Сотрудник спецслужб Украины объяснил провал операции по задержанию «вагнеровцев»

Взгляд
11 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал

В ходе беспорядков в Киргизии пострадали сотни человек IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС
Глава киргизского государства Жээнбеков, выжидавший трое суток после бунта, наконец начал действовать. Он ввел режим ЧП, поменял армейскую верхушку и приказал новому шефу генштаба, ветерану афганской войны генералу Омуралиеву вывести армию на улицы Бишкека и навести порядок. Однако ситуация в республике все еще остается взрывоопасной.  Подробности...
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«Тяжелых больных коронавирусом стало больше, чем весной»

Масочный режим, к сожалению, перестал восприниматься как обязательная норма Сергей Фадеичев/ТАСС
«И вирусологи, инфекционисты, и не имеющие отношения к медицине люди надеялись: в июле–августе COVID-19 сойдет на нет. Ан не тут-то было!» – отметил один из ведущих российских вирусологов, доктор медицинских наук Виктор Зуев. В интервью газете ВЗГЛЯД эксперт рассказал о самых распространенных мифах о коронавирусе и объяснил, почему не оправдались надежды на завершение пандемии к нынешней осени. Подробности...
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Трампа могут изгнать из Белого дома силой оружия

Вооруженные люди – обыденность на улицах США REUTERS/Maranie Staab
Предвыборная борьба в США достигла невиданного накала. Всерьез рассматривается вопрос о том, выльется ли она в полномасштабный вооруженный конфликт между трампистами и их противниками. Фактор неопределенности добавляют военные и спецслужбы – есть основания полагать, что часть их может вмешаться в общенациональное противостояние. Как это будет происходить?  Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
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Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто на удаленке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Сотрудник спецслужб Украины объяснил провал операции по задержанию «вагнеровцев»

       11 октября 2020, 15:49
    Фото: РБК/Youtube
    Текст: Александра Юдина

    Представитель украинских спецслужб, куратор спецоперации по задержанию членов российской ЧВК Вагнера впервые поделился информацией, почему операция провалилась.

    «На них была готова уже вся полностью информационная база... Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту Борисполь на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить», – передает «Обозреватель» слова спецслужащего «Богдана», выступившего на украинском телеканале «Прямой».

    Он уточнил, что перед тем, как собрать «ударную группу» «вагнеровцев», разведчики сначала нашли среди них «вожака» – Артема Миляева с позывным «Шаман» из города Волжский Волгоградской области.

    «Я вам больше скажу, что были применены дополнительные рычаги и самолет сел бы не на 90%, даже не на 99% – на 100%. Не было бы даже минимальных условий для командира экипажа. Не было бы никаких шансов», – рассказал «Богдан».

    Он вспомнил, что вылет «вагнеровцев» из Белоруссии готовился на 24 июля. Но в этот же день состоялось совещание в офисе президента Владимира Зеленского, где руководство государства проинформировали о подробностях ситуации и переход ее в финальную фазу.

    «Офис президента не отдал должного этой спецоперации с самого начала, особенно на этапе завершающей стадии», – добавил «Богдан».

    Он заметил, что по инициативе Зеленского было решено перенести операцию на 30 июля из-за установления перемирия. После этого украинские разведчики купили «вагнеровцам» новые билеты и поселили их в санаторий «Белорусочка» под Минском, а за день до отложенного вылета россиян со скандалом накрыло КГБ Беларуси.

    «У нас в самом высоком руководстве государства сидит «крыса». Такая огромная «крыса», явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, которое моет окна. Это уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло. На уровне межпрезидентском, понимаете?» – сказал «Богдан».

    По его словам, во время совещания по «вагнеровцам» в офисе президента за столом присутствовали семеро. Докладывали о спецоперации тогдашний глава ГУР минобороны Украины Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий. Перед ними сидели Зеленский, его помощница Мария Левченко, не имеющая доступа к государственной тайне, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель руководителя ОП Роман Машовец и председатель офиса президента Андрей Ермак. Поэтому под подозрение могут попасть все, включая Зеленского, считает разведчик.

    Так, после провала операции началась «зачистка» в кадровом составе спецслужб и сокрытие следов ее проведения.

    «Банально почти все лица из руководящего состава, которые были задействованы в этой спецоперации, были уволены. И против них уже возбуждены уголовные дела», – подытожил «Богдан».

    Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

    Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации.

    Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.


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