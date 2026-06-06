Глава Пентагона заявил о вторжении опасных идеологий в Европу

Министр обороны США Хегсет заявил о вторжении опасных идеологий в Европу

Tекст: Мария Иванова

Глава американского военного ведомства Пит Хегсет во время выступления на севере Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии выразил обеспокоенность миграционным кризисом, передает ТАСС. Он уверен, что государства Европы подвергаются серьезной угрозе.

«К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди», – заявил министр.

Руководитель Пентагона задался вопросом о том, когда европейские власти предпримут реальные шаги для борьбы с этим вторжением, и выразил надежду, что время для решительных действий еще не упущено.

Кроме того, Хегсет напомнил о важности взаимной поддержки. По его словам, Вашингтон всегда готов прийти на помощь партнерам, однако ожидает аналогичной готовности и от своих союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Пит Хегсет анонсировал прекращение военного субсидирования богатых стран-союзниц.

Ранее Вашингтон назвал европейские государства инкубатором террористических угроз из-за неконтролируемой миграции.

В начале мая глава Пентагона распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих с территории Германии.