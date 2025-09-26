Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Иран призвал председателя СБ ООН признать восстановление санкций незаконным
Глава МИД Ирана Аракчи: ООН должна отвергнуть попытки восстановить санкции
Председатель СБ ООН должен объявить решение, касающееся восстановления антииранских санкций, незаконным, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Мы призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток восстановить санкционные механизмы», – заявил Аракчи.
Он подчеркнул, что следует «отвергнуть любые попытки восстановить прошлые санкции», передает ТАСС.
Аракчи указал, что инспекторы МАГАТЭ в настоящий момент работают на территории Ирана и осуществляют проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.