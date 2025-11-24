Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
Для «Восточного» решили построить вторую очередь системы электроснабжения
Главгосэкспертиза одобрила проект возведения второй очереди электроснабжения космодрома «Восточный» в Амурской области, заявили в дирекции космодрома.
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства второй очереди системы внешнего электроснабжения для космодрома «Восточный», передает ТАСС. В сообщении отмечается: «Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства второй очереди системы внешнего электроснабжения космодрома. Возведение такого комплекса инженерных сетей является следующим этапом развития системы электрификации объектов космодрома».
Благодаря новому проекту возрастет мощность подаваемой электроэнергии, что обеспечит запуск космических аппаратов, повысит надежность снабжения, а также даст возможность поддерживать повседневную деятельность самого космодрома и города Циолковского.
В рамках утвержденного проекта электроподстанция на территории космодрома будет подключена к линии электропередачи, прокладываемой ПАО «Россети» от подстанции «Амурская». Линия рассчитана на 220 кВ и расширяет общий объем подаваемой мощности. Проект предполагает проложить дополнительные линии электроснабжения к двум электроподстанциям самого космодрома, расширить существующую подстанцию «Восточная», построить новую подстанцию «СК-2» для обеспечения энергией КРК «Ангара», а также перевести все объекты космодрома на первую категорию надежности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, космодром Восточный продолжил работу после отключения электроэнергии. Президент России Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный. Взлетно-посадочная полоса аэропорта космодрома Восточный была введена в эксплуатацию.