Путин: Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций
Россия намерена начать серийное производство малых атомных электростанций, заявил президент Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Глава государства подчеркнул: «Планируем перейти на серийные производства, как я уже говорил, малых и наземных атомных электростанций», передает РИА «Новости».
Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.