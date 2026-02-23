23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.15 комментариев
Спикер Сейма заявил о трехпроцентном вкладе украинцев в экономику Польши
Граждане Украины, основавшие предприятия на территории Польши, согласно официальным данным, обеспечивают 3% внутреннего валового продукта страны, заявил спикер польского Сейма Влодимеж Чажастый, встретившись с председателем украинской Верховной рады Русланом Стефанчуком.
Фирмы, основанные гражданами Украины, обеспечивают 3% валового внутреннего продукта Польши, сообщил спикер польского Сейма Влодимеж Чажастый во время встречи с главой украинской Верховной рады Русланом Стефанчуком в Киеве, передает РИА «Новости».
Чажастый отметил: «Вы можете гордиться своими гражданами, которые находятся на территории Польши: 90 тыс. субъектов хозяйствования, 20 тыс. предприятий, которые они создали, генерируют 3% ВВП Польши». Его выступление транслировало Польское телевидение.
По разным оценкам, на территории Польши проживают до 2 млн граждан Украины. Украинские предприниматели активно ведут бизнес в стране, внося значительный вклад в экономику.
Напомним, 19 февраля президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев. Полонист Станислав Стремидловский объяснил причины этого решения усилением миграционного давления и ростом социального напряжения.
Ранее стало известно, что украинцы в Польше занялись телефонным мошенничеством, что также стало одной из причин ужесточения политики.