Sky News заявил о продвижении правого контента на платформе Маска X

Sky News сообщил о доминировании правых взглядов в лентах пользователей X

Tекст: Мария Иванова

Телеканал Sky News опубликовал исследование, согласно которому социальная сеть X Илона Маска продвигает контент правого толка и материалы политиков, которым благоволит владелец платформы, передает РИА «Новости».

В рамках расследования журналисты создали девять аккаунтов с разными политическими характеристиками и на протяжении двух недель отслеживали рекомендации в ленте.

В результате анализа около 90 тыс. постов Sky News пришел к заключению, что более 60% политических сообщений аккаунтам демонстрировались с правой идеологией, а лишь 32% – с левой. Лишь 6% материалов исходило от источников, признанных беспристрастными. Даже пользователи с левыми взглядами увидели почти столько же правого контента, как и правого, на который сами были подписаны. Не интересующиеся политикой аккаунты увидели вдвое больше правых публикаций, чем левых.

«Контент с содержанием правых взглядов показывался более активно вне зависимости от политических взглядов пользователя», – отмечается в материале Sky News. Более половины рекомендованного контента исходило от аккаунтов, где свыше 5% публикаций были признаны токсичными, содержали одобрение насилия или теории заговора.

По заявлению экспертов, опубликованный алгоритм рекомендаций X не раскрывает принципов отбора и продвижения публикаций. Представитель пресс-службы X заявил, что в скором времени работа алгоритма полностью перейдет на искусственный интеллект, а пользователи смогут сами настраивать ленту.

