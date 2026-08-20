Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.6 комментариев
Путин призвал укрепить технологическое лидерство России в атомной сфере
России требуется усиливать свои позиции в сфере атомной энергетики из-за жесткого соперничества на международном рынке. Об этом заявил президент Владимир Путин на специальном совещании, посвященном вопросам развития отрасли.
«Конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере, постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Путин сообщил о планах серийного производства типовых АЭС. В июне президент России заявил о реализации более 80% мировых проектов АЭС при участии Росатома.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане.