлял в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.


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