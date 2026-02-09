  • Новость часаВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Собчак на юбилее Авроры Кибы пошутила про «парики Лепса»
    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    Назван обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    12438 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    7 комментариев
    9 февраля 2026, 13:29 • Новости дня

    ВСУ потеряли более 1075 человек за сутки на нескольких направлениях

    Tекст: Мария Иванова

    Военные подразделения России на различных участках фронта нанесли поражение силам ВСУ, уничтожив, по данным Минобороны, до 1075 военнослужащих противника и несколько складов с боеприпасами и техникой.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Искриковщины, Харьковки, Покровки и Угроедов в Сумской области, сообщается в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Казачьей Лопани, Графского, Петропавловки, Охримовки, Тихого и Малой Волчьей.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены станция РЭБ, три склада боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Боровой, Нечволодовки, Ковшаровки и Шийковки в Харьковской области, Коровьего Яра, Соснового и Александровки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник потерял более 130 военнослужащих и четыре склада с боеприпасами. Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны у Алексеево-Дружковки, Резниковки, Никифоровки, Берестока, Краматорска и Константиновки ДНР.

    ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад нацгвардии рядом с Марьевкой, Гришино, Новофедоровкой, Торецким, Новым Донбассом, Шевченко, Красноярским, Белицким, Добропольем, Светлым ДНР, Новоподгородним и Новопавловкой Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих, две бронемашины.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зеленой Дибровы, Неженки, Зализничного, Староукраинки, Риздвянки, Воздвижевки Запорожской области, Коммунаровки и Покровского Днепропетровской области.

    Противник потерял до 355 военнослужащих и пять бронемашин, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Днем ранее они установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области. А до этого освободили Поповку в Сумской области.

    9 февраля 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева

    ФСБ: СБУ обещала Корбе за убийство генерала Алексеева 30 тыс. долларов

    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы пообещали исполнителю покушения на генерала Генштаба Владимира Алексеева Любомиру Корбе крупное вознаграждение, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тыс. долларов США, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Корба также занимался сбором информации о других российских офицерах. Агент украинской разведки за ежемесячное вознаграждение в цифровой валюте отслеживал перемещения высокопоставленных военных в московском регионе.

    ФСБ указывала, что Корба был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    Сами обвиняемые в подготовке убийства Алексеева поясняли, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

    Комментарии (10)
    9 февраля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине времен Анкориджа

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, а Москва не видит перспектив для экономических отношений между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.

    «Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.

    Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.

    Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.

    Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.

    Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.


    Комментарии (29)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 09:06 • Новости дня
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.

    Фигуранты Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».

    Они пояснили, что заказ на убийство поступил из СБУ.

    Следствие установило четкое распределение ролей между соучастниками планируемого преступления. Корба выступал непосредственным исполнителем покушения на генерал-лейтенанта, а Васин выполнял функции пособника, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что силовикам понадобилось всего несколько часов, чтобы установить стрелявшего в генерала Алексеева

    Напомним, Васин последние 10 лет пытался найти работу. У него скопился долг более 831 тыс. рублей.

    Комментарии (7)
    8 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua.

    Рынок резервных источников питания на Украине достиг суммарной емкости зарядных станций в 1,6 гигаватта, передает РИА «Новости». По информации украинского издания Delo.ua, общая установленная мощность аккумуляторов, которые приобрели жители страны для домашнего и коммерческого использования, превышает три гигаватта. Отмечается, что этот показатель практически равен мощности Южноукраинской атомной электростанции.

    Издание сообщает: «По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания на Украине оценивается по суммарной емкости зарядных станций, установленных в домах и местах ведения бизнеса, в 1,6 гигаватта... Суммарная мощность превышает три гигаватта – это почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция».

    Ранее министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны. Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут превышать шестнадцать часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с подачей воды и электричества.

    Мэр города Кличко повторно призвал жителей покинуть Киев.

    В многоэтажных домах в Киеве начали лопаться трубы отопления.

