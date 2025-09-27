  • Новость часаВ Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    27 сентября 2025, 18:59 • Новости дня

    Пезешкиан заявил о срыве ядерного соглашения Ирана и Европы из-за США

    Пезешкиан обвинил США в срыве ядерного соглашения Ирана с евротройкой

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по ядерной программе между Ираном и Британией, Германией и Францией едва не завершились договоренностью, но вмешались США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран был близок к соглашению с Британией, Германией и Францией по ядерному досье, передает ТАСС.

    По словам Пезешкиана, во время переговоров в Нью-Йорке иранская сторона и представители европейских стран обсуждали механизм snapback и «были достаточно близки к соглашению».

    Однако, после консультаций с США, европейцы изменили свою позицию и стали искать предлоги для отказа от договоренностей, отметил президент Ирана.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Германии, Франции и Британии после решения Совета Безопасности ООН отклонить российско-китайский проект резолюции.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что председатель СБ ООН должен объявить решение по восстановлению антииранских санкций незаконным.

    Напомним, совет Безопасности ООН отклонил российско-китайский проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе.

    26 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России

    Посольство в Лондоне заявило о праве России на ответ в случае хищения активов

    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    @ Roger Templeman (CC BY-SA 2.0)

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет право на принятие ответных мер в ответ на нелегитимные планы европейских стран по экспроприации российских активов, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами нелегитимных планов по экспроприации российских активов, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

    Посольство также заявило, что Запад не сможет «подвести псевдоюридическую основу» под попытки манипуляций с российскими активами. Дипломаты подчеркнули: любые операции с российскими активами без согласия их собственника невозможны с точки зрения международного права.

    В заявлении посольства особо отмечается, что предложения использовать российские активы для военных нужд Украины, по мнению диппредставительства, лишь способствуют продолжению кровопролития. Такой подход в посольстве назвали прямым свидетельством соучастия в преступлениях, совершаемых руками украинских боевиков.

    СМИ писали, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет этих активов.

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет жесткие ответные меры.

    27 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении ЕС в «фашиствующее чудовище»

    Захарова: Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище

    Захарова заявила о превращении ЕС в «фашиствующее чудовище»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Евросоюз рассматривает возможность включения в новый пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в России.

    «Буквально накануне всемирного Дня туризма из «европейского сада» пришла очередная фантастическая новость. По сообщениям СМИ, Брюссель может включить в 19-й пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в нашей стране», – сообщила Захарова в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что от такого решения в первую очередь пострадают европейцы, желающие посетить Россию и потратить здесь свои средства. Она добавила, что, по мнению Брюсселя, европейцы могут тратить деньги только на войну.

    По словам Захаровой, Евросоюз превращается в «настоящее фашиствующее чудовище». «Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», – заявила она.

    Захарова подчеркнула, что подобные решения не запугают Россию, но вызывают тревогу из-за той «глубокой ямы безумия и национализма», в которой оказалась Европа. «Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания? Раньше их спасал СССР. Теперь же каждый за себя», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось. что Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затрагивая предоставление туристических услуг на территории России. Позднее портал EUObserver сообщил, что ЕС не планирует вводить официальные ограничения для туристов из России, однако Еврокомиссия готовит новую стратегию по отношению к российским туристам, которая будет носить необязательный характер.

    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    27 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана

    Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана

    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.

    По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.

    «И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.

    В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.

    Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН по иранской ядерной программе будут возобновлены в конце недели.

    27 сентября 2025, 15:12 • Новости дня
    ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны продолжают импортировать никель из России, и не намерены вводить ограничения на ввоз металла в рамках 19-го пакета санкций против России, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

    Страны Евросоюза продолжают импортировать российский никель, который используется в том числе для нужд оборонной промышленности, и не собираются включать этот металл в 19-й пакет санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle и евродепутатов.

    Член комитета Европарламента по вопросам безопасности и оборонной политики Мерья Кюлленен отметила, что российский никель используется для нужд оборонной промышленности. В то же время евродепутаты хотят остановить «военные действия России на Украине», и сделать так, чтобы российская военная экономика не функционировала.

    «Чем больше мы покупаем у России, тем сильнее становится ее военная промышленность», – заявила Кюлленен.

    Кюлленен заявила, что в случае запрета на поставки российского никеля цены на металл резко вырастут по всему миру, что вызовет серьезные проблемы в отрасли. По данным Yle, в 2024 году страны ЕС закупили никеля из России на 1 млрд долларов, а только за первый квартал 2025 года – примерно на 300 млн долларов. При этом на долю России приходится четверть импорта никеля Евросоюза, а собственное производство в ЕС покрывает лишь около 3% потребностей.

    Никель включен в список стратегически важных материалов Евросоюза и играет ключевую роль не только в промышленности, но и для НАТО. Финский евродепутат Катри Кулумни подчеркнула, что потребность ЕС в российском никеле никто не ставит под сомнение. Она отметила, что, несмотря на важность этого металла для автомобильной и сталелитейной промышленности, именно оборонная сфера является главным фактором.

