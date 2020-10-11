Сотрудник спецслужб Украины объяснил провал операции по задержанию «вагнеровцев»

Представитель украинских спецслужб, куратор спецоперации по задержанию членов российской ЧВК Вагнера впервые поделился информацией, почему операция провалилась.

«На них была готова уже вся полностью информационная база... Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту Борисполь на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить», – передает «Обозреватель» слова спецслужащего «Богдана», выступившего на украинском телеканале «Прямой».

Он уточнил, что перед тем, как собрать «ударную группу» «вагнеровцев», разведчики сначала нашли среди них «вожака» – Артема Миляева с позывным «Шаман» из города Волжский Волгоградской области.

«Я вам больше скажу, что были применены дополнительные рычаги и самолет сел бы не на 90%, даже не на 99% – на 100%. Не было бы даже минимальных условий для командира экипажа. Не было бы никаких шансов», – рассказал «Богдан».

Он вспомнил, что вылет «вагнеровцев» из Белоруссии готовился на 24 июля. Но в этот же день состоялось совещание в офисе президента Владимира Зеленского, где руководство государства проинформировали о подробностях ситуации и переход ее в финальную фазу.

«Офис президента не отдал должного этой спецоперации с самого начала, особенно на этапе завершающей стадии», – добавил «Богдан».

Он заметил, что по инициативе Зеленского было решено перенести операцию на 30 июля из-за установления перемирия. После этого украинские разведчики купили «вагнеровцам» новые билеты и поселили их в санаторий «Белорусочка» под Минском, а за день до отложенного вылета россиян со скандалом накрыло КГБ Беларуси.

«У нас в самом высоком руководстве государства сидит «крыса». Такая огромная «крыса», явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, которое моет окна. Это уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло. На уровне межпрезидентском, понимаете?» – сказал «Богдан».

По его словам, во время совещания по «вагнеровцам» в офисе президента за столом присутствовали семеро. Докладывали о спецоперации тогдашний глава ГУР минобороны Украины Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий. Перед ними сидели Зеленский, его помощница Мария Левченко, не имеющая доступа к государственной тайне, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель руководителя ОП Роман Машовец и председатель офиса президента Андрей Ермак. Поэтому под подозрение могут попасть все, включая Зеленского, считает разведчик.

Так, после провала операции началась «зачистка» в кадровом составе спецслужб и сокрытие следов ее проведения.

«Банально почти все лица из руководящего состава, которые были задействованы в этой спецоперации, были уволены. И против них уже возбуждены уголовные дела», – подытожил «Богдан».

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.