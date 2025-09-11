Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Стало известно о распространении смертоносного грибка в больницах Европы
Опасный грибок с летальностью 62% зафиксировали в больницах Европы
В европейских больницах выявили массовое распространение устойчивого грибка, смертность от которого может достигать 62% среди инфицированных пациентов.
Грибок Candidozyma auris, устойчивый к ряду противогрибковых препаратов, быстро распространяется в больницах Европы, передает ТАСС.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что с 2013 по 2023 годы зарегистрировано 4 012 случаев инфицирования или колонизации этим грибком в странах ЕС и Европейской экономической зоны.
В отчете отмечается, что особенно высокая заболеваемость зафиксирована в Испании, Греции, Италии, Румынии и Германии. Только в 2023 году в 18 европейских странах зарегистрировано 1 346 новых случаев заражения. Последние вспышки инфекции наблюдаются во Франции, Германии и на Кипре.
Candidozyma auris вызывает тяжелые инфекции у пациентов с ослабленным здоровьем и отличается способностью быстро распространяться в медицинских учреждениях. По словам экспертов центра, кандидемия, вызванная этим грибком, характеризуется летальностью от 29% до 62%. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот патоген к «группе критической важности».
