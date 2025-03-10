Депутат Шеремет: Киев ударом по Великим Копаням пытается сорвать мирные инициативы США

Tекст: Алексей Дегтярев

«Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США [Дональда] Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», – заявил Шеремет РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что украинские власти не прекращают использование террористических атак для достижения своих целей.

По его мнению, новые власти в США осознают «террористическую сущность и подлость киевского режима», поскольку украинское руководство нацелено на продолжение конфликта.

Ранее сообщалось, что число жертв удара ВСУ по сельхозрынку в Великих Копанях достигло трех человек, в числе погибших – 15-летний подросток. Позже стало известно, что количество погибших выросло до четырех.