Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Искриковщины, Харьковки, Покровки и Угроедов в Сумской области, сообщается в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Казачьей Лопани, Графского, Петропавловки, Охримовки, Тихого и Малой Волчьей.

При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены станция РЭБ, три склада боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Боровой, Нечволодовки, Ковшаровки и Шийковки в Харьковской области, Коровьего Яра, Соснового и Александровки в Донецкой народной республике (ДНР).

Противник потерял более 130 военнослужащих и четыре склада с боеприпасами. Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны у Алексеево-Дружковки, Резниковки, Никифоровки, Берестока, Краматорска и Константиновки ДНР.

ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад нацгвардии рядом с Марьевкой, Гришино, Новофедоровкой, Торецким, Новым Донбассом, Шевченко, Красноярским, Белицким, Добропольем, Светлым ДНР, Новоподгородним и Новопавловкой Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих, две бронемашины.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зеленой Дибровы, Неженки, Зализничного, Староукраинки, Риздвянки, Воздвижевки Запорожской области, Коммунаровки и Покровского Днепропетровской области.

Противник потерял до 355 военнослужащих и пять бронемашин, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Днем ранее они установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области. А до этого освободили Поповку в Сумской области.