    Комментарии (13)
    9 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о падении давления газа в областях на западе Украины

    Во Львовской и Ивано-Франковской областях упало давление газа у потребителей

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Львовской и Ивано-Франковской областей Украины сообщили в соцсетях о сокращении напора газа в домах, о чем сообщили некоторые украинские СМИ.

    «Во Львовской и Ивано-Франковской областях упало давление газа, пишут местные паблики», – сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

    Напомним, 7 февраля мэр украинского Ивано-Франковска заявил о перебоях со светом и водой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль  назвал ситуацию с энергообеспечением на Украине критической. Блэкаут произошел на горнолыжном курорте Буковель на Украине. Кроме того из-за остановки ТЭС украинский город Бурштын остался без тепла.

    Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    Комментарии (5)
    9 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Эксперт Кнутов: При вербовке Любомира Корбы денежный вопрос не был решающим

    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская разведка за угон российской авиатехники предлагала миллионы долларов, а за убийство генерала установила награду в 30 тыс. долларов. Впрочем, злоумышленники все равно на это согласились, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он также описал схему польско-украинской вербовки диверсантов.

    «Участие польских спецслужб в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева вполне ожидаемо и логично. На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают спецслужбисты. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Далее Украина и Польша совместно инструктируют человека, тренируют его на исполнение определенного задания, после чего отправляют на территорию России», – добавил он. Собеседник напомнил, что Варшава крайне негативно относится к нашей стране, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились: поставляли ВСУ вооружение, готовили украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве.

    Более того, Польша в последние годы взяла курс на активную милитаризацию, а также заявила об амбициях создать самую сильную армию в Европе, добавил собеседник. Неслучайно польские власти занимают второе место в январском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По мнению Кнутова, на этом фоне России следует усиливать пограничный контроль. «Кроме того, важно активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для того, чтобы иметь информацию о подготовке подобного рода диверсантов», – подчеркнул аналитик.

    Он допускает, что при вербовке Любомира Корбы решающим стал не столько денежный вопрос, сколько идеологические аспекты. «Неслучайно ведь его сообщник Виктор Васин связан с террористической организацией. Это говорит о том, что его взгляды на Россию были враждебными, а потому мужчины могли согласиться пойти на преступление даже за такую небольшую сумму, как 30 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

    Собеседник напомнил, что за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинских кураторов 195 тыс. рублей (около 2500 долларов). Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тыс. долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

    Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024-м предлагал пилоту ВКС России 600–750 тыс. долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы. Наконец, три миллиона долларов украинская разведка обещала летчику ВКС РФ за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. «На этом фоне гонорар в 30 тыс. долларов за убийство генерала выглядит нелепо», – заключил Кнутов.

    Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. По данным службы, 66-летний Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в городе Тернополе. Вербовка проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

    Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе по маршруту: Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва. За убийство российского генерал-лейтенанта ему пообещали 30 тыс. долларов.

    Соучастник покушения на Алексеева Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Как отметили в ФСБ, участие в преступлении мужчина принял по террористическим мотивам.

    «Васин является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией», признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в городе Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», а также размещал в социальных сетях публикации в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова», – говорится в заявлении службы.

    Накануне стало известно, что исполнитель покушения и его пособник задержаны. По сообщению ФСБ, поимка Корбы состоялась в Дубае, а Васина – на территории Москвы. Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Ей удалось скрыться. Газета ВЗГЛЯД писала, что для совершения преступления Киев привлек пенсионеров.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. В Кремле Алексееву пожелали скорейшего выздоровления. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 10:13 • Новости дня
    Мирошник: Киев традиционно соврал о непричастности к покушению на генерала Алексеева
    Мирошник: Киев традиционно соврал о непричастности к покушению на генерала Алексеева
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона лжет, отрицая о своей непричастности к попытке убийства российского генерала Владимира Алексеева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Приведенные ФСБ данные показывают роль украинских спецслужб в организации покушения на Алексеева, указал Мирошник в своем Telegram-канале.

    «Так что, мининдел Киева [Андрей] Сибига традиционно «соврамши» о непричастности киевского режима к организации покушения», – добавил Мирошник.

