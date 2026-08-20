  • Новость часаПутин заявил о планах строительства новых АЭС в России
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    Путин призвал укрепить технологическое лидерство России в атомной сфере
    Путин заявил о необходимости сборки типовых энергоблоков АЭС в режиме конвейера
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    15 комментариев
    20 августа 2026, 15:57 • Новости дня

    Путин призвал укрепить технологическое лидерство России в атомной сфере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России требуется усиливать свои позиции в сфере атомной энергетики из-за жесткого соперничества на международном рынке. Об этом заявил президент Владимир Путин на специальном совещании, посвященном вопросам развития отрасли.

    «Конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере, постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Путин сообщил о планах серийного производства типовых АЭС. В июне президент России заявил о реализации более 80% мировых проектов АЭС при участии Росатома.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане.


    20 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля и восхитился обретением мощей князя Дмитрия Донского, назвав это уникальным и чудесным событием.

    Перед началом молебна российский лидер зажег свечу и установил ее на подсвечник, передает РИА «Новости».

    «Я вчера разговаривал со святейшим, знаю о его планах. Но передавайте ему самые наилучшие пожелания», – сказал глава государства в беседе с Патриаршим наместником Московской митрополии митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом.

    Кроме того, президент назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского абсолютно уникальным и чудесным событием.

    «Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительно», – сказал российский лидер.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых останков великого князя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о планах информирования российского лидера об обретении этой святыни.

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    20 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о планах строительства новых АЭС в России
    Путин заявил о планах строительства новых АЭС в России
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена расширить географию размещения атомных энергоблоков, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. По его словам, новые современные АЭС планируется построить на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

    Президент Владимир Путин заявил о планах расширять географию размещения атомных станций в России, передает РИА «Новости». Новые объекты появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

    «Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития атомной энергетики.

    По словам президента, эти меры направлены на укрепление инфраструктурной базы. Это позволит обеспечить долгосрочное развитие регионов и территорий страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства ранее предложил подумать о строительстве атомных электростанций на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также заявил о лидерстве страны в мировой атомной энергетике.

    Глава Росатома Алексей Лихачев назвал упрощение лицензирования малых АЭС задачей государственной важности.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    20 августа 2026, 13:19 • Новости дня
    Путину показали мощи князя Дмитрия Донского
    Путину показали мощи князя Дмитрия Донского
    @ Сергей Власов/Пресс-служба Патриархии РПЦ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в ходе посещения Архангельского собора Московского Кремля осмотрел раку с мощами великого князя Дмитрия Донского.

    Президенту показали место, где хранятся останки князя, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Ранее в Русской православной церкви заявили о подлинности мощей князя Дмитрия Донского.

    В четверг Путин прибыл в Кремль для участия в молебне.

    Песков отмечал, что президенту расскажут, как произошло обретение мощей великого князя.

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    20 августа 2026, 12:44 • Новости дня
    Путин прибыл на молебен к месту обретения мощей Дмитрия Донского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, в котором были обретены мощи великого князя Дмитрия Донского.

    Глава российского государства решил принять участие в молебне, передает РИА «Новости».

    Перед началом молебна Путин зажег свечу, перекрестился и установил ее на подсвечник.

    После завершения молебна президент прошелся между гробницами к захоронениям Рюриковичей и Романовых.

    Ему показали обретенные ранее мощи великого князя Дмитрия Донского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей святого князя.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал о следах тяжелой раны головы на останках полководца.

    Представители Московского патриархата назвали разумным решение об отправке святыни в зону проведения спецоперации.

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    20 августа 2026, 02:25 • Новости дня
    Роспотребнадзор: В России зарегистрировали сверхточный тест на гепатит Е

    В России зарегистрировали сверхточный тест на гепатит Е

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты создали уникальную тест-систему, позволяющую выявлять вирус гепатита Е за неделю до появления первых симптомов заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый и единственный в России отечественный высокочувствительный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е (ВГЕ) методом ПЦР», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    Тест-система обнаруживает генетический материал возбудителя на ранних стадиях, когда стандартные проверки на антитела могут ошибаться.

    Инновационный набор реагентов определяет наличие вируса за семь-десять дней до клинических проявлений. Это позволяет находить скрытые источники инфекции, включая бессимптомных носителей, и эффективно проверять донорскую кровь.

    Гепатит Е распространяется через загрязненную воду, пищу, бытовые контакты и кровь, отличаясь длительным инкубационным периодом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор отмечал, что заболеваемость гепатитом В достигла минимума в стране. Роспотребнадзор сообщал, что в России создали первый в мире быстрый тест на гепатит С, а также разработали  первый быстрый тест на гепатит В.

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    20 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал Москву примером внедрения технологий в соцсфере

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам привел Москву в качестве примера успешного применения технологий в социальной сфере.

    Говоря о применении современных технологий в социальной сфере Путин подчеркнул, что здесь нужно нарастить усилия и не на бумаге, а на практике.

    «Надо максимально широко, по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Конечно, легче всего говорить о Москве, тем не менее это наиболее яркие примеры, и не сказать нельзя», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин привел рентгеновские снимки, которые в столице делаются в одном центре, анализируются за секунды с помощью компьютера, исследования проводятся качественно и быстрее, чем обычно, и дорогостоящая техника не простаивает.

    «Словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал кратно нарастить использование технологий в социальной сфере. Он также призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров.

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    20 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости сборки типовых энергоблоков АЭС в режиме конвейера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развитие отечественной энергетики потребует создания масштабного серийного производства атомных реакторов разной мощности на базе собственных технологических разработок, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин открыл профильное совещание по вопросам атомной отрасли. В повестке дня – обсуждение перспектив масштабирования энергетического машиностроения, передает ТАСС.

    «Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых, иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера», – сказал президент.

    Российский лидер дополнительно пояснил необходимость наращивания выпуска профильной продукции. По его словам, основу такого производства должны составлять исключительно отечественные технологические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин анонсировал переход к серийному производству малых атомных электростанций.

    В мае машиностроительный дивизион Росатома выпустил первую реакторную установку для головного плавучего энергоблока. А в июле глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал упрощение лицензирования малых АЭС задачей государственной важности.

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    20 августа 2026, 16:18 • Новости дня
    Росатом заявил о строительстве 18 новых энергоблоков АЭС в России

    Глава Росатома Лихачев сообщил о возведении 18 атомных энергоблоков в России

    Росатом заявил о строительстве 18 новых энергоблоков АЭС в России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России ведется строительство 18 атомных объектов, включая малые и плавучие электростанции, для обеспечения энергетических потребностей страны, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    Выступая с докладом на совещании по вопросам развития атомной энергетики, которое собрал президент Владимир Путин, глава госкорпорации озвучил актуальные данные о строительстве, передает РИА «Новости».

    «Всего, включая малые и плавучие атомные электростанции, в России сооружается 18 энергоблоков», – подчеркнул руководитель Росатома.

    Напомним, что 20 августа российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину своего создания. Совещание под руководством главы государства было приурочено к этой значимой дате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Владимира Путина по вопросам развития атомной энергетики.

    Ранее глава государства отметил передовые позиции страны в ядерной сфере. В свою очередь Алексей Лихачев назвал упрощение лицензирования малых атомных станций задачей государственной важности.

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    20 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Путин назвал Россию абсолютным лидером мировой ядерной энергетики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия остается единственной страной, обладающей компетенциями по всей технологической цепочке ядерной энергетики. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной отрасли, отметив также высокие стандарты безопасности и надежности российских атомных электростанций.

    Российская Федерация остается единственным государством, располагающим полным спектром компетенций в атомной сфере, передает ТАСС. Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе профильного совещания по вопросам развития отрасли.

    «Россия – единственная, наверное, страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам развития атомной энергетики.

    На Петербургском международном экономическом форуме глава государства отметил лидерство страны в этой сложной сфере.

    В прошлом году на Российской энергетической неделе российский лидер указал на уникальные компетенции Москвы по всей цепочке ядерной энергетики.

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    20 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путину расскажут об обретении мощей Донского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенту Владимиру Путину в Архангельском соборе Московского Кремля расскажут, как произошло обретение мощей великого князя Дмитрия Донского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня президент посетит Архангельский собор Московского Кремля, где его проинформируют об обретении мощей Дмитрия Донского», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    РПЦ подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей святого князя.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщил об участии правителя в историческом сражении в статусе простого ратника.

