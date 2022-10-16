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Зеленский призвал жителей Украины сократить потребление электричества
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Украинцам следует «сделать больше» в вопросе сокращения потребления электричества, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В очередном видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский сообщил, что в субботу жители Черниговской области снизили потребление электричества на 20%, Киева и Киевской области – лишь на 7%, в целом по Украине наблюдается снижение в среднем на 10%. «Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Напомним, всю неделю российские войска наносят удары по энергетическим инфраструктурным объектам на Украине. Так, в воскресенье глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в Сумской области вновь произошло аварийное отключение электричества.
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту пожаловался на «подставу»
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Максим Соломко назвал ситуацию с отцом подставой и бредятиной
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Максим Соломко считает, что ситуация, в которой оказался его отец Роман Соломко – фигурант дела о теракте на Крымском мосту – является «подставой».
Максим Соломко объяснил, по какой причине его отец, житель Херсона, ездил в Грузию. По версии Соломко, поездка нужна была, чтобы оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз, передает РИА «Новости».
«Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации», – сказал Максим Соломко, также сообщив, что его отец «уехал в Крым числа 8–9-го». По его словам, «мало кто верит, что он замешан», это «такая бредятина».
В коттедже Романа Соломко сейчас делают ремонт. Коттедж расположен недалеко от пятиэтажки, где находится квартира, принадлежащая его жене Ирине. Прораб сообщил, что последний раз видел хозяина дома 10 октября: «Он ездит капельницы себе ставить в больнице, он утром в понедельник поехал себе капельницу ставить. Не знаю, что за болезнь у него, я в это не лезу». После прораб общался на тему ремонта с женой Соломко.
«Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти», – рассказал прораб.
Некоторые соседи назвали Романа Соломко приветливым и занятым, его часто видели, когда он говорил по телефону. Один из соседей подчеркнул, что Романа Соломко – «фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит». По словам жены соседа, Соломко был не очень общительным с ними, а после того как случился конфликт по вопросу размежевания участка, когда Соломко построил гараж на участке, общение прекратилось.
Жена Соломко – начальник в объединении совладельцев многоквартирного дома. Житель пятиэтажки, где находится ее квартира, сообщил, что «она то в коттедже, то в квартире, ее все знают». «Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном», – сказал он.
Напомним, в ФСБ России сообщили, что теракт организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах. В августе груз из Одессы прибыл в болгарский Русе, затем его направили в Грузию, потом – в Армению. Для переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.
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Китай призвал своих граждан покинуть Украину
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Китайским гражданам, которые находятся на Украине, нужно повысить меры предосторожности и эвакуироваться, заявили МИД Китая и китайское посольство на Украине.
Такая рекомендация дана в связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности на Украине. Посольство обещало помочь в организации эвакуации людей, нуждающихся в этом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Украинский блогер и политик Анатолий Шарий, комментируя данную информацию, заявил в Telegram, что «колоссальные перегруппировки и сосредоточения новых сил вкупе с запущенным Россией новым военным спутником говорят об одном» – в ближайшие две недели «будет то, что впоследствии в учебниках истории назовут «переломом в войне 2022 года».
Напомним, в начале недели Россия обрушила на Украину несколько волн ракетных ударов. Удары наносились преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры. В последующие дни российские войска продолжили наносить ракетные удары по Украине.
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ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
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На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.
Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.
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Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области
Всем пострадавшим в результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что на территории одной из воинских частей совершен теракт, в результате которого погибли и ранены «многие военнослужащие». Он заверил, что у региона есть лекарства, врачи и «все необходимое» для помощи пострадавшим.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. «Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», – сказал он. По словам Гладкова, жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.
Напомним, в результате теракта погибли 11 человек, 15 человек пострадали. Террористы, как сообщило Минобороны – граждане «одной из стран СНГ». Они открыли огонь из стрелкового оружия, когда проходило занятие по огневой подготовке с добровольцами. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста.
В МИД Украины заявили о стремлении князя Владимира привести Киев в ЕС
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Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в 10 веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
Ведомство написало, что Украина и Европа всегда были друзьями, в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Киеву нужно вступить в ЕС, передает РИА «Новости».
В МИД Украины подчеркнули, что как и прежде Украина живет с этой идеей и защищает Европу от России.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
Также историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».
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В «Азове» велели убивать на «Азовстали» желавших сдаться
Сержант «Азова» Швец сообщил о «зеленом свете» на казнь желавших сдаться на «Азовстали» украинских солдат
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Находившиеся на «Азовстали» в Мариуполе украинские командиры приказали расстреливать солдат, которые хотели сдаться или сбежать, сообщили пленные из украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Сержант полка Михаил Швец рассказал: «Азовсталь»... если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зеленый (свет), так сказать, на расстрел». По его совам, боец с позывным Дэнсон хотел бросить оружие и сбежать, так как был из Мариуполя. Швец сообщил, что Дэнсону пригрозили расстрелом. Солдат предупредили: «Если свалишь, то тебе пуля». Данную информацию подтвердил и старший сержант Виталий Катранич: «Командир мне сказал: «Кто будет выходить – их расстреливать как дезертиров», – передает РИА «Новости».
Боевики также сообщили, что убивали мирных жителей. Швец рассказал, что стрелял по мирному жителю во время перестрелки. По его версии, во время боя с российскими военными выбежал «гражданский с белой повязкой». «Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал», – сказал он.
Другой член «Азова» (запрещен в России) Ренат Алиев сообщил, что в начало апреля в Мариуполе «случайно в ходе боя» убил четверых гражданских из снайперской винтовки Драгунова. По его версии, он «заметил движение, но не распознал, противник это или нет», жертвами оказались гражданские.
Также пленные сообщили, что видели, как украинский танк обстреливал жилые дома и как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, националист с позывным Фриц застрелил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.
В мае территорию комбината «Азовсталь» полностью взяли под контроль российские силы. Комбинат был полностью освобожден от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады вооруженных сил Украины.
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Нанесен удар по украинскому Никополю
Глава Никопольской районной администрации Евтушенко сообщил об обстреле украинского города
По Никополю в Днепропетровской области Украины нанесен удар, сообщил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.
Украинские СМИ сообщили об обстреле города и взрывах. Позднее Евтушенко подтвердил в Telegram обстрел, отметив, что масштаб разрушений выясняется, передает РИА «Новости».
В пятницу объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины получили повреждения в результате новых ударов. В частности, удар наносился и по инфраструктуре в Никополе.
Франция призвала НАТО и ЕС к сдержанности в заявлениях о ядерном оружии
Министр вооруженных сил Франции Лекорню призвал НАТО и ЕС тщательнее подбирать слова в заявлениях о ядерном оружии
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При обсуждении ядерного оружия нужно проявлять сдержанность в словах, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, комментируя рассуждения представителей НАТО и ЕС об ответе в случае применения ядерного оружия.
Лекорню подчеркнул, что стремление к деэскалации требует «большой трезвости при выборе слов». По его словам, таким подходом должны руководствоваться и власти государств, особенно тех, что обладают ядерным оружием. Он также подчеркнул, что французская ядерная доктрина является «исключительно оборонительной, ясной и предсказуемой», передает ТАСС со ссылкой на Parisien.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС, США и НАТО ответят в случае ядерного нападения на Украину. По его словам, ответ не будет ядерным, но может привести к «уничтожению российской армии». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен говорить Москве о том, какой будет реакция на применение ядерного оружия. Тем временем НАТО начало ядерные учения.
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Сигналы воздушной тревоги звучат на Украине
«Страна.ua»: В Киеве, Киевской, Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в столице Украины, городе Киеве, Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Как сообщила «Страна.ua», сигналы воздушной тревоги звучат в Полтавской, Черкасской и Киевской областях, а также в Киеве, передает РИА «Новости».
Ранее МИД Китая призвал своих граждан покинуть территорию Украины.
Представители Китая и НАТО поспорили об Украине в Исландии
Посол Китая в Исландии Хэ Жулун и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр вступили в полемику на ассамблее «Полярный круг» в Рейкьявике из-за ситуации на Украине, сообщают информационные агентства.
В ходе ассамблеи между представителями Китая и НАТО произошел «необычайно открытый обмен мнениями», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Бауэр обвинил Китай в том, что китайская сторона не разделяет ценности НАТО. Кроме того, по его мнению, Пекин подрывает так называемый порядок, основанный на правилах. Хэ Жулун в ответ заявил, что слова Бауэра переполнены высокомерием.
Адмирал спросил, почему Китай, для которого так важен принцип суверенитета, все еще не осудил Россию за проведение специальной военной операции на Украине. Хэ Жулун сказал, что его страна, рассматривая «украинский кризис», принимает во внимание историческую перспективу. Он заявил, что мир должен осознать первопричину сложившейся на Украине ситуации, передает ТАСС.
Напомним, Китая призвал своих граждан покинуть Украину в связи с тем, что на Украине сложилась напряженная ситуацией в сфере безопасности.
