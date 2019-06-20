В Бельгии решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте

Конституционный суд (КС) Бельгии постановил убрать из удостоверений личности определения «мужчина» и «женщина», говорится в постановлении КС по закону о трансгендерах.

КС потребовал изменить принятый в 2017 году закон, который позволял бельгийцам с 12 лет менять свое имя и пол неограниченное количество раз, передает ТАСС.

«Закон не должен ограничивать выбор гражданина лишь двумя категориями «мужчина» и «женщина», – говорится в постановлении суда.

Кроме того, в документе указаны рекомендации парламенту, как доработать данный закон. Например, ввести идентификатор неопределенного рода, либо вообще удалить графу рода из документа.

Постановлением также разрешается гражданам Бельгии, достигшим 16 лет, вносить изменения в собственное свидетельство о рождении.

Отмечается, что этот закон показался слабым и недоработанным неправительственным организациям, борющимся за права лиц с нетрадиционной половой самоидентификацией. Суд поддержал их претензии и отправил закон на доработку.

Как отмечают борцы за неопределенный пол, из-за определения пола в Бельгии, система медицинского страхования не может компенсировать расходы людям с несвойственными им заболеваниями. Например, мужчине – лечение рака груди, который является распространенным у трансгендеров.