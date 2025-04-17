Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил

Tекст: Антон Антонов

По словам Хаяси, «российское ведомство, отвечающее за водные пути», 16 апреля предупредило о приостановке права на проход военных и иных иностранных судов в водном пространстве, включая территориальные воды островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, передает РИА «Новости».

Япония заявила, что такой шаг противоречит ее позиции по островам. Япония заявила, что речь идет о «водном пространстве, включающем» якобы японские территориальные воды «в районе четырех северных островов».

Ограничение будет действовать до 1 мая. Протест был передан российской стороне через дипломатические каналы сразу после объявления о вводе ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по Курилам и подтвердил в парламенте, что Япония претендует на четыре острова южной части Курил.

В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, а под решением «территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами.