Правительство России выделило Калининграду 5,3 млрд рублей на развитие медицины

Tекст: Денис Тельманов

Федеральное правительство выделит Калининградской области 5,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, передает ТАСС. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии по социально-экономическому развитию региона.

Голикова отметила: «Могу сегодня сказать, что президент и в рамках нового национального проекта, и в рамках продолжения программы модернизации первичного звена здравоохранения уже принял решение о продолжении тех программ, которые реализовывались с 2021 года. И с 2026 года начнется новый этап… И на поддержку этого направления... в Калининградскую область будет направлено 5,3 миллиарда рублей».

Вице-премьер добавила, что государственная поддержка здравоохранения региона увеличивается с учетом особенностей его географического положения. В 2025 году на эти цели выделят 37,8 млрд рублей – это на 15,6% больше, чем в 2024 году.

Калининградская область, по словам Голиковой, остается геостратегической территорией, что гарантирует ей особое внимание в рамках всех федеральных программ. Свое заявление зампред правительства сделала во время рабочей поездки в регион 12 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что блокировка любого субъекта Федерации приравнивается к объявлению войны России.

Бывший командующий Европейским корпусом Ярослав Громадзинский оценил возможность удара по Калининградской области.

Владимир Якушев посетил новые цеха завода «Автотор» в Калининграде, где отметил важность импортозамещения и цифровой трансформации.