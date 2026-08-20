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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    20 августа 2026, 10:16 • Новости дня

    После гибели туристки на Алтае застрелили пять опасных медведей

    После гибели туристки на Алтае застрелили пять опасных медведей
    @ Р. Дормидонтов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории Турочакского района Республики Алтай организовали круглосуточное патрулирование и ограничили передвижение граждан, там уничтожены угрожавшие местным жителям пять медведей, сообщили в администрации региона.

    В Турочакском районе Республики Алтай охотники ликвидировали пять медведей за прошедшие сутки, сообщается на сайте руководства региона.

    Местные власти выдали дополнительные лицензии на отстрел животных ради обеспечения безопасности населения. Хищники начали регулярно заходить в населенные пункты.

    Для защиты сельчан введен строгий комендантский час. Жителям запрещено покидать дома и находиться в лесополосах с 20.00 до 10.00 без экстренной необходимости.

    В ночное время улицы охраняют специальные мобильные группы из полицейских и опытных охотников.

    Главы поселений ежедневно обходят дворы и инструктируют граждан. Чиновники призывают людей проявлять максимальную бдительность в темное время суток. При встрече с лесным зверем необходимо срочно звонить по номеру 112 или в полицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в алтайском селе Артыбаш дикий медведь насмерть растерзал 29-летнюю туристку.

    Погибшая девушка работала инспектором в новосибирском управлении МЧС России.

    После этой трагедии власти региона ввели комендантский час для обеспечения безопасности жителей.

    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    19 августа 2026, 13:34 • Новости дня
    Герой России Головин: Путин думает о всех россиянах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание благополучию всех жителей страны, заявил начальник главного штаба «Юнармии», лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Владислав Головин.

    Головин заявил, «люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте – все люди нужны своей Родине».

    «Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех», – подчеркнул Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».

    Герой России добавил, что руководство государства активно работает над тем, чтобы каждый россиянин имел возможность стать сильнее.

    В начале августа Владислав Головин рассказал о программах подготовки ветеранов спецоперации к наставничеству.

    Герой России Головин пообещал дальнейшее совершенствование партией «Единая Россия» мер поддержки бойцов.

    В конце июля президент Владимир Путин заявил об абсолютной сплоченности граждан ради победы.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    @ Oriental Image/Reuters

    Двое российских военнопленных сбежали из колонии в селе Петровское Изюмского района Харьковской области после ликвидации украинского военного, сообщают украинские паблики.

    Как пишет издание «Страна», побег якобы совершили пленные россияне с позывными «Сабля» и «Рокер». Сообщается, что во время побега военнопленные завладели оружием ликвидированного ими украинского военного, а также автомобилем Mercedes ML350 темно-серого цвета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные спасли трех пленных солдат ВС РФ в Харьковской области. В конце июля на харьковском направлении бойцы группировки «Север» взяли в плен четырех бывших украинских заключенных.

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Убитая медведем на Алтае туристка работала в ГУ МЧС по Новосибирской области

    Убитая медведем на Алтае была сотрудницей ГУ МЧС по Новосибирской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Убитая медведем на Алтае туристка оказалась инспектором управления МЧС России по Новосибирской области, сообщили в ведомстве.

    Погибшая девушка работала в региональном главном управлении спасательного ведомства, передает ТАСС. «Наша сотрудница была. Недавно была назначена на должность инспектора надзорной деятельности. Находилась в отпуске», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

    Представители министерства выразили глубокие соболезнования родным молодого специалиста и пообещали оказать семье всю необходимую помощь. Правоохранительные органы уточнили, что пара отдыхала на территории одной из туристических баз.

    Правоохранительные органы уточнили, что туристка, которую медведь вытащил из палатки на территории туристической базы, была вместе со спутником, ему удалось выжить.

    Животное проникло в палатку, схватило женщину и скрылось в чаще, при этом ее спутнику удалось выжить. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося, а специалисты решают дальнейшую судьбу хищника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дикий медведь напал на палатку с туристами в Республике Алтай.

    Месяцем ранее хищник насмерть загрыз мужчину на окраине поселка в Магаданской области.

    В прошлом году на Камчатке дикий зверь атаковал спящую в палатке туристку из Саратова.

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    19 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки на здание управления полиции в украинском Житомире погибли по меньшей мере два сотрудника правоохранительных органов, еще 20 человек получили ранения.

    По зданию управления полиции в Житомире был нанесен удар, приведший к жертвам и пострадавшим, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

    В результате атаки погибли как минимум два сотрудника полиции. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 20 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее около районного управления полиции в Житомире произошел взрыв. В июле 2025 года мощные взрывы уничтожили два производственных объекта в пригороде. А в ноябре того же года под Житомиром прогремели взрывы на заводе по ремонту военной техники НАТО.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 17:29 • Новости дня
    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио «уничтожающим ударом»

    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио ударом

    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио «уничтожающим ударом»
    @ KCNA/Pool/Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Сестра лидера КНДР Ким ЕЧжон предупредили Токио о готовности нанести незамедлительный удар в случае попыток усилить военное присутствие в регионе.

    Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила о готовности Пхеньяна жестко ответить на потенциальную агрессию, передает РИА «Новости».

    По ее словам, северокорейское руководство внимательно следит за действиями Токио.

    «Если Япония попытается сделать неправильный выбор, то теперь она непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить», – подчеркнула Ким Е Чжон.

    Политик отметила, что попытки японской военной экспансии рассматриваются как долгосрочная угроза, способная нарушить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим военное командование КНДР уже приступило к разработке мер по сдерживанию и подавлению возможной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Пхеньян обвинил Токио в стремлении к повторной агрессии.

    В Японии открыто обсуждают возможный пересмотр неядерного статуса страны.

    В прошлом году Ким Е Чжон заявила о намерении обновить рекорды в применении сил стратегического сдерживания.

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    19 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин раскритиковал низкую вовлеченность российских управленцев в программу «Кадры для экономики будущего», отметив слабую посещаемость и успеваемость участников. Глава государства поручил администрации президента разобраться в ситуации и принять конкретные меры в отношении тех, кто игнорирует обучение или формально участвует в проекте.

    Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, президент Владимир Путин обратил внимание на низкую вовлеченность управленцев в образовательный процесс занятий программы «Кадры для экономики будущего», передает ТАСС. Проект стартовал в текущем году при участии «Сбера» и президентской администрации.

    «Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически», – возмутился Владимир Путин. Глава государства привел статистику, согласно которой первый модуль завершил 51 слушатель, что составляет 43% от общего числа.

    Второй этап обучения осилили 73 человека, или 62% участников. «То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что программа имеет огромный смысл для освоения современных технологий, и поручил проанализировать ситуацию. Он потребовал принять конкретные меры в отношении тех, кто отбывает номер и не демонстрирует профессиональных амбиций.

    «Уважаемые коллеги, это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл. Ну, есть смысл. И те, кто ходил, знакомился, смотрел на современные технологии, в своей собственной деятельности, те явно должны были оценить пользу от этой работы. Прошу администрацию проанализировать ситуацию, которая здесь складывается, вплоть до принятия конкретных мер – как в отношении тех, кто игнорирует программу, так и тех, кто просто отбывает номер. Понимаете, если человек не ходит, неинтересно ему – никуда, значит, не стремится, амбиций нет. Хороших амбиций нет», – добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин назвал участников кадровой программы «Время героев» костяком будущих управленцев. Также президент попросил ее слушателей не превращаться в аппаратчиков.

    Позже ректор президентской академии Алексей Комиссаров оценил этот образовательный проект в качестве новой карьерной траектории.

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    19 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    @ общественное достояние

    Tекст: Денис Тельманов

    Авторы школьных учебников по химии в Эстонии исключили упоминание имени всемирно известного русского ученого Дмитрия Менделеева как создателя периодической системы.

    Имя создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева исчезло из школьных учебников в Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом сообщила переехавшая в Россию жительница республики Оксана.

    «Таблицы Менделеева остались, но его имени никто не упоминает... Таблицу просто называют «Периодическая таблица химических элементов». Без упоминания имени ее создателя», – рассказала собеседница агентства.

    Таблица Менделеева, составленная в 1869 году, включает классификацию элементов, показывающую зависимость их свойств от заряда атомного ядра.

    Это открытие стало одним из главных научных прорывов XIX века и сегодня используется в учебных заведениях ведущих стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее саркастически предложила киевским властям запретить таблицу Менделеева.

    В июне эстонские учителя возмутились речью министра образования на русском языке.

    Месяцем позже в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка в честь великого русского химика.

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    19 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно разработать программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших в результате атак со стороны украинских войск.

    Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических объектов. По словам главы государства, этот процесс должен проходить при участии властей, передает РИА «Новости».

    «Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Российский лидер также обратил внимание на важность модернизации инфраструктуры. Он отметил, что восстановление поврежденных объектов надо проводить на качественно новом технологическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий украинских ударов по гражданским объектам.

    Позже глава государства указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденной инфраструктуры. А в конце июля вице-премьер Александр Новак провел специальное заседание для оказания оперативной помощи пострадавшим от атак на склады предпринимателям.

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    Смерть от унижения. Ассенизаторы против уральских ученых

    Поселковые ассенизаторы избили члена-корреспондента Российской академии наук, руководителя крупного селекционного института Никиту Зезина. Через полторы недели ученый скончался. Степень вины подозреваемых предстоит выяснить следствию и суду. Уже сейчас, однако, можно утверждать, что «дело Зезина», судя по общественной реакции на него, мало кого оставило равнодушным. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД с новыми подробностями трагедии в Екатеринбурге. Подробности

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    По Зеленскому в Киеве нанесли двойной удар

    Вечером во вторник уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров публично заявил о системном кризисе власти Владимира Зеленского и призвал провести выборы. Утром следующего дня НАБУ и САП объявили об операции «Форрест Гамп» по разоблачению преступной группировки с участием чиновников офиса президента. Эксперты считают, что эти события могут быть звеньями одной цепи. Кто и зачем пытается изменить расстановку сил в Киеве? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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