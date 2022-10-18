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Киевлянин: Зеленский поэтапно лишается возможностей для энергоманевра
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Судя по характеру обстрелов, энергетическая инфраструктура Киева поэтапно выводится из строя. Сперва удары наносились по объектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Тем самым Москва сокращает возможности властей Украины снабжать электроэнергией промышленные и военные предприятия. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил киевский политолог Алексей Нечаев.
«Утром вновь были нанесены удары по энергетической инфраструктуре города. Мэрия сообщила о «прилетах» в Деснянском районе. Судя по видеокадрам в Сети, взрывы прогремели на Троещине в районе ТЭЦ-6. Это одна из крупнейших ТЭЦ, которая снабжает энергией сразу пять районов: три на левом берегу (Деснянский, Днепровский и Дарницкий) и два на правом берегу (Подольский и Оболонский)», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«Масштаб разрушений пока не очень понятен, но с 10.00 мск в левобережной части города фиксируются перебои с подачей воды и света. Кличко в очередной раз призвал горожан экономить электроэнергию и сделать запасы воды на несколько дней. В некоторых микрорайонах появились очереди за водой, вводятся новые графики веерных отключений, вносятся изменения в маршруты троллейбусов и трамваев. Схожая ситуация наблюдается в ряде райцентров Киевской области», – продолжил собеседник.
«Также можно заметить, что в предыдущие дни удары наносились по энергообъектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Это говорит о системности подхода и некоем плане поэтапного вывода из строя подобных объектов инфраструктуры. Если вчера у офиса Зеленского оставалась возможность перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий, то сегодня такие маневры крайне затруднительны. То есть президент Украины поставлен перед выбором, кому дать свет: предприятиям или гражданам? Хочется верить, что граждане для него важнее», – отмечает Нечаев.
«Настроения киевлян при этом разнятся. Кто-то говорит: «О, теперь у нас как в Донецке», где вода подается не во все районы и не каждый день. А кто-то, наоборот, не видит связи между действиями ВСУ и ГУР МО Украины, с одной стороны, и «прилетами» по энергообъектам в Киеве, с другой», – добавил киевлянин.
«Обращают на себя внимание и удары в других регионах. За утро были поражены энергообъекты в Житомире, который остался без света, и в Днепропетровске, где серьезные разрушения отмечаются на Приднепровской ТЭС. Учитывая взаимозависимость регионов Украины в вопросах электроснабжения, офис Зеленского в лице Кирилла Тимошенко уже назвал ситуацию «критической» и призвал всю страну готовиться к блэкаутам», – рассказал политолог.
«Сам же Зеленский сегодня заявил, что с 10 октября на Украине разрушены 30% электростанций и вновь подтвердил отказ от переговоров с Россией. Но, во-первых, озвученная Зеленским цифра вызывает сомнения, потому что в начале прошлой недели министр энергетики Герман Галущенко в интервью западным СМИ называл те же цифры. С тех пор количество обстрелов и их география лишь расширялись. То есть Зеленский, скорее всего, нас обманывает», – допускает собеседник.
«А во-вторых, отказ от переговоров с Москвой и теракты на территории России – это явно не то, что могло бы вернуть свет, воду и тепло в дома граждан Украины. Даже отбитые радикалы понимают, что Запад в этом вопросе украинцам ничем не поможет. Кто-то пытается закупать буржуйки, но всех жителей из 20 регионов обеспечить ими невозможно», – заключил Нечаев.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду. Также утром в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
«В течение суток ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены», – рассказали позже в Минобороны России.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что ВС России впервые ударили по центру принятия решений в столице Украины, а именно по системе зданий «Укрэнерго». При этом удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад с 10 октября.
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Эксперты оценили планы Украины создать БПЛА для удара по Москве
Военные эксперты оценили планы Киева создать беспилотник для удара по Москве
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У Украины есть техническая база для производства беспилотников с полезной нагрузкой до 75 кг. С другой стороны, заявленная «Укроборонпромом» дальность в 1 тысячу километров вызывает вопросы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Так он оценил озвученные в понедельник планы украинской «оборонки» создать аппарат, превосходящий российский «Герань-2».
