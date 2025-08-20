Маск назвал ложью сообщение СМИ о приостановке создания собственной партии

Tекст: Вера Басилая

Миллиардер Илон Маск отверг сообщение The Wall Street Journal о якобы приостановке создания собственной политической партии, заявив, что изданию нельзя доверять, передает ТАСС.

В соцсети X Маск написал: «Ничего из того, что сообщает WSJ, нельзя считать правдой».

Ранее газета WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Маск решил временно отказаться от идеи своей партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не забирать голоса у республиканцев. Также отмечалось, что он может использовать свои ресурсы для поддержки потенциальной кампании вице-президента Джей Ди Вэнса в 2028 году.

В начале июня Маск и Дональд Трамп устроили публичный спор в социальных сетях после ухода Маска с госслужбы. Маск заявил, что президент США не победил бы без его поддержки на выборах 2024 года, одобрил идею нового импичмента Трампа и раскритиковал экономическую политику Белого дома. В ответ Трамп обвинил Маска в недобросовестном исполнении обязанностей, когда тот курировал работу федерального ведомства.

Американский предприниматель Илон Маск в июле объявил о создании новой партии в США – America Party. Сообщалось, что Маск подавал документы на официальную регистрацию этой партии.