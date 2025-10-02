Суд дал обвиняемому восемь лет за оправдание теракта против Кириллова

Военный суд приговорил Шульгу за оправдание теракта против генерала Кириллова

Tекст: Мария Иванова

Военный суд приговорил 36-летнего жителя Костромы Евгения Шульгу к восьми годам лишения свободы за оправдание теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также других терактов, совершённых украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину РФ Шульге Евгению Геннадьевичу 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности».

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что Шульга был задержан в Костроме и признан причастным к размещению в мессенджере Telegram материалов, оправдывающих действия украинских спецслужб, в том числе теракт против генерала Кириллова. Кроме того, он призывал к вооружённым нападениям на военнослужащих Министерства обороны и ФСИН. Его материалы также оправдывали атаки беспилотников на территории России, в результате которых погибли мирные жители.

Расследование дела вёл следственный отдел УФСБ по Костромской области. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ФСБ предупредила граждан о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к противоправной деятельности. В ведомстве призвали россиян быть бдительными и напомнили об уголовной ответственности за подобные действия.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве самодельного устройства, заложенного в электросамокат у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря 2024 года.

В августе следствие по делу об убийстве генерала Кириллова было завершено.

В рамках этого дела подозреваемый в убийстве генерала Кириллова не возражал против продления ареста.

Кроме того в деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый.