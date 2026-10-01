В Москве начался отопительный сезон

В Москве приступили к подаче отопления в здания

Tекст: Мария Иванова

С 1 октября в столичные здания начало поступать тепло. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с понижением температуры воздуха, первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники, сообщает РИА «Новости».

Параллельно будет включаться отопление в жилых и офисных зданиях, затем на предприятиях торговли и промышленности. Подача тепла пройдет поэтапно и полностью завершится на всех городских объектах в течение нескольких дней.

Бирюков напомнил, что к осенне-зимнему периоду в городе подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. С мая по сентябрь прошли гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило выявить и отремонтировать ненадежные участки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Гидрометцентр спрогнозировал самые холодные выходные в Москве.

В среду синоптик сообщил о времени начала «коммунальной» осени в столице.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил дату начала отопительного сезона в Москве.