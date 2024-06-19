Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз

Эксперт: Якутия занимает особое место в стратегических планах России

Политолог Карпова связала демографические успехи Якутии с экономическим ростом региона

Tекст: Олег Исайченко

«Президент России неоднократно отмечал, что для выхода на новый уровень развития страны нужно создавать суверенную экономику, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру, но и формирует спрос. Особое внимание в этом контексте уделяется логистическим маршрутам, а Якутия в этом плане занимает особое место в стратегических планах страны», – отметила Виктория Карпова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Речь идет о нашем присутствии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнула собеседница. В качестве примера она привела Севморпуть и напомнила о модернизации Восточного полигона железных дорог. «Пропускную способность БАМа и Транссиба планируется повысить к 2030 году до 210 млн тонн», – уточнила спикер.

Она отметила еще один масштабный инфраструктурный проект – Ленский мост, строительство которого начнется по инициативе президента. Карпова пояснила, что из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между восточной и западной частью Якутии около двух третей ее населения не имеет связи с «большой землей» по полгода. Мост же позволит не только сократить затраты на обеспечение северного завоза, но и заменит зимники и работающие на реке летом переполненные паромы. «С запуском в эксплуатацию моста пассажиропоток вырастет до 8 млн человек в год, а транспортная доступность будет обеспечена для 87% жителей Якутии», – добавила эксперт.

«Кроме того, увеличение провозной способности даст возможность для освоения крупных месторождений. Ключевой для республики была и остается алмазная отрасль, несмотря на санкции Запада», – уточнила спикер.

Она также напомнила, что рост экономики региона составил 103,5% к предыдущему году. «Привлекается большое количество инвестиций, растет индекс промышленного производства. А по цифровизации Якутия опережает все дальневосточные регионы: порядка 90% экспорта IT-услуг ДФО приходятся именно на Якутию. Республика – признанный лидер в разработке различных игр: как для компьютеров, так и для смартфонов», – сказала Карпова.

По ее словам, экономический рост позитивно сказывается и на населении. «Якутия – один из регионов, где ярко проявились результаты национального проекта «Демография». Республика занимает по рождаемости первое место на Дальнем Востоке и седьмое – по России. Более того, каждая пятая семья в этом субъекте – многодетная», – детализировала собеседница.

Эксперт также рассказала о программе «Мобильный доктор», которая была запущена в начале прошлого года. «В рамках этого проекта бригады выезжали в арктические труднодоступные населенные пункты, где также живут люди, проводили диспансеризацию и индивидуальные консультации для местных жителей. Эти и другие меры социальной поддержки дают новый импульс развитию региона», – заключила Карпова.

Во вторник Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию. В прошлый раз он посещал регион в сентябре 2014 года. В рамках визита глава государства также провел встречу с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский 2030» и молодыми специалистами и работниками культуры, переехавшими на Дальний Восток. Он назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для российской политики на весь XXI век.

«Уже сегодня Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. У нас на что ни посмотришь, какой показатель ни взять, он в разы лучше, чем в среднем по стране», – заявил Путин. При этом глава государства подчеркнул, что Дальний Восток нуждается в развитой инфраструктуре.

Президент рассказал, что вместе с руководством Объединенной судостроительной компании (ОСК) принял решение построить на территории округа еще одну верфь, потому что эта отрасль активно развивается, и Дальнему Востоку нужно еще одно такое предприятие.