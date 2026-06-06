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    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия
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    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
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    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    15 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    6 июня 2026, 17:12 • Новости дня

    Глава Пентагона заявил о вторжении опасных идеологий в Европу

    Министр обороны США Хегсет заявил о вторжении опасных идеологий в Европу

    Tекст: Мария Иванова

    Массовое прибытие лодок с нелегальными мигрантами к берегам Испании, Италии, Греции и Болгарии стало серьезным вызовом, требующим немедленных действий от европейских властей, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    Глава американского военного ведомства Пит Хегсет во время выступления на севере Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии выразил обеспокоенность миграционным кризисом, передает ТАСС. Он уверен, что государства Европы подвергаются серьезной угрозе.

    «К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди», – заявил министр.

    Руководитель Пентагона задался вопросом о том, когда европейские власти предпримут реальные шаги для борьбы с этим вторжением, и выразил надежду, что время для решительных действий еще не упущено.

    Кроме того, Хегсет напомнил о важности взаимной поддержки. По его словам, Вашингтон всегда готов прийти на помощь партнерам, однако ожидает аналогичной готовности и от своих союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Пит Хегсет анонсировал прекращение военного субсидирования богатых стран-союзниц.

    Ранее Вашингтон назвал европейские государства инкубатором террористических угроз из-за неконтролируемой миграции.

    В начале мая глава Пентагона распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих с территории Германии.

    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    5 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией

    Премьер Чехии Бабиш предложил назначить Мерца главным переговорщиком ЕС с Россией

    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Евросоюз на переговорах о мире между Россией и Украиной, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    Представлять интересы Брюсселя на мирных переговорах между Россией и Украиной должно быть предложено Фридриху Мерцу, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш, указав на необходимость выдачи переговорщику официального мандата Евросовета и Еврокомиссии.

    «Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Евросовета и Еврокомиссии», – цитирует Бабиша «Газета.Ru».

    Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания новой должности для выстраивания дипломатических контактов с Москвой.

    Правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль европейского посредника.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


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    4 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александер Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа стран – участниц Евросоюза с 27 до 40.

    В состав объединения, по его мнению, могут войти как европейские, так и неевропейские государства, включая Канаду, передает ТАСС со ссылкой на канал CNBC.

    «В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», – заявил финский политик на энергетической конференции.

    Политик отметил, что время для расширения союза ограничено. По его словам, после завершения конфликта на Украине и потенциальной смены администрации в США внимание общественности сместится на другие темы. Среди возможных кандидатов на вступление он выделил Британию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан.

    Кроме того, Стубб призвал серьезно задуматься о членстве Турции после рассмотрения заявок Украины, Молдавии и Грузии. Идею присоединения Канады он назвал привлекательной альтернативой превращению этой страны в 51-й американский штат. Политик подчеркнул, что для проецирования своей силы в мире европейским странам необходимо начать мыслить более масштабно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность вступления Канады в Евросоюз.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил вероятность присоединения этого государства к европейскому блоку.

    В прошлом году председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о планах принятия в объединение Украины и Молдавии.

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    5 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой»
    Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жестко прокомментировал заявление главы Еврокомиссии о взорвавшемся в Румынии украинском дроне, которая назвала это следствием действий Москвы

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на попытки европейских чиновников связать инцидент с морским катером в Констанце со специальной военной операцией.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала детонацию безэкипажного катера на румынском побережье следствием действий Москвы, передает платформа. По ее утверждению, подобные инциденты создают прямую угрозу восточным границам Евросоюза.

    «Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце «прямым следствием войны России». Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля», – написал Медведев в своем канале в «Макс».

    В пятницу румынское оборонное ведомство сообщило о взрыве беспилотного аппарата возле порта Констанца. Устройство оказалось визуально схожим с техникой, применяемой украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве начиненного взрывчаткой морского беспилотника в порту Констанцы. Взорвавшийся возле берегов Румынии аппарат входил в группу из пяти дронов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила Москву из-за падения другого беспилотника на востоке страны.

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    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

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    4 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы

    Эксперт Котляр оценила призыв северных стран ЕС запретить россиянам отдых на пляжах ЕС

    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы
    @ STELLA/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя идею европейских лидеров запретить россиянам отдыхать на европейских пляжах.