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Киев похвастался фрагментарным «антидроновым куполом»
Советник городского главы Киева Зозуля сообщил о фрагментарной защите инфраструктуры «антидроновым куполом»
В Киеве наиболее важные объекты инфраструктуры фрагментарно защищены «антидроновым куполом», заявил советник городского главы Киева Юрий Зозуля.
Зозуля заявил, что купол сейчас работает «фрагментарно», защита «раскидана как мобильная связь – по сотам», защищены особо важные объекты, в число которых входят электростанции и гидроэлектростанции. «Дрон-купол уже частично существует в Киеве, и каждый день где-то проявляется элемент антидроновой защиты», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как пояснил Зозуля ударные беспилотники призваны контролировать периметр территорий или транспортные средства, которые могут представлять опасность на дамбах, но не рассчитаны на перехват других дронов. По его словам, развитие системы обычно требует финансирования и времени – как заявил Зозуля, десятилетий. Киев же рассчитывает получить завершенный купол уже «за пару лет».
«Совместно с компанией Dragon Fly, которая не только дала научную экспертизу и ученых НАТО, она вызвалась профинансировать эту систему», – сказал Зозуля, сообщив, что у самого Киева нет средств на подобные эксперименты, зато у НАТО есть агентство перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA – «экстремальные инновационные технологии, это как раз и происходит на Украине».
В понедельник Россия обрушила на Украину несколько волн ракетных ударов, основными целями стали энергетические инфраструктурные объекты. В последующие дни удары продолжились.
Воздушная тревога объявлена в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает городская администрация.
Власти города призвали жителей срочно проследовать в укрытия, передает ТАСС.
В понедельник Россия нанесла по энергетическим инфраструктурным объектам в разных регионах Украины несколько волн ракетных ударов. Ракетные удары продолжились и в последующие дни. Вечером в пятницу сообщалось, что нанесен удар по Никополю в Днепропетровской области.
Взрывы прозвучали в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, сообщается о взрывах в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины.
Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. В сообщениях СМИ говорится, что взрывы произошли в Одесской области, а также в Николаеве, передает ТАСС.
По данным украинских СМИ, в Николаеве начался пожар. Также сообщается о взрывах в Харьковской области, передает РИА «Новости».
В начале недели энергетические инфраструктурные объекты в нескольких регионах Украины были поражены ракетными ударами. Удары продолжились и в последующие дни. Так, в воскресенье Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы страны нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты. В Киеве были слышны взрывы.
ЛНР назвала действия Маска убыточным спонсорством украинского терроризма
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник назвал действия Маска убыточным спонсорством украинского терроризма
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Американский предприниматель Илон Маск официально сохранил статус спонсора террористического украинского режима, причем себе в убыток, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Мирошник считает, что Маск хотел отказаться от финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на Украине из-за хамского поведения украинской стороны. Однако, как подчеркнул Мирошник, Киев – «всего лишь болонка, у которой есть свой хозяин», передает ТАСС.
Как указал глава представительства ЛНР, хозяином украинских властей являются власти США – крупнейший заказчик для бизнеса Маска. Они отреагировали на «стоны со стороны режима Зеленского» и оказали давление на Маска. В результате предпринимателю из-за страха лишиться крупнейших заказов пришлось брать на себя дополнительные обязательства по финансированию спутниковой группировки, которая «используется для поставок разведданных украинским бандформированиям», сказал Мирошник.
Тем временем предприниматель Ким Дотком в Twitter поддержал усилия основателя Tesla и SpaceX по урегулированию ситуации на Украине. Он обвинил США в безрассудной внешней политике на Украине. Маск в ответ заявил, что пытается «изо всех сил де-эскалировать эту ситуацию», но его усилия остаются безуспешными, передает РИА «Новости».
Напомним, Маск жаловался, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону. Он отметил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Однако позднее Маск сказал, что Starlink будет бесплатно функционировать для Украины.
До этого Маск предложил план по урегулированию конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Его предложение было встречено возмущением со стороны Киева.
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Российские войска отразили попытку наступления ВСУ у Сватово и Кременной
В районах городов Сватово и Кременная вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления, но российские войска уничтожили около 90% украинской группировки, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Источник ТАСС рассказал, что российская сторона отразила все попытки массированного наступления ВСУ в направлениях Сватово и Кременной. По словам источника, «полностью разбито» около 85–90% колонн наступавших.
При этом источник полагает, что в ближайшие дни вооруженные силы Украины намерены снова предпринять попытку прорвать линию фронта. «Ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», – сказал он.
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