Sky News заявил о продвижении правого контента на платформе Маска X

Журналисты Sky News провели эксперимент и выяснили, что рекомендации в соцсети американского предпринимателя Илона Маска X преимущественно включают материалы с правыми и ультраправыми взглядами вне зависимости от интересов пользователя.
Телеканал Sky News опубликовал исследование, согласно которому социальная сеть X Илона Маска продвигает контент правого толка и материалы политиков, которым благоволит владелец платформы, передает РИА «Новости».
В рамках расследования журналисты создали девять аккаунтов с разными политическими характеристиками и на протяжении двух недель отслеживали рекомендации в ленте.
В результате анализа около 90 тыс. постов Sky News пришел к заключению, что более 60% политических сообщений аккаунтам демонстрировались с правой идеологией, а лишь 32% – с левой. Лишь 6% материалов исходило от источников, признанных беспристрастными. Даже пользователи с левыми взглядами увидели почти столько же правого контента, как и правого, на который сами были подписаны. Не интересующиеся политикой аккаунты увидели вдвое больше правых публикаций, чем левых.
«Контент с содержанием правых взглядов показывался более активно вне зависимости от политических взглядов пользователя», – отмечается в материале Sky News. Более половины рекомендованного контента исходило от аккаунтов, где свыше 5% публикаций были признаны токсичными, содержали одобрение насилия или теории заговора.
По заявлению экспертов, опубликованный алгоритм рекомендаций X не раскрывает принципов отбора и продвижения публикаций. Представитель пресс-службы X заявил, что в скором времени работа алгоритма полностью перейдет на искусственный интеллект, а пользователи смогут сами настраивать ленту.
Напомним, в конце октября в сети Интернет появился сайт Grokipedia с более чем 800 тыс. статей, созданных нейросетью компании Илона Маска.
Илон Маск ранее опроверг слухи о приостановке создания собственной политической партии, назвав информацию The Wall Street Journal недостоверной.
Между тем Financial Times отметила «глубокую зависть» Марка Цукерберга к Илону Маску.