    Власти сразу 11 членов Европейского союза призвали ужесточить правила въезда в Шенген для российских туристов, а также запретить им «загорать на европейских пляжах». В числе выступающих за ограничения министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии.

    «На мой взгляд, подобные заявления носят скорее политический и популистский характер, чем имеют отношение к реальному туризму. Если внимательно посмотреть на список стран, выступивших с инициативой, то большинство из них не являются ключевыми направлениями пляжного отдыха для российских туристов. Россияне традиционно едут за морем в Испанию, Италию, Грецию, Францию, на Кипр, а не в страны Балтии или Скандинавию», – говорит Котляр.

    Кроме того, продолжает собеседница, массовый пляжный туризм россиян в Европе уже несколько лет находится на существенно более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года. Причины хорошо известны: ограниченная авиаперевозка, сложности с визами, удорожание логистики и появление большого числа альтернативных направлений.

    На сегодняшний день, рассказывает эксперт, значительная часть туристов, которые раньше рассматривали европейские курорты, выбирают Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и страны Юго-Восточной Азии. Многие из этих направлений предлагают не только сопоставимый уровень сервиса и качества отдыха, но зачастую более удобную логистику и более конкурентоспособные цены.

    «Поэтому с практической точки зрения подобные заявления вряд ли окажут существенное влияние на туристический рынок. Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – подчеркивает специалист.

    Также она обращает внимание на то, что несмотря на действующие ограничения, россияне продолжают получать шенгенские визы и путешествовать по Европе. Визовый процесс стал сложнее, сроки рассмотрения увеличились, а ряд стран и вовсе ограничил выдачу виз. Однако полного запрета на поездки для граждан России нет. При этом внутри Евросоюза единой позиции по этому вопросу также не существует. Многие страны Южной Европы, для которых туризм является важной частью экономики, продолжают принимать российских туристов и выдавать им визы.

    «Если говорить о реальной ситуации на рынке, то сегодня в Европу в основном едут либо обеспеченные туристы, либо путешественники с конкретными целями: отдых, лечение, образование детей, посещение родственников, деловые поездки. Массового потока, который существовал до 2022 года, уже нет. Поэтому любые новые ограничения будут затрагивать значительно меньшую аудиторию, чем несколько лет назад. Большинство российских туристов уже адаптировались к новой реальности и расширили географию своих путешествий далеко за пределы Европы», – заключила Котляр.

    В начале мая Европейская комиссия не исключила возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности.

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    5 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики прекрасно осведомлены о способах связи с Москвой для возможного возобновления переговорного процесса, им следует отказаться от языка ультиматумов, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    По словам Галузина, европейские политики прекрасно осведомлены о способах связи с Москвой для возможного возобновления переговорного процесса. Для начала предметного диалога по Украине странам Европы необходимо предложить конструктивные идеи, отказавшись от языка ультиматумов, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят выйти на переговоры с нами, они должны взять и выйти. Они знают, с кем связываться, куда звонить. Мы от переговоров не уходим», – заявил высокопоставленный дипломат.

    Галузин также отметил, что риторика ультиматумов в общении с Москвой неприемлема и не приведет к началу содержательного диалога. По его словам, искреннее стремление к миру должно подкрепляться конкретными предложениями, которые российская сторона готова рассмотреть и оценить на предмет их целесообразности.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила отсутствие реальных шагов со стороны европейских партнеров.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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    4 июня 2026, 05:29 • Новости дня
    Bloomberg: Европа и Украина захотели устроить переговоры с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники.

    Германия, Франция и Британия вместе с Украиной разрабатывают инициативу по организации диалога с участием России, передает Ura.ru со ссылкой на Bloomberg.

    Европейские лидеры стремятся не допустить затягивания боевых действий еще на одну зиму.

    При этом окончательное решение по переговорам останется за Владимиром Зеленским, и Европа не собирается «давить на него», подчеркнул источник.

    Ключевые аспекты новой стратегии планируется обсудить в ближайшие дни. Ожидается, что дискуссия состоится на встрече британского премьера Кира Стармера с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для участия в заседании Североатлантического совета. Генсек альянса не дал Зеленскому ответить на вопрос СМИ о нехватке у Киева систем ПВО Patriot.

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    5 июня 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин обвинил европейские элиты в провоцировании хаоса на международной арене
    Путин обвинил европейские элиты в провоцировании хаоса на международной арене
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума указал на деструктивную роль западного руководства в мировой политике.

