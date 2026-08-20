Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946 – 1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.0 комментариев
Песков: Путину расскажут об обретении мощей Донского
Президенту Владимиру Путину в Архангельском соборе Московского Кремля расскажут, как произошло обретение мощей великого князя Дмитрия Донского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня президент посетит Архангельский собор Московского Кремля, где его проинформируют об обретении мощей Дмитрия Донского», – цитирует Пескова РИА «Новости».
РПЦ подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей святого князя.
Помощник президента России Владимир Мединский сообщил об участии правителя в историческом сражении в статусе простого ратника.
Позже Владимир Путин прибыл в Московский Кремль для участия в молебне.