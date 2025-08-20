Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Маск назвал ложью сообщение СМИ о приостановке создания собственной партии
Предприниматель Илон Маск резко опроверг слухи о приостановке создания собственной политической партии, заявив, что информации The Wall Street Journal доверять нельзя.
Миллиардер Илон Маск отверг сообщение The Wall Street Journal о якобы приостановке создания собственной политической партии, заявив, что изданию нельзя доверять, передает ТАСС.
В соцсети X Маск написал: «Ничего из того, что сообщает WSJ, нельзя считать правдой».
Ранее газета WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Маск решил временно отказаться от идеи своей партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не забирать голоса у республиканцев. Также отмечалось, что он может использовать свои ресурсы для поддержки потенциальной кампании вице-президента Джей Ди Вэнса в 2028 году.
В начале июня Маск и Дональд Трамп устроили публичный спор в социальных сетях после ухода Маска с госслужбы. Маск заявил, что президент США не победил бы без его поддержки на выборах 2024 года, одобрил идею нового импичмента Трампа и раскритиковал экономическую политику Белого дома. В ответ Трамп обвинил Маска в недобросовестном исполнении обязанностей, когда тот курировал работу федерального ведомства.
Американский предприниматель Илон Маск в июле объявил о создании новой партии в США – America Party. Сообщалось, что Маск подавал документы на официальную регистрацию этой партии.