    Еврокомиссия в новом пакете санкций предлагает ужесточить экспортный контроль для российских, индийских и китайских компаний, а также запретить экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей. Также предусмотрено введение ограничений против компаний из третьих стран – в том числе Китая – якобы за содействие российскому военно-промышленному комплексу, и ряд мер против российской платежной системы «Мир» за границей. Кроме того, ЕК предложила полностью запретить любые транзакции с участием «Роснефти» и «Газпром нефти» и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других государств.

    Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России.

    Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, которые затронут предоставление туристических услуг на территории России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о превращении Евросоюза в «фашиствующее чудовище».

    27 сентября 2025, 03:13 • Новости дня
    Pais: В ЕС сочли ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории

    Tекст: Антон Антонов

    В Брюсселе считают, что слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности, пишет Pais.

    Один из источников Pais в Брюсселе заявил, что предположение Трампа «звучит неверно», передает РИА «Новости».

    «События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – заявили в Брюсселе.

    Другой собеседник издания добавил, что Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    26 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова упрекнула Стубба в «фальсификации здравого смысла»

    Захарова: Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Финляндии Александра Стубба, обвинив его в «фальсификации здравого смысла».

    Стубб заявил, что «у России нет права продолжать свое наступление в Украине и у Израиля нет права нарушать международное право в Палестине», передает Yle.

    «Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», – заявила в ответ Захарова в Telegram.

    Она напомнила, что руководство Израиля и киевский режим на протяжении многих лет публично выражали взаимную поддержку, а ЕС также участвовал в этом процессе.

    Она подчеркнула, что Финляндия в 2023 году приобрела у Израиля системы противоракетной обороны »Праща Давида« на 317 млн евро. «И теперь он будет о чём-то рассказывать!» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, ситуация на Украине является следствием политики стран НАТО, которые долгие годы стремились превратить Украину в «ультралиберальную демократию с русофобским движком».

    Захарова также подчеркнула, что международное право было нарушено вследствие неисполнения резолюции Совбеза ООН по Минским договоренностям, а также несоблюдения решений ООН о создании государства Палестина.

    «Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится Президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии», – заявила Захарова.

    Она также призвала Стубба начать обсуждение вопросов международного права с оценки ситуации в «в его части Евразийского континента», где русскоязычное население подвергается преследованию и уничтожению со стороны киевского режима при поддержке Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой.

    27 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Иран передал России 34 км земли для строительства железной дороги
    Иран передал России 34 км земли для строительства железной дороги
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек сообщила, что около 34 километров земли передано российской компании для строительства железной дороги Решт – Астара.

    Иран передал России участок протяженностью 34 км для строительства железной дороги Решт – Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    По словам министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, это позволит российской компании начать строительные работы на выделенной территории.

    Министр сообщила, что на данный момент для строительства 162-километрового участка железной дороги выкуплено примерно половина необходимых земель. Она подчеркнула, что иранская сторона прилагает усилия, чтобы завершить выкуп всех земель до конца текущего иранского календарного года, то есть до третьей декады марта 2026 года.

    Проект железной дороги Решт – Астара является частью международного транспортного коридора, который соединяет Россию, Иран, Индию и другие страны, обеспечивая важный маршрут для перевозки грузов между Севером и Югом.

    Россия и Иран договорились о совместном строительстве атомной электростанции «Хормоз». Общая стоимость проекта составит 25 млрд долларов. На территории площадью 500 га планируется разместить четыре энергоблока.

    26 сентября 2025, 23:28 • Новости дня
    Британия заявила о восстановлении санкций ООН против Ирана в конце недели

    Постпред Британии Вудворд: Санкции ООН против Ирана восстановят в конце недели

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    Вудворд отметила, что Совет уже выполнил все предусмотренные процедуры для восстановления санкций согласно резолюции 2231.

    «Поэтому в конце этой недели будут вновь введены санкции ООН, направленные против иранской программы по распространению ядерного оружия». – приводит ее слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что все государства-члены ООН обязаны в полном объеме соблюдать эти ограничения в соответствии с уставом организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, подготовленный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. За данный документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Британию, еще двое воздержались. На прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана.


    26 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по иранской ядерной сделке

    Совбез ООН отклонил поддерживающий иранскую ядерную сделку проект резолюции

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предусматривающий продление на шесть месяцев действия резолюции Совбеза 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном, сообщают информационные агентства.

    За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, передает ТАСС.

    Против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, еще двое воздержались, передает РИА «Новости».

    В МИД России отмечали, что предложенная резолюция «давала реальную возможность выправить ситуацию» вокруг иранской ядерной программы. Документ содержал требование, чтобы все первоначальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий немедленно возобновили переговоры для поиска дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана. Российская сторона обратилась к европейским странам – участницам СВПД с призывом прекратить провокации и вернуться к переговорам.

    26 сентября 2025, 23:46 • Новости дня
    Иран призвал председателя СБ ООН признать восстановление санкций незаконным

    Глава МИД Ирана Аракчи: ООН должна отвергнуть попытки восстановить санкции

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель СБ ООН должен объявить решение, касающееся восстановления антииранских санкций, незаконным, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток восстановить санкционные механизмы», – заявил Аракчи.

