Минздрав назвал устойчивость к антибиотикам биологической угрозой

Замглавы Минздрава Плутницкий: Устойчивость к антибиотикам стала биологической угрозой

Tекст: Алексей Дегтярев

В стране действует Государственная стратегия по устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), принятая в 2017 году, сказал Плутницкий, передает ТАСС.

Ее реализация осуществляется в различных секторах, включая здравоохранение, ветеринарию и сельское хозяйство. Россия также является лидером в разработке цифровых технологий для борьбы с УПП.

«Также наша страна является одним из мировых лидеров в разработке цифровых технологий, направленных на поддержку борьбы с УПП», – отметил замминистра.

Он добавил, что Россия готова делиться опытом с другими странами. В этой области активно работает сотрудничающий центр ВОЗ по исследованию УПП. В мае в Москве прошла I международная конференция стран БРИКС по УПП.

Плутницкий отметил, что, несмотря на успехи, предстоит проделать еще большую работу.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов в интервью газете ВЗГЛЯД объяснял, почему эффективность антибиотиков в последнее время резко снизилась.