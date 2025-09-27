Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Пезешкиан заявил о срыве ядерного соглашения Ирана и Европы из-за США
Пезешкиан обвинил США в срыве ядерного соглашения Ирана с евротройкой
Переговоры по ядерной программе между Ираном и Британией, Германией и Францией едва не завершились договоренностью, но вмешались США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран был близок к соглашению с Британией, Германией и Францией по ядерному досье, передает ТАСС.
По словам Пезешкиана, во время переговоров в Нью-Йорке иранская сторона и представители европейских стран обсуждали механизм snapback и «были достаточно близки к соглашению».
Однако, после консультаций с США, европейцы изменили свою позицию и стали искать предлоги для отказа от договоренностей, отметил президент Ирана.
Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Германии, Франции и Британии после решения Совета Безопасности ООН отклонить российско-китайский проект резолюции.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что председатель СБ ООН должен объявить решение по восстановлению антииранских санкций незаконным.
Напомним, совет Безопасности ООН отклонил российско-китайский проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе.