Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова не возражал о продлении ареста

Tекст: Ирма Каплан

«Курбонов А. А. У. не возражал против продления ареста», – приводит ТАСС данные из документов суда.

Адвокат Курбонова настаивал на смягчении меры пресечения, апеллируя тем, что тот не был судим, женат, имеет двоих малолетних детей.

Суд продлил срок содержания под стражей Ахмаджона Курбонова, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (внесены в перечень террористов и экстремистов) до 17 ноября. Вину они не признали.

По делу проходят пять фигурантов. Четвертый – уроженец Азербайджана Роберт Сафарян арестован, пятый обвиняемый, сотрудник спецслужб Украины Андрей Гедзик, объявлен в розыск.

Напомним, убийство генерал-лейтенанта Игоря произошло утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве, когда сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в электросамокат, оставленный у подъезда жилого дома.

Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Задержанный исполнитель Ахмаджон Курбонов заявлял, что его завербовали украинские спецслужбы, обещали за теракт 100 тыс. долларов и выезд в Европу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следствие по делу о взрыве, в котором погиб Кириллов, завершено. Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России вдове погибшего генерала Кириллова.