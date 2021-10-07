Спор об однополых браках закончился – они победили

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Какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке

Европа призывает расследовать причины взрывного роста цен на газ Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стоимость газа в Европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка. Ирония в том, что к этому коллапсу привели действия самого Брюсселя. Какие две стратегические ошибки допустил Евросоюз и сделает ли он правильные выводы из этого кризиса? Подробности...
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Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России Egon Bömsch/Global Look Press
Лондон ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Об этом стало известно благодаря новой утечке документов британских правительственных структур. На Смоленской площади уже отметили «шокирующие масштабы» финансирования этой деятельности. Какие цели преследует Британия в своей политике в отношении России и что этому может противопоставить Москва? Подробности...
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Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
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Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки

По численности личного состава и количеству бронетехники иранская армия заметно превосходит азербайджанскую Reuters Photographer/REUTERS
Азербайджан и Иран внезапно оказались на грани вооруженного конфликта. Иранские генералы прямо угрожают северному соседу вторжением, а тегеранские политики открыто призывают вернуть Ирану земли Закавказья, принадлежавшие когда-то Персидской империи. Обе страны начали военные маневры у границы. Насколько вероятен риск войны между двумя странами, кому она выгодна и что делать в этой ситуации Москве? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Спор об однополых браках закончился – они победили

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Важно понимать, что нам придется иметь дело с той Европой, где большинство населения приемлет однополые браки. Ждать, что европейцы завтра одумаются, не стоит. Скорее Польша и Португалия узаконят однополые браки, чем Австрия или Швеция от них откажутся. Подробности...

Руководству США подсовывают искаженный образ России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пока правящему классу Соединенных Штатов будет нужен образ «злонамеренной России» с «экономикой, порванной в клочья», и «подавленных тиранией русских», этот образ будет исправно рисоваться «экспертами». Подробности...
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Саакашвили залез в Грузию через незакрытое окно ненависти к России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Михаил Саакашвили продолжает развлекать россиян и других жителей постсоветского пространства. Беглый грузинский политик вернулся в Грузию. Без шоу ему скучно. Подробности...
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Спор об однополых браках закончился – они победили

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		7 октября 2021, 09:00

    В последнее время из Европы приходит много новостей, так или иначе связанных с ЛГБТ-тематикой. Пожалуй, наиболее громкая из них – появление в новом созыве Бундестага двух депутатов-трансгендеров, Тессы Ганзерер и Ники Славика. Оба представляют «зелёных», в программе которых права секс-меньшинств занимают особое место. Тем самым Германия, где уже был сыгравший гей-свадьбу глава МИД Гвидо Вестервелле, перешла на новую ступень «принятия» нетрадиционных отношений.

    В тот же день, когда немцы выбирали депутатов, в Швейцарии почти 65% населения высказались на референдуме в поддержку полноценных однополых браков. Собственно говоря, право заключать отношения у них было и раньше – просто ограниченное (например, однополые семьи не могли усыновлять детей). Годом ранее швейцарцы посчитали, что разжигание ненависти по признаку сексуальной ориентации следует признать уголовным преступлением. На то, что это сделано за спиной народа, тут не пожалуешься – нет, не за спиной, вот результаты референдума.

    По стопам Швейцарии, похоже, готовится пойти и Чехия. Ещё в апреле, пока гремел российско-чешский шпионский скандал, местный парламент принял в первом чтении закон, дающий однополым парам те же права, что и обычным. Сомнений в том, что дело доведут до конца, мало. Большинство политических сил поддерживают такой шаг, как и свыше 60% опрошенных чехов. Собственно говоря, чешские геи и лесбиянки уже несколько лет как могут даже усыновлять детей – правда, в личном, а не в семейном порядке. Так что и здесь – без неожиданностей.

    Само собой, дальше других идут страны Бенилюкс, где ЛГБТ-культура, кажется, уже стала частью национального самосознания. Так, Конституционный суд Бельгии ещё два года назад велел убрать из документов графу «пол», чтобы не ущемлять права трансгендеров. В прошлом году к тому же начали готовиться в Нидерландах, и всё по той же причине. Правда, голландцы растянули процедуру до 2025 года, посетовав, что другие государства ЕС к столь радикальным переменам ещё не готовы.

    Даже в Польше, где целые воеводства объявили себя зоной, свободной от ЛГБТ, «толерантность» постепенно отвоёвывает себе место. «Свободные зоны» под давлением ЕС за последние дни отменили четыре из пяти воеводств. Кроме того, и польское общество уже не столь монолитно. Вспомним лишь, что на президентских выборах 2020 года почти треть избирателей в первом туре проголосовала за кандидатов, прямо заявлявших о необходимости узаконить однополые союзы.

    Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

    Настоящим бастионом консерватизма смотрится сегодняшняя Венгрия, где приняли ряд законов, направленных на защиту традиционных ценностей, и ограничили права секс-меньшинств. Чем, естественно, вызвали гнев Евросоюза. Но сделаем оговорку. При всём запрете на «третий пол», усыновление, ограничениях на аборты, венгерский премьер Виктор Орбан всё же пока не тронул возможность геев и лесбиянок вступать в ограниченный гражданский союз. Так что нетерпимость Венгрии к этому явлению тоже не следует преувеличивать.

