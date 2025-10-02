Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.3 комментария
Суд дал обвиняемому восемь лет за оправдание теракта против Кириллова
Военный суд приговорил Шульгу за оправдание теракта против генерала Кириллова
Жителю Костромы назначили восемь лет колонии за публикации в Telegram, где он оправдывал теракт против генерала Кириллова.
Военный суд приговорил 36-летнего жителя Костромы Евгения Шульгу к восьми годам лишения свободы за оправдание теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также других терактов, совершённых украинскими спецслужбами, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину РФ Шульге Евгению Геннадьевичу 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности».
В Центре общественных связей ФСБ отметили, что Шульга был задержан в Костроме и признан причастным к размещению в мессенджере Telegram материалов, оправдывающих действия украинских спецслужб, в том числе теракт против генерала Кириллова. Кроме того, он призывал к вооружённым нападениям на военнослужащих Министерства обороны и ФСИН. Его материалы также оправдывали атаки беспилотников на территории России, в результате которых погибли мирные жители.
Расследование дела вёл следственный отдел УФСБ по Костромской области. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
ФСБ предупредила граждан о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к противоправной деятельности. В ведомстве призвали россиян быть бдительными и напомнили об уголовной ответственности за подобные действия.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве самодельного устройства, заложенного в электросамокат у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря 2024 года.
В августе следствие по делу об убийстве генерала Кириллова было завершено.
В рамках этого дела подозреваемый в убийстве генерала Кириллова не возражал против продления ареста.
Кроме того в деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый.