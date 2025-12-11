Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни, сообщает ТАСС. Скрынник возглавил федерацию в сентябре 2009 года и за это время был переизбран четыре раза.

Внеочередная конференция Федерации хоккея с мячом России намечена на 26 декабря, на ней будет избран новый руководитель организации. Исполнительный комитет Федерации большинством голосов предложил кандидатуру Сергея Мяуса – директора по взаимодействию с органами исполнительной власти регионов и международными спортивными организациями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минспорт заявил об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске. Главные тренеры «Байкала-Энергии» и «Водника» дисквалифицированы на два с половиной года.