«В целом на Украине на данный момент имеется все, чтобы производить подобного рода ударные беспилотники. Хотя, конечно, заявление о дальности их полета в одну тысячу километров сильно смущает. Реалистичнее выглядит цифра в 500 км. В частности, украинцы производили морские противокорабельные ракеты «Нептун». Дальность их полета составляла 280 км, но масса боевой части – 150 кг. Соответственно, если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить как раз до около 500 км», – отмечает Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
Эксперт напоминает, что на Украине имелись мощности для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Имелась и хорошая инженерная школа, и большой потенциал в производстве ракетной техники, в частности, днепропетровский завод «Южмаш», который выпускал наши межконтинентальные баллистические ракеты. В стране также есть хорошее производство ракет класса «воздух – воздух». Плюс к этому сегодня на Украине появилось финансирование и поддержка Запада. На этой волне, я думаю, они могут чем-то удивить в вооружении», – полагает Козюлин.
Как напомнил в комментарии РИА Новости эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, в последние годы на Украине появилось несколько проектов беспилотных авиационных систем, в том числе крупноразмерных: «Горлица» – разработка КБ «Антонов», беспилотник «Сокол-300» с головным разработчиком – киевским КБ «Луч», и проект тяжелого разведывательно-ударного дрона по технологии «стелс» Ace One, разработанный частной компанией Ace. Правда, отмечает эксперт, ни один из упомянутых проектов пока не был реализован.
«Создать беспилотный летательный аппарат, способный пролететь 1 тысячу км с боевой частью 75 кг (упомяну только два параметра, присутствующие в пресс-релизе «Укроборонпрома»), – это решаемая задача для любой относительно развитой страны», – в свою очередь, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. «Дальше будут вопросы – какой будет система управления и наведения аппарата, какая помехоустойчивость, какая силовая установка и соответственно скорость и высота полета. Наконец, какова будет стоимость и массовость производства. Украине потребуется технологическая помощь и поставки импортных компонентов, но ничего нереалистичного в этой заявке нет», – отметил Денисенцев.
Федутинов скептически оценил заявления «Укроборонпрома» о планах создать аналог «Герани-2». По мнению Федутинова, вброс в СМИ информации о новой разработке был вызван либо желанием поднять боевой дух в момент атак российских БПЛА, «либо желанием подогреть интерес к теме, которую готовят для презентации с целью получения финансирования».
При этом эксперт отмечает, что сами по себе заявленные характеристики аппарата, в том числе дальность действия в 1 тысячу километров, не выглядят «чем-то фантастическим, особенно если речь идет о невозвращаемом аппарате». Исходя из того, что боевая часть украинского беспилотника должна весить 75 кг, размерность аппарата предполагается существенно большей, чем у «Гераней-2», – добавил Федутинов.
Но не в пользу воплощения проекта свидетельствует то, что ни одна из упомянутых выше разработок тяжелых боевых беспилотников не была реализована, отмечает эксперт. Кроме того, Федутинов напомнил о коррупции «в распоряжающихся финансами заказывающих структурах» и о явно завышенных обещаниях местных разработчиков. Так что планы «Укроборонпрома» иначе, как авантюризмом назвать невозможно, делает вывод Федутинов.
С другой стороны, эксперт не исключает, что украинский ОПК может переоборудовать закупленные за границей гражданские дроны в беспилотники-камикадзе. Подобные тактики уже применялись при атаках на штаб Черноморского флота в Севастополе, на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и на аэродром Шайковка в Калужской области.
В понедельник «Укроборонпром» сообщил о том, что уже завершена разработка беспилотника, сопоставимого с иранским Shahed-136 или с российским БПЛА «Герань-2» с дальностью полета 1 тысяча километров и массой боевой части в 75 кг. В Киеве не скрывают, что такая дальность позволит аппарату долететь до Москвы.
Для сравнения, у стоящих на вооружении ВСУ турецких беспилотников Bayraktar TB2 дальность радиуса действия составляет 150 км, а максимальная грузоподъемность 55 кг.
