Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.21 комментарий
Гидрометцентр спрогнозировал самые холодные выходные в Москве
Предстоящие выходные дни в столичном регионе станут самыми холодными с начала осеннего сезона, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В субботу прогнозируется 8-10 градусов днем, ночью минус два – плюс три. Первый раз такая температура», – рассказала Макарова, передает ТАСС.
Она отметила, что минимальная температура днем может составить всего четыре градуса тепла.
Синоптик добавила, что в ночь на воскресенье сохранится холодная погода, однако днем воздух сможет прогреться до 11-13 градусов. По ее словам, такие температурные показатели полностью соответствуют климатической норме, и о рекордах говорить не приходится.
Несколькими днями ранее в Москве объявляли экстренное предупреждение из-за надвигающихся гроз и шквалистого ветра.
В начале сентября температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 5,1 градуса.