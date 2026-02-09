У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
ВСУ потеряли более 1075 человек за сутки на нескольких направлениях
Военные подразделения России на различных участках фронта нанесли поражение силам ВСУ, уничтожив, по данным Минобороны, до 1075 военнослужащих противника и несколько складов с боеприпасами и техникой.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Искриковщины, Харьковки, Покровки и Угроедов в Сумской области, сообщается в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Казачьей Лопани, Графского, Петропавловки, Охримовки, Тихого и Малой Волчьей.
При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены станция РЭБ, три склада боеприпасов и матсредств.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Боровой, Нечволодовки, Ковшаровки и Шийковки в Харьковской области, Коровьего Яра, Соснового и Александровки в Донецкой народной республике (ДНР).
Противник потерял более 130 военнослужащих и четыре склада с боеприпасами. Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны у Алексеево-Дружковки, Резниковки, Никифоровки, Берестока, Краматорска и Константиновки ДНР.
ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад нацгвардии рядом с Марьевкой, Гришино, Новофедоровкой, Торецким, Новым Донбассом, Шевченко, Красноярским, Белицким, Добропольем, Светлым ДНР, Новоподгородним и Новопавловкой Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих, две бронемашины.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зеленой Дибровы, Неженки, Зализничного, Староукраинки, Риздвянки, Воздвижевки Запорожской области, Коммунаровки и Покровского Днепропетровской области.
Противник потерял до 355 военнослужащих и пять бронемашин, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Днем ранее они установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области. А до этого освободили Поповку в Сумской области.