    Руководство европейских государств намеренно создает нестабильность на международной арене, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны», – заявил он.

    Он добавил, что подобные деструктивные процессы не возникают стихийно. По словам президента, они стали прямым следствием крупнейшей за последние десятилетия структурной трансформации мироустройства.

    Глава государства уточнил, что текущие изменения представляют собой не просто переход между фазами экономического цикла. Речь идет о полноценной смене самой парадигмы глобального развития.

    Накануне глава государства заявил о стремлении европейских стран придать украинскому противостоянию мировой масштаб.

    Посольство России в Вашингтоне обвинило лидеров ЕС в провоцировании прямого вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона.

    До этого Путин назвал бредом слова западных политиков о мнимой российской угрозе для Европы.

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    5 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Венгрии не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, если Киев гарантирует права венгерского меньшинства, заявил ппемьер-министр Венгрии Петер Мадьяр газете Le Monde.

    Для того чтобы Будапешт поддержал начало переговоров, премьер-министр Мадьяр заявил, что венгерское меньшинство на Украине должно восстановить свои основные права.

    «Как только Украина возьмет на себя это обязательство, Венгрия не будет создавать никаких препятствий для начала переговоров. Мы близки к этому, поскольку достигли с Киевом соглашения на техническом уровне по языковым, культурным, образовательным и политическим правам венгерского меньшинства. Если эти пункты будут включены в их план действий в ЕС, то мы согласимся на начало первого этапа переговоров», – приводит портал Nepszava слова Мадьяра.

    По его мнению, это предложение отвечает интересам как Венгрии, так и Украины, поэтому, добавил Мадьяр, «Украина может ожидать от нас честности, а не лицемерия».

    Однако, газета Washington Post отметила, что Мадьяр выступил продолжение бойкота ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, к которой стремится Владимир Зеленский.

    «Если Украине удастся закрыть все 33 пункта соглашения о вступлении в течение следующих 10-15 лет, Венгрия поддержит вступление Украины, при условии проведения юридически обязательного референдума», – говорится в его заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС. Свириденко заявила, что все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины. Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.


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    4 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Путин назвал разговоры о нападении России на НАТО сознательной провокацией
    Путин назвал разговоры о нападении России на НАТО сознательной провокацией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что считает необоснованными утверждения о возможном нападении России на страны НАТО, назвав подобные заявления сознательной провокацией, направленной на увеличение военных расходов европейских государств.

    Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце, передает ТАСС.  По словам Путина, у России нет причин для военного конфликта с Североатлантическим альянсом или европейскими странами.

    «Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО?» – задался вопросом президент.

    Российский лидер подчеркнул, что разговоры о подобной угрозе используются для формирования у граждан западных стран ощущения опасности.

    «Это не просто бред, это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – заявил Путин.

    Президент также связал подобную риторику с необходимостью объяснять населению поддержку украинских властей со стороны западных государств. По его мнению, тема якобы существующей российской угрозы используется в качестве аргумента для дальнейшего финансирования оборонной сферы.

    При этом Путин отметил, что его удивляет готовность части европейского общества воспринимать подобные заявления всерьез. «Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин назвал бредом заявления европейских политиков об угрозе со стороны Москвы.

    В декабре прошлого года глава государства опроверг слухи о подготовке нападения на европейские страны.

    Ранее российский лидер выразил готовность юридически закрепить отказ от агрессивных действий в отношении Европы.

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    5 июня 2026, 20:54 • Новости дня
    Мерц сообщил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Мерц выразил готовность вести переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские лидеры выражают открытость к дипломатическому урегулированию украинского кризиса при обязательном участии представителей Евросоюза, сообщил глава правительства Германии.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе по украинскому вопросу. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Западных Балкан в черногорском городе Тиват, политик обозначил позицию объединения, отмечает РИА «Новости».

    «Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», – подчеркнул глава немецкого правительства.

    По словам главы правительства Германии, со стороны Европы не будет недостатка в желании вести диалог. При этом он выразил мнение, что для начала мирного процесса якобы не хватает готовности президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил назначить Фридриха Мерца главным переговорщиком Евросоюза с Россией.

    В мае канцлер Германии назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта мирного диалога. До этого Мерц допустил уступку Киевом части территорий ради заключения мирного договора.

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