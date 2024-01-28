Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.8 комментариев
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до восьми человек
Количество пострадавших с ДТП с пассажирским автобусом на Кубани возросло до восьми, среди них двое несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по региону.
По сообщению ведомства, в результате ДТП в Павловском районе пострадали восемь пассажиров автобуса, среди которых двое несовершеннолетних, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро пострадали.