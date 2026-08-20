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MRC: СМИ из топа Apple News и Google News поддерживали на выборах только демократов
MRC: Apple News и Google News игнорируют республиканские СМИ
Наиболее часто продвигаемые новостными агрегаторами Apple News и Google News американские СМИ за последние десять президентских выборов ни разу не поддержали кандидата от Республиканской партии. К такому выводу пришли исследователи консервативной организации Media Research Center (MRC), изучившие политические рекомендации наиболее заметных изданий в новостных лентах платформ.
Как пишет The New York Post, исследование проводилосьт следующим образом: MRC брал 20 наиболее заметных публикаций в Google News, Apple News и Microsoft News (MSN) в разные периоды с ноября 2025 года по июль 2026 года и фиксировал СМИ, которые чаще всего появлялись в верхней части новостных лент. После этого были изучены редакционные рекомендации этих СМИ на президентских выборах США в период с 1988 по 2024 год.
Как следует из анализа, пять наиболее часто представленных в Apple News СМИ – The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Los Angeles Times и USA Today – в общей сложности 28 раз поддерживали кандидатов от Демократической партии начиная с 1988 года. Республиканцы при этом не получили ни одной рекомендации от этих изданий.
The New York Times поддерживала демократов на всех десяти президентских выборах с 1988 года, начиная с Майкла Дукакиса. На счету The Washington Post восемь таких случаев, The Guardian поддерживала демократов пять раз, Los Angeles Times – четыре, а USA Today – один раз.
Похожую картину исследователи обнаружили в Google News. В пятерку наиболее часто представленных там изданий вошли The New York Times, The Guardian, The Washington Post, USA Today и The Atlantic. В общей сложности они поддерживали демократов 27 раз. При этом The Atlantic начала публиковать подобные рекомендации только с 2016 года и сделала это трижды.
Таким образом, наиболее заметные издания в лентах Apple News и Google News в совокупности имеют 31 рекомендацию в пользу кандидатов от Демократической партии и ни одной – в пользу республиканцев за период с 1988 по 2024 год.
Исследователи также изучили ленту Microsoft MSN. Она оказалась несколько более сбалансированной: пять наиболее часто представленных источников – The Washington Post, San Francisco Chronicle, Los Angeles Times, Rolling Stone и USA Today – с 1988 года в общей сложности поддержали 25 кандидатов от демократов и двух республиканцев. Обе рекомендации в пользу представителей Республиканской партии принадлежали San Francisco Chronicle, которая поддержала Джорджа Буша-старшего на выборах 1988 и 1992 годов.
Президент MRC Дэвид Бозелл заявил, что результаты исследования свидетельствуют о политической односторонности алгоритмов новостных платформ. «Руководители технологических компаний утверждают, что их новостные платформы являются объективными общественными площадками, однако наши выводы обнажают масштабный корпоративный перекос, который формирует работу этих алгоритмов», – сказал Бозелл.
По его словам, Apple и Google «систематически направляют десятки миллионов пользователей к СМИ, которые 31 раз поддерживали демократов на президентских выборах, не отдав ни одной рекомендации республиканцам за 40 лет». Бозелл также заявил, что, по мнению MRC, «Кремниевая долина создала эти новостные ленты таким образом, чтобы незаметно склонять общественные дискуссии в определенную сторону, ограждая избирателей от консервативной журналистики и одновременно представляя левые СМИ в качестве стандартного источника новостей».
В MRC считают, что подобная система формирования новостных лент ограничивает доступ пользователей к консервативным СМИ и способствует продвижению изданий левого политического спектра.
Новостные агрегаторы в последние месяцы оказались под пристальным вниманием американских регуляторов из-за их влияния на то, какие материалы пользователи видят на смартфонах. В феврале председатель Федеральной торговой комиссии США Эндрю Фергюсон направил генеральному директору Apple Тиму Куку письмо с предупреждением после предыдущего исследования MRC, в котором утверждалось о возможной политической предвзятости Apple News.
В апреле отдельное исследование организации AllSides, классифицирующей СМИ по политической направленности, также показало, что Google News, Apple News и другие агрегаторы используют относительно небольшую долю материалов правых изданий, включая The New York Post и Fox News.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал Sky News опубликовал исследование о продвижении правого контента в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Корпорация Google признала предвзятость результатов поисковых запросов по выборам президента США.