При этом отметим, что в понедельник украинское командование признало «прилет» по Киеву 40 российских беспилотников. В результате авиаударов были поражены офис «Укрэнерго» и Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины, отметил политолог, киевлянин Алексей Нечаев.
России необходимо налаживать выпуск в большом количестве беспилотных летательных аппаратов, они доказали свою эффективность при проведении специальной военной операции на Украине, подчеркнул в понедельник зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
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Политолог указал на риски Израиля при поставках оружия Украине
Израильский политолог Ципис: Израиль не пожертвует балансом сил в Сирии ради поставок оружия Киеву
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Призыв израильского министра Нахмана Шая предоставить оружие Киеву не будет услышал властями Израиля – они не захотят ссориться с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал призыв Шая.
«Киевским режимом сейчас разыгрывается «еврейская карта» – давление на Израиль с помощью влиятельной и обширной общины евреев на Украине. Лидеры общины «убедили» министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что им угрожает опасность, и только израильское оружие может защитить от России украинскую еврейскю диаспору. Хотя связь, на мой взгляд, неочевидная», – отметил эксперт Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис.
По словам собеседника, заявление Шая вызвано еще и тем, что сама его должность предполагает следование интересам и обращениям еврейских диаспор по всему миру. «Я вас уверяю, если бы еврейская диаспора, допустим, в Аргентине, обратилась к Шаю с какой-то такой же мало реалистичной просьбой, он бы все равно не услышал и, скорее всего, озвучивал, потому что это его работа», – пояснил политолог.
Впрочем, отметил собеседник, израильские власти, скорее всего, не последуют призыву Шая, поскольку в Сирии до сих пор находится российский военный контингент, и Израиль не захочет ссориться с Москвой. «Все удары, которые Израиль наносит по целям группировки «Хезболла» в Сирии, проводятся с молчаливого согласия Москвы. Если вдруг наша страна начнет поставлять оружие киевскому режиму, то это вызовет ответные шаги России у нас на приграничных территориях, так что Израиль не будет рисковать нынешним положением вещей», – пояснил аналитик.
Он напомнил, что все израильские полеты в приграничных зонах видны батареям российских сил ПВО в Сирии, также Израиль постоянно контактирует с Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. «Израиль не будет из-за Украины ломать то хрупкое состояние относительного покоя, которое сейчас установилось в Сирии», – подчеркнул собеседник.
Впрочем, заметил эксперт, отдельное израильское вооружение действительно попадает на Украину, но не напрямую, а через Польшу, Румынию, Болгарию. «Это происходит не потому, что ряд израильских бизнесменов и чиновников очень любит Киев, а потому что они очень любят деньги», – объяснил Ципис.
Поставлять оружие Киеву в понедельник призвал израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай. «Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь [от Израиля], как она получает ее от США и стран НАТО», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
На слова израильского чиновника резко отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», – написал он в своем Telegram-канале.
Что касается самого Шая, то своим заявлением он отреагировал на слухи о том, что Иран собирался поставить России баллистические ракеты собственного производства. Информацию об этом опубликовала газета Washington Post.
По данным разведки США, на которые сослалось американское издание, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Сообщалось, что Иран также готовит поставки «дополнительных» беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Израиль с начала спецоперации России на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб, напоминает РИА «Новости».
Отметим также, в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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Юрист разъяснил, как аннулировать повестку после завершения мобилизации
Юрист Передрук разъяснил слова Собянина о завершении мобилизации в Москве
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«Если есть указание военного комиссара о том, чтобы аннулировать все повестки с датой явки до определенного числа, то в таком случае протоколы об административном правонарушении на неявившихся вовремя в военкомат составляться не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД военный юрист Александр Передрук, комментируя сообщение мэра столицы Сергея Собянина о завершении мобилизации в Москве и аннулировании повесток.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что процесс мобилизации в столице завершен в полном объеме. По его словам, уже в понедельник днем пункты сбора будут закрыты. Также он обратил внимание на то, что все повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие.
