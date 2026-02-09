Ученые из Нижнего Новгорода создали первый учебник по киберпсихологии

В Университете Лобачевского создали первый учебник по киберпсихологии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый отечественный учебник по киберпсихологии разработали ученые Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

В пресс-службе вуза сообщили, что учебник основан на анализе международных и российских эмпирических исследований, систематических обзорах, мета-анализах, статистике использования цифровых технологий, а также собственных научных проектах авторов в области киберпсихологии и цифровой безопасности.

В университете пояснили, что киберпсихология исследует взаимодействие человека с виртуальными средами и формируется на стыке психологии, ИТ и социокультурных изменений. Новый учебник имеет базовый, обзорный характер: он охватывает ключевые понятия, методы и прикладные области дисциплины, обеспечивая основу для как начального, так и углубленного изучения.

Ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов подчеркнул: «Создание собственного учебника принципиально важно для адаптации научного знания к российскому культурному, социальному и образовательному контексту. Учебник учитывает особенности цифрового поведения, коммуникации и рисков, характерных именно для российского социума, а также специфику отечественной системы образования и подготовки специалистов».

Заведующая кафедрой киберпсихологии Валерия Демарева отметила, что киберпсихология – не новое, но стремительно развивающееся направление, которое до недавнего времени в России не было оформлено в единую теоретическую и методологическую базу. В дальнейшем планируется выпустить специализированные пособия по отдельным аспектам: онлайн-консультированию, цифровым девиациям, видеоиграм, виртуальной реальности и другим темам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских школах начали использовать новые учебники истории.

Владимир Мединский пообещал включить план Дональда Трампа в содержание новых учебников по истории России.

В России впервые провели эксперимент по маркировке учебников.