    Позже Владимир Путин прибыл в Московский Кремль для участия в молебне.

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    20 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков анонсировал поездку Путина на саммит ШОС в Киргизию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен отправиться в Киргизию для участия в саммите ШОС, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Участие президента планируется, это действительно так», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что Кремль своевременно предоставит информацию о графике двусторонних встреч российского лидера на полях мероприятия, отметив его представительность и содержательность.

    Саммит ШОС состоится в Бишкеке 30–31 августа. Кроме того, с 31 августа по 6 сентября в Киргизии пройдут Всемирные игры кочевников.

    Ожидается, что на время проведения этих масштабных событий страну посетят главы 21 государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит ШОС в Бишкек.

    Незадолго до этого секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу передал президенту Киргизии Садыру Жапарову привет от Владимира Путина.

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    20 августа 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков: У Путина в графике нет встречи с секретарем Ватикана Галлахером

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В рабочем расписании президента Владимира Путина пока не запланированы переговоры с секретарем Ватикана по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «На следующей неделе в настоящий момент в графике президента такой встречи нет, но контакты, разумеется, будут», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В рамках поездки он проведет мессу в московском кафедральном католическом соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, католическая архиепархия подтвердила даты официального визита Пола Ричарда Галлахера в Москву.

    Дипломатический источник ранее анонсировал подготовку поездки секретаря Ватикана в Россию.

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    20 августа 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин призвал укреплять кадровый потенциал атомной отрасли

    Tекст: Денис Тельманов

    Российской атомной отрасли необходимы квалифицированные специалисты, ученые, инженеры, рабочие и управленцы, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. По его словам, это особенно важно на фоне того, что зарубежные конкуренты России продолжают развивать свои компетенции в этой сфере.

    Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отечественной атомной энергетики, передает РИА «Новости». Мероприятие приурочено к 81-й годовщине создания российской атомной отрасли, которую отмечают в четверг.

    «Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры. Отечественная школа в этой части сильна, но и наши конкуренты, повторю, не стоят на месте, поэтому нужно поддерживать на высоком уровне подготовку профильных специалистов, ученых, инженеров, рабочих, управленцев, дать возможность действующим работникам отрасли постоянно повышать свою квалификацию», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание о будущем российской атомной энергетики. Путин заявил о лидерстве страны на мировом рынке строительства АЭС.

    В прошлом году Владимир Путин призвал начинать подготовку профильных специалистов со школьных лет.

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    20 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Митрополит Павел пожелал Путину Божьей помощи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Патриарший наместник Московской митрополии пожелал президенту России Владимиру Путину силы духа и Божьей помощи после богослужения в Кремле.

    Глава государства в четверг посетил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля, передает РИА «Новости».

    Богослужение провел митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

    «Мы вам желаем крепкого здоровья, силы духа и помощи Божьей в ваших ответственных государственных делах», – сказал священнослужитель президенту после завершения службы.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства рассказал о недавней беседе с патриархом Кириллом.

    Во время посещения Кремля президент осмотрел раку с мощами великого князя.

    Накануне помощник российского лидера Владимир Мединский сообщил о следах тяжелой раны на голове полководца.


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 16:09 • Новости дня
    Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником

    Путин поздравил атомщиков с 81-й годовщиной создания отечественной отрасли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил вклад отечественных специалистов в развитие атомной промышленности России, подчеркнув значимость мирного использования атома в энергетике и других сферах.

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли с 81-й годовщиной создания отечественной атомной промышленности, передает ТАСС.

    «Сегодня исполняется 81 год создания отечественной атомной промышленности. Хочу поздравить всех ветеранов и сотрудников отрасли с этой знаменательной датой», – сказал глава государства на совещании по атомной энергетике.

    Российский лидер подчеркнул, что с первых дней реализации атомного проекта в стране огромное внимание уделялось не только оборонным задачам, но и мирному использованию атома. По его словам, эти технологии активно применяются в энергетике, на транспорте и в других важнейших сферах.

    «Атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов – без преувеличения предмет гордости нашей страны», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент поздравил работников отрасли с 80-летием ее основания.

    Весной глава государства направил поздравление сотрудникам Российского федерального ядерного центра в Сарове. А на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер отметил передовые позиции страны в ядерной сфере.

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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