«Повестку вручают сотрудники военного комиссариата, а готовит ее военный комиссар – подписывает, ставит печать. Поэтому для того, чтобы эту повестку аннулировать, нужно соответствующее распоряжение военного комиссара хотя бы города Москвы, например, если мы говорим про все районы столицы. Это должно быть нормативно-правовое регулирование», – говорит Передрук.
Он подчеркивает, что Собянин сам по себе является председателем комиссии по мобилизации субъекта Российской Федерации. Однако полномочий отменять действие повесток у него нет. Данный приказ должен издать военный комиссар. Более того, он не исключает, что этот приказ есть, но о нем просто не говорят.
Кроме того, продолжает собеседник, ошибочно думать, что на почту может прийти штраф за неявку по повестке. Это не штрафы за неправильную парковку или превышение скорости, зафиксированное камерой. Чтобы человека привлечь к административной ответственности, необходимо его вызвать в военный комиссариат для составления протокола об административном правонарушении, после чего его рассматривает сам военный комиссар либо передает его в суд. Без данной процедуры штраф гражданин получить не может.
«В целом, если есть указание военного комиссара о том, чтобы аннулировать все повестки с датой явки до определенного числа, то в таком случае протоколы об административном правонарушении на неявившихся вовремя в военкомат составляться не будут. Но это должно быть выпущено нормативно-правовое регулирование. Просто публичного заявления мэра Москвы недостаточно», – заключил Передрук.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в Москве и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариванию ошибочных повесток.
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В США заявили о неизбежности поражения Украины без помощи НАТО
Гендиректор National Interest: Украина не смогла бы продержаться даже месяц без военной помощи США и НАТО
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Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил уверенность, что Украина не продержится и месяца без военной помощи США и НАТО.
Саймс подчеркнул, что правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России даже месяц, передает РИА «Новости».
Автор публикации также усомнился в целесообразности решения администрации Джо Байдена предоставить Киеву право вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся Украины.
Гендиректор американского журнала подчеркнул, что было бы серьезной ошибкой считать, что НАТО должно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, который легко может выйти из-под контроля.
Напомним, в конце прошлой недели Пентагон пообещал Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee, высокоточные боеприпасы, в том числе для РСЗО HIMARS, противотанковые системы, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На этом фоне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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Украинский омбудсмен призвал ликвидировать Международный комитет Красного Креста
«Коммерсант»: Украинский омбудсмен призвал ликвидировать Международный комитет Красного Креста
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Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обвинил Международный комитет Красного Креста (МККК) в том, что представители организации не приехали на границу с неподконтрольной Киеву территорией, чтобы добиться от России доступа к военнопленным в Еленовке, и призвал к ликвидации МККК, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», Лубинец заявил, что приехать для Красного Креста оказалось сложнее, чем размещать «призывы» к обеим сторонам конфликта. По словам украинского омбудсмена, если организация не выполняет свои обязательства, то «она должна быть ликвидирована».
В воскресенье, 16 октября, МККК опубликовал на своем сайте призыв к сторонам конфликта дать доступ к военнопленным. В заявлении организации указано, что 11 ее сотрудники находятся в режиме готовности в Донецке уже несколько месяцев, но пока не получили минимальных гарантий безопасности и разрешения местных властей.
Напомним, 10 октября МККК в решил приостановить свою деятельность на территории Украины по соображениям безопасности.
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США и Украина пригрозили Ирану за якобы поставки боевых дронов России
Госдеп США совместно с киевскими властями пригрозил Ирану за якобы поставки беспилотников России
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В Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об имеющихся у США «всесторонних доказательствах» применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей на Украине. В этой связи США продолжат внедрять новые санкции против российско-иранской торговли вооружениями, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также Белом доме подчеркнули, что технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. «Углубление альянса между Россией и Ираном – это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза», – отметил представитель Госдепа.
Киев также присоединился к обвинениям США по отношению к Ирану. МИД Украины потребовал от Тегерана в немедленном порядке прекратить поставки оружия России. В ведомстве даже заявили, что в противном случае Тегеран понесет «самую суровую» ответственность «по преступлениям России против Украины», в том числе в рамках международных судебных процессов, пишет агентство «Анадолу».
