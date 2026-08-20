После гибели туристки на Алтае застрелили пять опасных медведей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Турочакском районе Республики Алтай охотники ликвидировали пять медведей за прошедшие сутки, сообщается на сайте руководства региона.

Местные власти выдали дополнительные лицензии на отстрел животных ради обеспечения безопасности населения. Хищники начали регулярно заходить в населенные пункты.

Для защиты сельчан введен строгий комендантский час. Жителям запрещено покидать дома и находиться в лесополосах с 20.00 до 10.00 без экстренной необходимости.

В ночное время улицы охраняют специальные мобильные группы из полицейских и опытных охотников.

Главы поселений ежедневно обходят дворы и инструктируют граждан. Чиновники призывают людей проявлять максимальную бдительность в темное время суток. При встрече с лесным зверем необходимо срочно звонить по номеру 112 или в полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в алтайском селе Артыбаш дикий медведь насмерть растерзал 29-летнюю туристку.

Погибшая девушка работала инспектором в новосибирском управлении МЧС России.

После этой трагедии власти региона ввели комендантский час для обеспечения безопасности жителей.