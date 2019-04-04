Определения «мать» и «отец» решили вернуть в Италии

В Италии традиционные определения «отец» и «мать» будут возвращены в удостоверения личности для несовершеннолетних, заменив формулировку «родитель-1» и «родитель-2», действующую с 2015 года.

Изменения были приняты еще в конце января 2019 года, передает РИА «Новости».

По словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, привычные определения вернут «для защиты естественной семьи». Сообщается, что глава итальянского МВД получил поддержку от Ассоциации итальянских коммун, надзорного органа по защите персональных данных и союзников по правительству из партии «Движение пяти звезд».

В соцсетях Сальвини написал, что «немного здравого смысла восстановлено».

Министр дал указание заменить определения «родитель 1» и «родитель 2» после того, как узнал, что эти понятия значились в размещенных на сайте МВД анкетах, которые надо заполнить для получения электронного удостоверения личности. Сообщается, что впервые ребенок с таким удостоверением был зарегистрирован в Турине мэром города Кьярой Аппендино. Ранее регистрация детей гомосексуальных пар происходила лишь с разрешения суда. При этом в Италии однополые браки законом не разрешены.