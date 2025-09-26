Иран призвал председателя СБ ООН признать восстановление санкций незаконным

Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря

Tекст: Ирма Каплан

Он отметил, что в 2022 году на саммите прикаспийских государств затрагивал тему ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Теперь ситуация гораздо хуже – Каспийское море стремительно мелеет.

«Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот.

Президент России Владимир Путин год назад на встрече с губернатором Астраханской области отмечал необходимость проведения научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы избежать дальнейшего обмеления Каспия.

Президент Казахстана Токаев 1 сентября назвал ситуацию с обмелением Каспия критической.