Пезешкиан заявил о срыве ядерного соглашения Ирана и Европы из-за США

Пезешкиан обвинил США в срыве ядерного соглашения Ирана с евротройкой

Tекст: Вера Басилая

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран был близок к соглашению с Британией, Германией и Францией по ядерному досье, передает ТАСС.

По словам Пезешкиана, во время переговоров в Нью-Йорке иранская сторона и представители европейских стран обсуждали механизм snapback и «были достаточно близки к соглашению».

Однако, после консультаций с США, европейцы изменили свою позицию и стали искать предлоги для отказа от договоренностей, отметил президент Ирана.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Германии, Франции и Британии после решения Совета Безопасности ООН отклонить российско-китайский проект резолюции.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что председатель СБ ООН должен объявить решение по восстановлению антииранских санкций незаконным.

Напомним, совет Безопасности ООН отклонил российско-китайский проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе.