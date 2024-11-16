16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.16 комментариев
Минздрав назвал устойчивость к антибиотикам биологической угрозой
Замглавы Минздрава Плутницкий: Устойчивость к антибиотикам стала биологической угрозой
Устойчивость патогенов к противомикробным препаратам становится биологической угрозой, заявил заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий.
В стране действует Государственная стратегия по устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), принятая в 2017 году, сказал Плутницкий, передает ТАСС.
Ее реализация осуществляется в различных секторах, включая здравоохранение, ветеринарию и сельское хозяйство. Россия также является лидером в разработке цифровых технологий для борьбы с УПП.
«Также наша страна является одним из мировых лидеров в разработке цифровых технологий, направленных на поддержку борьбы с УПП», – отметил замминистра.
Он добавил, что Россия готова делиться опытом с другими странами. В этой области активно работает сотрудничающий центр ВОЗ по исследованию УПП. В мае в Москве прошла I международная конференция стран БРИКС по УПП.
Плутницкий отметил, что, несмотря на успехи, предстоит проделать еще большую работу.
Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов в интервью газете ВЗГЛЯД объяснял, почему эффективность антибиотиков в последнее время резко снизилась.