    Посол отметил, что, согласно данным ФСБ, исполнителя покушения завербовала СБУ в августе 2025 года, он прошел подготовку в Киеве. Заказ на покушение на генерала поступил от СБУ.

    Ранее ФСБ сообщала, что Корбу вербовали при поддержке польских спецслужб, при этом ключевую роль сыграл его сын, гражданин Польши.

    Корбе за убийство генерала обещали 30 тыс. долларов. Он был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Москалькова рассказала о возвращении пленных с Украины без нормальной одежды
    Москалькова рассказала о возвращении пленных с Украины без нормальной одежды
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При возвращении из украинского плена российские военнослужащие зачастую оказываются в случайной одежде, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Москалькова на заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества заявила, что российские военнослужащие возвращаются из плена на Украине в «бог знает какой одежде», передает ТАСС.

    По словам Москальковой, военные встречают вернувшихся, обеспечивают их одеждой, а белорусская сторона предоставляет помещения, питание, необходимые вещи и медицинскую помощь.

    Москалькова подчеркнула: «Наши ребята были возвращены, как обычно, бог знает в какой одежде. Их военные наши встретили, одели. Все это происходило при непосредственном участии белорусов. Они нам предоставляют помещения, кормят всех пленных, [предоставляют] кому нужны какие-то вещи или лекарства, здесь же стоят скорые помощи, кому нужны. Большую роль играют наши белорусские товарищи».

    Кроме того, Москалькова сообщила, что украинская сторона предоставила подтверждения передачи посылок из дома для российских военнослужащих, находящихся в плену. Она отметила, что все пленные получили посылки с теплыми вещами и продуктами, что подтверждено фотографиями. Последний обмен посылками и письмами между Россией и Украиной состоялся в декабре.

    Напомним, Минобороны России провело обмен пленными, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

    Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также о нарушениях международных норм обращения с пленными.

    Также Москалькова передала киевскому режиму перечень из 90 политзаключенных на Украине.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 18:00 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Подробности инцидента пока не уточняются, что затрудняет оценку возможных последствий и масштабов происшествия, передает ТАСС.

    В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога.

    В воскресенье в Одесском районе Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошла серия взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прогремели взрывы.

    В субботу на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома на Украине.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 72 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 996 беспилотников, 650 ЗРК, 27 568 танков и других бронемашин, 1661 боевая машина РСЗО, 33 163 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 959 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в субботу ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины.

    В минувшие выходные на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 19:56 • Новости дня
    Вашингтон и Киев обсудили выборы и референдум в мае

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и Украины согласовали предварительный план, предусматривающий подготовку проекта мирного соглашения к марту и проведение референдума с выборами на Украине в мае, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

    Украинские и американские чиновники согласовывают планы по проведению выборов на Украине в мае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, стороны также обсуждают подготовку проекта мирного соглашения к марту этого года.

    «Источники сообщили агентству Reuters в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с Россией к марту, а также референдум по нему и выборы на Украине в мае», – приводит агентство прямую речь источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что США стремятся к завершению конфликта на Украине к лету. Вашингтон намерен оказывать давление на Киев ради достижения этой цели.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 18:51 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины были зафиксированы взрывы, совпавшие по времени с объявлением воздушной тревоги сразу в девяти регионах страны, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    В Киеве вечером 8 февраля были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». «В Киеве прозвучали взрывы», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

    По имеющимся данным, воздушная тревога действует сразу в девяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 21:45 • Новости дня
    Сийярто заявил о срыве мира на Украине из-за Европы

    Сийярто обвинил Европу в срыве мира на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что спецоперация на Украине могла бы уже завершиться, если бы европейцы не препятствовали мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    Конфликт на Украине завершился бы быстрее, если бы европейские страны не вмешивались в усилия президента США Дональда Трампа, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский телеканал «Рустави-2».

    «После встречи президентов России и США в Анкоридже, когда президент Зеленский ехал в Вашингтон, европейские лидеры сопровождали его, как «няньки». Это было унизительно для президента Зеленского. Это очевидно со стороны, потому что показывает, что «опекуны» не оставляют пациента одного», – сказал в венгерский министр.

