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Путин сообщил о планах серийного производства типовых АЭС
Развитие отечественной энергетики потребует создания масштабного серийного производства атомных реакторов разной мощности на базе собственных технологических разработок, заявил президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Путин открыл профильное совещание по вопросам атомной отрасли. В повестке дня – обсуждение перспектив масштабирования энергетического машиностроения, передает ТАСС.
«Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых, иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера», – сказал президент.
Российский лидер дополнительно пояснил необходимость наращивания выпуска профильной продукции. По его словам, основу такого производства должны составлять исключительно отечественные технологические решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин анонсировал переход к серийному производству малых атомных электростанций.
В мае машиностроительный дивизион «Росатома» выпустил первую реакторную установку для головного плавучего энергоблока. А в июле глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал упрощение лицензирования малых АЭС задачей государственной важности.