    В целом опросы, проводимые по заказу органов ЕС, показывают, что 76% европейцев считают необходимым предоставить секс-меньшинствам те же права, что и остальным. Цифра, надо сказать, вызывает некоторые сомнения. В тех же Польше и Венгрии – это явно не большинство. А есть ведь ещё достаточно религиозные католические Италия и Португалия. Есть православные Греция, Болгария и Румыния. Как видим, в Швейцарии (пусть и не входящей в ЕС, но близкой к нему) показатель несколько ниже. Но всё равно – огромный.

    Описываемые вещи показывают, что, к сожалению, европейцы в значительной степени подвержены гей-пропаганде. И чем дальше, тем большая часть их полагает, что в однополых браках нет ничего предосудительного, и что геи и лесбиянки заслуживают тех же семейных прав, что и остальные. И в этом нет ничего удивительного. Большинство ныне живущих европейцев уже не застали традиционную «старушку Европу». За последние десятилетия Старый Свет существенно изменился, и на то существует несколько причин.

    Первая из них – общество в Европе стало нерелигиозным. Много ли людей постоянно ходят в храм? Даже в подчёркнуто верующих Греции, Польше и Португалии едва ли таковых большинство. На праздники – да, ходят, но не каждое же воскресенье. Что уж говорить о подчёркнуто атеистических Чехии или Голландии, имеющих тяжёлую религиозную историю, прошедших в позднем средневековье через страшные религиозные войны. Естественно, что менее религиозному обществу рассказать о гомосексуальной норме куда проще.

    Второй момент – сама религия. Нынешний Папа Римский Франциск возвысил свой голос в пользу узаконивания однополых браков. В Великобритании или Швеции давно уже существует не только женское священство, но и гомосексуальное. Разумеется, сначала протестантские церкви, а затем и Римско-католическая сделали это под напором пропаганды, чтобы не казаться ретроградными. Тем более, что уже около 30 стран мира узаконили однополые союзы, и примерно столько же сделали это частично. Но факт есть факт – от «старой» морали они ушли.

    Третий момент – отрицание истории и традиций современными европейцами. История и традиции с точки зрения многих из них – зло. Ведь именно они неоднократно приводили к кровопролитным войнам. А Евросоюз, построенный на светских либеральных принципах, напротив, войны предотвращает. Так что, даже если признать однополые союзы злом, оно оказывается значительно меньшей неприятностью по сравнению с войнами предыдущих эпох. И европейцы соглашаются на гей-браки.

    Четвёртый момент – противопоставление себя «тьме исламизма». Зачастую лицом традиционных ценностей в Европе выступают не просто иммигранты-мусульмане, а их худшая часть – исламисты. Надо сказать, что «принять однополые союзы назло исламистам» – едва ли не самый сильный аргумент из всех, и гей-пропаганда его же использует. Уж лучше сосед-гей, чем исламист. Удивительно, но это сочетается с готовностью тех же партий «зелёных» выступать за приём всё новых иммигрантов. Воистину – разруха в головах.

    Пятый момент – европейцы привыкли верить своему государству и (во многом) своим СМИ. Возьмём, например, явку на выборах в развитых странах – она зашкаливает за 70%. Раз демократически избранные руководители говорят, что пора признавать однополые браки – значит, так и надо. Раз гражданам рассказывают, что признание однополых союзов – это признак передового общества, значит, они охотно верят. Верят до тех пор, пока их собственный ребёнок не станет трансгендером. Вот здесь уровень терпимости у многих резко падает.

    Шестой момент – это целая система воспитания, куда вовлечены не только СМИ. Пресловутая толерантность воспитывается уже со школы, затем – в вузе, волонтёрском движении, на концертах, на футболе. Да вообще в любом месте, где собирается много людей. У каждого появляются знакомые геи и лесбиянки. А ещё они узнают про Леонардо да Винчи и Фредди Меркьюри. То, что все эти гении были глубоко несчастны в личной жизни – «деликатно» опускают.

    Самое ужасное в этой истории то, что Евросоюз не считает нужным ограничивать подобное своим пространством и старается продвигать «передовые ценности» в остальной мир. С его точки зрения, они не имеют границ. И больше всех достаётся России, поскольку среди всех стран, не входящих в ЕС и НАТО, и не связанных с ними особыми отношениями, она больше всего похожа на Европу. Она родственная полякам, чехам и словенцам по языку, грекам и румынам – по вере. Значит, она первая должна принять эти нормы.

    Старая добрая традиционная Европа, руководствующаяся прагматическими интересами, основанная на западно-христианской морали, уходит в прошлое. От неё остались только отдельные островки. Придётся иметь дело с таким Старым Светом, где большинство населения приемлет однополые браки. Естественно, что договариваться с ним будет крайне трудно. Но ждать, что европейцы завтра одумаются, не стоит. Скорее Польша и Португалия узаконят однополые браки, чем Австрия или Швеция от них откажутся.

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