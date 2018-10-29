Голландец потребовал через суд признать себя на 20 лет моложе

Предприниматель из Нидерландов Эмиль Рательбанд подал иск в суд, потребовав признать его на 20 лет моложе, чем он есть на самом деле.

По словам 69-летнего Рательбанда, он чувствует себя на 49 лет, а врачи и вовсе оценивают состояние его организма на 45 лет. Кроме того, в качестве одного из аргументов Рательбанд напомнил, что трансгендерам разрешено указывать другой пол в документах, а значит и ему должны разрешить указывать другой возраст.

Рательбанд рассказал The Guardian, что хочет найти новую работу и любовь, но официальный возраст не дает ему это сделать.

«Когда мне 69 лет, я ограничен. Если мне будет 49, я смогу купить новый дом, сменить машину, я смогу больше работать. Когда я захожу в (приложение для знакомств) Tinder, он напоминает, что мне уже 69, и никто не хочет со мной знакомиться. Когда мне будет 49 лет, с лицом, которое у меня есть, я окажусь в роскошном положении», ­– уверен Рательбанд.

Он также сказал, что готов отказаться от своего права на пенсию, чтобы не было непредвиденных последствий изменения его возраста.