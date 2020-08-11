В Нидерландах решили отменить графу «пол»

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

Организационно белорусская оппозиция не готова к противостоянию с силовиками Виктор Толочко/РИА Новости
Вторая ночь «белорусской революции» оказалась значительно более насыщенной и удачной для оппозиции, чем первая, несмотря на то, что Светлана Тихановская устранилась от протестов и даже пропала из поля зрения. Это самый мощный политический вызов, брошенный Александру Лукашенко за всю его карьеру, и его шансы устоять больше не выглядят абсолютными. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
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Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    В Нидерландах решили отменить графу «пол»

    11 августа 2020, 10:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    Министр образования Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен объявила, что упоминание о женском и мужском поле в удостоверениях личности в стране исчезнут к 2025 году, сообщают местные СМИ.

    По данным издания Le Figaro, министр объявила об этом в письме, направленном в парламент в начале июля, передает InoPressa.

    Корреспондент издания Лора Мандевиль отмечает, что Ингрид ван Энгелсховен хочет «по возможности максимально ограничить ненужное упоминание пола».

    При этом «голландцы сохранят регистрацию пола в своих заграничных паспортах, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза (ЕС), который не уступил призывам сторонников недопущения сексуальной дискриминации».

    В Нидерландах также ссылаются на «бюрократические сложности», под которыми подразумевается требование «включать графу «пол» по любому поводу».

    «Истинная причина этой социальной революции заключается в том, чтобы отреагировать на политические требования сексуальных меньшинств ЛГБТК (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров), некоторые из них – например, трансгендеры или, более конкретно, «небинарные» трансгендеры, – не ощущают себя ни мужчинами, ни женщинами и не находят своего места в «структурировании» общества вокруг мужского и женского начала», – отмечает Мандевиль.

    Автор указывает, что на инициативу Ингрид ван Энгелсховен повлияли, вероятно, труды американского философа Джудит Батлер, которая утверждает, что гендер является социальным фактором и «перформативным» образованием, а не биологической характеристикой.

    Отмечается, что либеральное правительство Марка Рютте, вероятно, считает, что такая реформа позволит лучше бороться с неравенством, от которого страдают женщины, так как, убрав графу «пол», Нидерланды избавятся «от соблазна дискриминации».

    «Такой аргумент переворачивает данный вопрос с ног на голову, поскольку защищать права женщин следует не путем сокрытия их идентичности», – считает профессор этики Утрехтского университета Тео Боер.

    Президент Нидерландского фонда трансгендеров Бранд Бергоувер поддержал инициативу министра образования страны: «Наш фонд стремится улучшить жизнь трансгендеров. Но мы хотим, чтобы все общество было более спокойным и свободным в отношении гендерных норм. Если, например, мужчина хочет носить платья, то это должно считаться нормальным, чтобы создать более радушное общество для всех».

    Он также напомнил о делах двух «небинарных» трансгендеров, которые обращались в суд и требовали указать категорию X в своем удостоверении личности, так как они не признавали свою идентичность ни в пункте M, ни в пункте Ж».

    На вопрос о том, не лучше ли будет поставить «Х» в графе пол для трансгендеров, которые этого хотят, а не убирать упоминание мужского и женского начала для всех остальных, президент фонда ответил отрицательно, так как, на его взгляд, возникает риск «дискриминации в отношении X».

    По его мнению, проблему можно было бы решить, «поставив X для всех» в удостоверениях личности. Он не видит «никаких причин для административного различия между мужчинами и женщинами».

    Бранд также опровергает идею о том, что необходимо иметь возможность регистрировать мужчин и женщин (в вопросах здоровья, семейного права и т. д.): «Нет никаких юридических оснований, все люди равны. Вступить в брак может любой человек старше 18 лет, будь то мужчина или женщина».

    Касаясь вопроса регистрации родителей, Бранд выразил мнение, что «было бы разумно зарегистрировать родителя, который вас произвел на свет, как «родителя-1», а также добавить «родителя-2».

    Говоря о квир-движении, Мандевиль упоминает французского гей-интеллектуала, специалиста в этой области из Амстердама Лорана Шамбона, который считает, что «в то время как геи хотели воспроизвести традиционную семью с помощью однополых браков, квир-движение ставит это под сомнение».

    Отмечается, что квир-движение – это «собирательный термин для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств, получившее влияние в сообществе трансгендеров». Движение постепенно «отклоняется от темы равных прав для женщин, геев и транссексуалов (...), в сторону подхода, направленного на стирание идентичностей и полов».

    «Чтобы понять это, стоит послушать, как квир «философ-активистка» Симона ван Саарлоос объясняет значение своей онлайн-книги о «забвении квира»: «Структура семьи служит для передачи права. Это патриархат. Я хочу сломать это. Чтобы избавиться от таких привычек, нам нужно «забвение квира». Это целая стратегия: забыть о создании семьи и о передаче наследства. Забвение дает нам потенциал для радикальности, возможность все начать с чистого листа», – указывает автор статьи.

    Вместе с тем бывший криминолог и обозреватель Крис Рутенфранц задался вопросом о том, где заканчивается удовлетворение «прав».

    «Может нам решить изменить свой возраст в документах, как недавно потребовал некий Эмиль Рательбанд, потому что он чувствовал себя оскорбленным из-за своей старости?», – привел он пример.

    Историк Гиртен Валинг, специализирующийся на революции 1848 года, отметил, что «из-за политической традиции, которая всегда отдавала приоритет индивидуальному сознанию и борьбе с институтами власти, правительство Нидерландов обычно принимает запрошенные изменения без особого обсуждения, лишь бы всех успокоить».

    «В 1848 году в Нидерландах не было восстания. Но последствия оказались более серьезными, чем где-либо еще. Мы страна без идей. Но действуем мы революционно», – резюмировал он.

    Ранее в Бельгии решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте. До этого в Германии решили признавать третий пол – кроме мужчин и женщин там теперь есть так называемые интерсексуалы.

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