    Он подчеркнул, что следует «отвергнуть любые попытки восстановить прошлые санкции», передает ТАСС.

    Аракчи указал, что инспекторы МАГАТЭ в настоящий момент работают на территории Ирана и осуществляют проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    27 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    WP сообщила об ускорении Ираном строительства секретного военного объекта

    WP: Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг

    Tекст: Антон Антонов

    В Иране активизировалось строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан, заявила Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

    Строительство объекта, «предназначение которого по-прежнему неизвестно», ускорилось в последние месяцы. Активность на площадке выросла после ударов США по иранским ядерным объектам, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    WP отмечает, что работы в этом районе начались еще в 2020 году. Издание напоминает, что один из атакованных США объектов, расположенный в Натанзе, находится неподалеку от горы Коланг.

    По заявлениям иранских властей, сооружение может быть использовано для производства центрифуг, необходимых для обогащения урана. Однако эксперты, мнения которых приводит WP, считают, что объект способен выполнять функции по непосредственному обогащению или хранению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Иран осуществил ответную атаку по территории Израиля. Конфликт завершился при посредничестве США 24 июня. США 22 июня ударили по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

    27 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    МИД России обвинил ЕС в раздувании истерии вокруг дронов

    МИД о «стене от дронов»: В ЕС раздувают истерику

    МИД России обвинил ЕС в раздувании истерии вокруг дронов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В российском дипведомстве указали на отсутствие ясности относительно протяженности и финансирования обсуждаемой в Евросоюзе «стены от дронов».

    Европейский союз продолжает раздувать истерию вокруг инцидентов с беспилотниками, чтобы оправдать увеличение военных расходов, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что обсуждаемая в ЕС инициатива по созданию «стены от дронов» до сих пор лишена четко определенных параметров и понимания как по протяжённости, так и по участникам проекта.

    Масленников отметил, что нет ясности относительно возможного участия Венгрии и Словакии, а также отсутствует представление о необходимых объемах финансирования. По его словам, обсуждение финансирования этой инициативы началось после заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте. Дипломат считает, что фон дер Ляйен может использовать этот проект для усиления своего политического имиджа перед голосованием по вотуму недоверия.

    «Очевидно, что раздуваемая есовцами «истерика» вокруг залета неких дронов на территорию ЕС и анонсирование оборонных проектов с громкими названиями преследуют единственную цель – оправдать перед своей общественностью рост расходов на милитаризацию Европы в ущерб социально-экономическим проектам и за счет падения уровня жизни населения», – заявил Масленников.

    Он добавил, что такие политические игры и амбиции европейских лидеров лишь увеличивают военно-политическую напряженность на европейском континенте, а не способствуют ее снижению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили построить на границе с Россией «стену дронов».

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс пообещал создать такую систему вдоль всей восточной границы Евросоюза.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения дешевых беспилотников.

    27 сентября 2025, 10:31 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал послов стран «евротройки» на консультации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Германии, Франции и Британии для консультаций после решения Совета Безопасности ООН отклонить российско-китайский проект резолюции.

    В заявлении МИД Ирана говорится: «В связи с безответственными действиями трех европейских стран, злоупотребивших механизмом разрешения споров СВПД с целью восстановления отмененных резолюций Совета Безопасности ООН, послы Исламской Республики Иран в Германии, Франции и Великобритании были вызваны в Тегеран для консультаций», передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что председатель СБ ООН должен объявить решение, касающееся восстановления антииранских санкций, незаконным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    27 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Политик Мема назвал войну с Россией целью Европы

    Финский политик Мема обвинил Европу в подготовке войны с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Основная цель Европы заключается в том, чтобы начать прямую войну с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, такую точку зрения высказал бывший кандидат в Европейский парламент, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что инциденты, которые Россия якобы организует в ряде европейских стран, являются, по его мнению, провокациями.

    Мема считает, что эти события нужны европейским политикам для оправдания усиления вооружения и повышения милитаризации континента.

    Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о риске начала третьей мировой войны из-за возможной операции Киева под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что против России сейчас ведется война, и проходит самый острый ее этап.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Фон дер Ляйен ищет над Балтикой повод для войны с Россией.

    27 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    Politico: ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремится получить поддержку большинства государств по вопросу предоставления кредита на Украину за счет замороженных российских активов, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС, такое решение позволит обойти позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против выделения новых средств Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщало, что Еврокомиссия подготовила инициативу по изменению порядка продления санкций против России: предлагается заменить принцип единогласия на квалифицированное большинство. Это также направлено на то, чтобы ограничить влияние Будапешта на принятие решений в ЕС по вопросам, связанным с поддержкой Украины.

    Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы не только для финансирования военных нужд Киева, но и для поддержки его госбюджета. По словам неназванного дипломата ЕС, цель встречи в Копенгагене – «заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана», однако пока ситуация остается неопределенной.

    Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Напомним, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