    На вопрос, к чему это привело, Сийярто заявил, что вышеописанное способствовало усилению военизации, потому что было ясно, что лидеры ЕС  сопровождали Зеленского в Вашингтон, чтобы предотвратить мирное соглашение.

    «Они приехали, чтобы помешать президенту Трампу убедить Зеленского в необходимости прекращения войны. Европейцы приехали в Вашингтон, чтобы затянуть войну, и, к сожалению, им это удалось, потому что война продолжилась», – заявил он.

    Глава венгерского МИД уверен: при отсутствии препятствий со стороны европейских политиков, конфликт на Украине мог бы завершиться значительно раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет участвовать в отправке войск европейских государств на Украину. Орбан отметил, что подобный шаг приведет к прямому военному конфликту с Россией.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 05:40 • Новости дня
    NYT узнала об «эволюции» домашних собак на Украине в диких из-за войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Исследователи обнаружили удивительные изменения у бывших домашних животных, находившихся на передовой линии боевых действий с Россией.

    В опубликованном в декабре в журнале Evolutionary Applications исследовании группа ученых обнаружила, что воздействие конфликта на Украине за короткий период превратило собак, ранее бывших домашними питомцами, в собак, обитающих в более дикой среде, пишет New York Times (NYT).

    Ученые собрали разнообразные данные о 763 собаках из девяти регионов Украины. Команда работала с приютами для животных, а ветеринары и волонтеры собирали данные о бездомных собаках в потенциально безопасных районах, а иногда и в районах, отнесенных к опасным территориям.

    «Большинство выводов исследовательской группы указывали на то, что собаки, находящиеся на передовой, за удивительно короткий период времени стали больше похожи на диких собак, таких как волки, койоты или динго, – пишет NYT.

    У собак на передовой редко встречались короткие морды, как у французского бульдога, или длинные, как у таксы. У многих также уменьшилась масса тела. Даже их уши приобрели другую форму: заостренные встречались чаще, чем висячие.

    «На передовой собаки с признаками «дикого» фенотипа действительно выживают чаще: прямые уши, прямой хвост, меньше белого окраса», – сообщил один из исследователей.

    Малгожата Витек, автор исследования и аспирантка Гданьского университета в Польше, добавила, что война действует как мощный фильтр, отдавая предпочтение качествам, повышающим выживаемость в экстремальных условиях.Сильнее всего ученых удивила скорость преображения животных, оказавшихся в зоне боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле. Енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, теперь обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Мирошник назвал причину «замораживания» населения киевской властью

    Tекст: Катерина Туманова

    Население собственной страны для киевской хунты явно не на первом месте, так как и глава режима Владимир Зеленский, и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига «готовы морозить свое население», сколько понадобится ради лишней копеечки европейских налогоплательщиков, отметил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Пока у Киева остается в руках возможность перераспределения потоков электроэнергии, то они будут направляться на военные сборочные и ремонтные производства, а население будет снабжаться по остаточному принципу. Более того, и Сибига, и Зеленский готовы морозить свое население ровно столько, сколько будет нужно, если они учуют, что под сурдинку этой рукотворной трагедии можно выманить еще денег из карманов европейских налогоплательщиков и еврофондов», – написал Мирошник в Telegram-канале.

    Посол отметил, что возможности своих АЭС Киев стремится приспособить к развертыванию производств ВПК на своей территории совместно с европейскими военными концернами.

    «Крупная энергетика на Украине давно поставлена «под ружье» и рассматривается исключительно как военный потенциал режима, который не намерен его тратить на обеспечения гражданских потребностей населения. Злой и замерзший народ, согласный сходить в ТЦК погреться, Сибиге и Зеленскому нравится гораздо больше, чем живущий в комфорте и достатке», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750кВ во Львовской области. Украинские эксперты назвали  произошедшее одним из самых разрушительных ударов по энергетической системе страны. ДТЭК сообщил о потере на Украине значительной части доступной электроэнергии. Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС.

    Комментарии (0)
  • О газете
