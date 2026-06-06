Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.2 комментария
Глава Пентагона заявил о вторжении опасных идеологий в Европу
Министр обороны США Хегсет заявил о вторжении опасных идеологий в Европу
Массовое прибытие лодок с нелегальными мигрантами к берегам Испании, Италии, Греции и Болгарии стало серьезным вызовом, требующим немедленных действий от европейских властей, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
Глава американского военного ведомства Пит Хегсет во время выступления на севере Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии выразил обеспокоенность миграционным кризисом, передает ТАСС. Он уверен, что государства Европы подвергаются серьезной угрозе.
«К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди», – заявил министр.
Руководитель Пентагона задался вопросом о том, когда европейские власти предпримут реальные шаги для борьбы с этим вторжением, и выразил надежду, что время для решительных действий еще не упущено.
Кроме того, Хегсет напомнил о важности взаимной поддержки. По его словам, Вашингтон всегда готов прийти на помощь партнерам, однако ожидает аналогичной готовности и от своих союзников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Пит Хегсет анонсировал прекращение военного субсидирования богатых стран-союзниц.
Ранее Вашингтон назвал европейские государства инкубатором террористических угроз из-за неконтролируемой миграции.
В начале мая глава Пентагона распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих с территории Германии.