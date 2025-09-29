В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.0 комментариев
ЕС восстановил часть санкций против Ирана из-за ядерной программы
Совет Европейского союза объявил о возвращении ряда санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после решения стран «евротройки».
Совет ЕС решил частично восстановить санкции в отношении Ирана, передает ТАСС. Соответствующее заявление опубликовано после того, как страны «евротройки» – Британия, Германия и Франция – поддержали этот шаг.
В документе совета отмечается: «Сегодня Совет принял решение восстановить ряд ограничительных мер в отношении деятельности Ирана по распространению ядерного оружия, действие которых было приостановлено после вступления в силу Соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году».
В ЕС объяснили, что решение связано с возобновлением санкций Совета Безопасности ООН против Ирана и задействованием «евротройкой» механизма snapback, позволяющего автоматически возвращать меры давления при нарушении договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны так называемой евротройки инициировали восстановление санкций против Ирана. Сенатор США Марко Рубио поддержал решение Европы о возвращении антииранских санкций. В Тегеране заявили, что не примут условия ядерной сделки, если позиция евротройки останется прежней.