В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.10 комментариев
Число погибших при ударе ВСУ по Великим Копаням выросло до шести человек
Число жертв удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области достигло шести человек
В результате ракетного удара ВСУ по рынку в Великих Копанях погибли шесть человек, еще восемь получили ранения, сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области.
Число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Великих Копанях Херсонской области увеличилось до шести человек, передает ТАСС.
Пресс-служба губернатора региона сообщила, что в результате инцидента пострадали четырнадцать человек, из которых шесть погибли, а восемь получили ранения.
ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях 9 марта из РСЗО HIMARS. Власти региона сообщали о трех погибших в результате этого обстрела.
В Госдуме отметили, что украинский удар по поселку Великие Копани в Херсонской области с использованием американского оружия вредит мирным инициативам администрации США.