«РФ продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Предоставление оружия для ведения захватнической войны на Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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Россия вернула 110 граждан в результате обмена пленными с Украиной
Минобороны: 110 граждан России возвращены в результате обмена с украинской стороной
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Более 100 российских граждан, среди которых и моряки, возвращены в Россию в результате переговоров с украинской стороной, сообщили в Минобороны России.
«17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года», – говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что обмен прошел при личном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.
В то же время Украине были переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ, две украинки перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации.
Все российские освобожденные самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в кратчайшие сроки будут доставлены в медучреждения столицы для лечения и реабилитации.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110.
Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины
Советник главы офиса Зеленского Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины
Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Как заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. По словам советника главы офиса Зеленского, этот ключик якобы заключается в том, чтобы заставить ПВО Украины выстрелить весь ракетный запас в попытке уничтожить дроны, которых, по словам Арестовича, якобы «2,4 тыс. штук зафрахтовали». Он также выразил мнение, что Россия может «кошмарить» ВСУ в таком режиме еще два-три месяца, передает РИА «Новости».
Накануне политолог, киевлянин Алексей Нечаев прокомментировал газете ВЗГЛЯД атаку дронов по центру принятия решений в столице Украины, где принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
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Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.
Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков.
Стало известно о взрывах в Житомирской и Черниговской областях Украины
«Страна» сообщила о взрывах в Житомирской и Черниговской областях Украины
Взрывы произошли в Черниговской и Житомирской областях в северной части Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Страна».
О взрывах издание сообщило в своем Telegram-канале. До этого издание писало, что воздушная тревога объявлена почти во всех регионах Украины.
Ранее в понедельник в Киевской военной городской администрации сообщили об ударах по объектам критической инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о новых взрывах в центре города.
В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины, сообщают украинские СМИ и ряд глав регионов.
Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, воздушная тревога объявлена по всей территории региона, передает ТАСС.
Такие же объявления сделали глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин и Киевская горадминистрация.
В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в северной части города.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
В ЛНР заявили о неизбежном взятии Артемовска
Глава представительства ЛНР в России Мирошник: Украина стала понимать, что Артемовск будет сдан
Киев начал осознавать, что рано или поздно Артемовск (Бахмут) будет сдан, заявил глава представительства ЛНР России Родион Мирошник.
Он отметил, что в направлении города работают бойцы группы «Вагнер» и военные подразделения ЛНР и ДНР, передает РИА «Новости».
По словам Мирошника, отдельные подразделения ВСУ сначала перебазировались из Артемовска на окраины, а затем на другие позиции. В связи с этим, по его мнению, у Украины появилось понимание, что Артемовск придется сдать, но неизвестно сколько на это потребуется времени.
Между тем остается сложной обстановка в Сватово, с населенным пунктом нет постоянной связи, поэтому информация приходит с опозданием. Город накануне подвергся обстрелам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в районе Соледара и Артемовска идут тяжелые бои.
Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары также нанесены по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Все цели были поражены.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.
Украинские пленные рассказали об условиях содержания в России
Военнопленные с Украины поделились, что в России их неплохо кормят и не унижают
Украинские военнопленные рассказали, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома, вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться.
Так, в плену с ними отлично обращались. К слову, руки бойцам связали, но всегда воду давали и водили в туалет, поделился с РИА «Новости» 40-летний Николай Швец из Черкасской области.
По словам военнослужащего, его никто не бил и не унижал, а ребята (смотрящие – прим. ВЗГЛЯД) попались хорошие.
Пленный рассказал, что находится здесь уже четвертый день. За время его пребывания в плену его кормили «не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом». Он отметил, что украинское командование пугало военных, убеждая, что в плен «лучше не сдаваться, так как якобы будут (российские военные – прим. ВЗГЛЯД) издеваться».
Другой попавший в плен 47-летний Николай Дяченко из города Сумы добавил, что к нему также хорошо относились, мужчину не били и давали пить воду. «Молодцы. Хорошо отнеслись очень», – признал он.
Тем временем вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР рассказали обратное: пытки, избиения и психологическое давление. Всех освобожденных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где медики произведут медосмотр, также им предстоит работа с силовиками ЛНР.
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