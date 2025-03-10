В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Депутат: Киев ударом по Великим Копаням пытается сорвать мирные инициативы США
Депутат Шеремет: Киев ударом по Великим Копаням пытается сорвать мирные инициативы США
Украинский удар по поселку Великие Копани в Херсонской области с помощью американского оружия вредит мирным инициативам американской администрации, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США [Дональда] Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», – заявил Шеремет РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что украинские власти не прекращают использование террористических атак для достижения своих целей.
По его мнению, новые власти в США осознают «террористическую сущность и подлость киевского режима», поскольку украинское руководство нацелено на продолжение конфликта.
Ранее сообщалось, что число жертв удара ВСУ по сельхозрынку в Великих Копанях достигло трех человек, в числе погибших – 15-летний подросток. Позже стало известно, что количество погибших выросло до четырех.