Пентагон признал кризис из-за «ядерного сдерживания» России и Китая

Помощник главы Пентагона Кадлек: Ядерное сдерживание привело к кризису
Необходимость «ядерного сдерживания» одновременно России и Китая поставила Вашингтон в сложное положение, требующее срочной модернизации стратегических сил, заявил помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию, химической и биологической защите Роберт Кадлек.
«Это не гипотетическая проблема будущего. Это кризис, разворачивающийся прямо сейчас», – заявил представитель министерства обороны, комментируя необходимость «сдерживать» одновременно России и КНР, параллельно с растущими возможностями КНДР. Выступая в Сенате, он добавил, что мир вступил в новую, гораздо более опасную эпоху, передает РИА «Новости».
В сложившихся условиях Соединенные Штаты планируют начать срочную модернизацию и диверсификацию собственных стратегических сил, сказал он. Кадлек подчеркнул, что подобные шаги являются абсолютным императивом для государства. На эти цели в 2027 финансовом году планируется направить около 5% всего военного бюджета страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали вложить 138 млрд долларов в модернизацию ядерного арсенала до 2049 года. Белый дом представил проект рекордного оборонного бюджета с ростом расходов на 42%.