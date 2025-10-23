ВОЗ сообщила о росте устойчивости бактерий к антибиотикам ежегодно на 5-15%

Tекст: Мария Иванова

Устойчивость основных бактерий к противомикробным препаратам ежегодно увеличивается на 5-15%, особенно остро эта проблема стоит в странах с низкими доходами и ограниченными возможностями диагностики и лечения, передает ТАСС со ссылкой на выступление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Гебрейесус отметил: «Устойчивость растет на 5-15% ежегодно в случае с основными бактериями. Она наиболее распространена в странах с низким уровнем доходов и в местах с ограниченными возможностями профилактики, диагностики и адекватного лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам». По его словам, в 2023 году каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция в мире была вызвана возбудителями, устойчивыми к антибиотикам.

Согласно новым данным Глобальной системы ВОЗ по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам и их применением (GLASS), полученным из более чем 100 государств, устойчивость к антибиотикам широко распространена и продолжает расти. ВОЗ отмечает, что сокращение международной помощи, включая поддержку самой организации, затрудняет борьбу с этой угрозой.

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество сосредоточиться на политической поддержке финансирования борьбы с устойчивостью бактерий к антибиотикам и подчеркнул важность согласованности международных усилий в этой сфере.

Ранее Всемирная организация здравоохранения уже сообщала о резком росте устойчивости инфекций к антибиотикам.

Заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий заявил, что устойчивость патогенов к противомикробным препаратам становится биологической угрозой.

Между тем стало известно, что в больницах Европы распространяется смертоносный грибок.