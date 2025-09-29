  • Новость часаДепутат Матвейчев: Партия Санду проиграла внутри Молдавии
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    2 комментария
    29 сентября 2025, 12:06 • Новости дня

    ЕС восстановил часть санкций против Ирана из-за ядерной программы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Европейского союза объявил о возвращении ряда санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после решения стран «евротройки».

    Совет ЕС решил частично восстановить санкции в отношении Ирана, передает ТАСС. Соответствующее заявление опубликовано после того, как страны «евротройки» – Британия, Германия и Франция – поддержали этот шаг.

    В документе совета отмечается: «Сегодня Совет принял решение восстановить ряд ограничительных мер в отношении деятельности Ирана по распространению ядерного оружия, действие которых было приостановлено после вступления в силу Соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году».

    В ЕС объяснили, что решение связано с возобновлением санкций Совета Безопасности ООН против Ирана и задействованием «евротройкой» механизма snapback, позволяющего автоматически возвращать меры давления при нарушении договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны так называемой евротройки инициировали восстановление санкций против Ирана. Сенатор США Марко Рубио поддержал решение Европы о возвращении антииранских санкций. В Тегеране заявили, что не примут условия ядерной сделки, если позиция евротройки останется прежней.

    27 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Иран передал России 34 км земли для строительства железной дороги
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек сообщила, что около 34 километров земли передано российской компании для строительства железной дороги Решт – Астара.

    Иран передал России участок протяженностью 34 км для строительства железной дороги Решт – Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    По словам министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, это позволит российской компании начать строительные работы на выделенной территории.

    Министр сообщила, что на данный момент для строительства 162-километрового участка железной дороги выкуплено примерно половина необходимых земель. Она подчеркнула, что иранская сторона прилагает усилия, чтобы завершить выкуп всех земель до конца текущего иранского календарного года, то есть до третьей декады марта 2026 года.

    Проект железной дороги Решт – Астара является частью международного транспортного коридора, который соединяет Россию, Иран, Индию и другие страны, обеспечивая важный маршрут для перевозки грузов между Севером и Югом.

    Россия и Иран договорились о совместном строительстве атомной электростанции «Хормоз». Общая стоимость проекта составит 25 млрд долларов. На территории площадью 500 га планируется разместить четыре энергоблока.

    Комментарии (6)
    26 сентября 2025, 13:07 • Новости дня
    Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Иран договорились о совместном строительстве АЭС «Хормоз» стоимостью 25 млрд долларов, на территории площадью 500 гектаров появятся четыре энергоблока.

    Россия и Иран заключили соглашение на сумму 25 млрд долларов о строительстве атомной электростанции «Хормоз» в провинции Хормозган, передает ТАСС.

    Подписи под документом поставили представитель АО «Росатом энергетические проекты» Дмитрий Шиганов и представитель Iran Hormoz Насер Мансур Шарифлу.

    Планируется, что станция будет состоять из четырех энергоблоков. Для строительства выделен участок площадью 500 гектаров.

    Агентство IRNA опубликовало кадры церемонии подписания соглашения между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила готовность поддержать восстановление иранских мирных ядерных объектов после израильских ударов. Россия имеет успешный опыт работы на АЭС «Бушер».

    Комментарии (6)
    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана

    Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.

    По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.

    «И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.

    В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.

    Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН по иранской ядерной программе будут возобновлены в конце недели.

    Комментарии (39)
    28 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Захарова назвала попытку Запада вернуть санкции СБ ООН против Ирана «мухлежом»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка Великобритании, Франции и Германии вернуть санкции Совбеза ООН против Ирана – это «мухлеж», а их юридические ходы «шиты белыми нитками», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Сейчас в ООН, параллельно с неделей высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, разворачиваются события, которые многие дипломаты считают по-настоящему опасными», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова напомнила, что механизм «снэпбэк» предусматривает быструю процедуру возврата ограничительных мер, но европейцы обошли порядок решения споров, прописанный в резолюции 2231.

    «Европейцы провернули лукавый трюк. В резолюции 2231 был прописан порядок решения споров: сначала стороны должны разбирать претензии в механизме по разрешению споров. И только если все зашло в тупик – выносить вопрос в СБ ООН. Этот механизм, вопреки утверждениям «евротройки», не был задействован», – говорится в сообщении.

    «Лондон, Париж и Берлин эти этапы пропустили и сразу подали бумагу в Совбез. С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами», – указала она.

    Захарова подчеркнула, что Запад является «серийным» нарушителем резолюции. Когда в октябре 2023 года истекли предыдущие ограничения против Ирана, европейцы ввели аналогичные национальные санкции. Она напомнила, что США вообще вышли из иранской сделки в 2018 году. Сейчас страны Запада «пытаются использовать шитые белыми нитками юридические ходы, чтобы наказать Иран», заявила Захарова.

    По словам дипломата, 27 сентября истекал 30-дневный срок для остановки процедуры «снэпбэка», но Совет Безопасности не принял резолюцию о сохранении прежнего режима. В связи с этим Россия и Китай 26 сентября предложили продлить действие резолюции 2231 до апреля 2026 года, чтобы избежать эскалации, однако Запад проголосовал против.

    Захарова отметила, что европейцы сознательно форсировали процесс до начала российского председательства в Совбезе ООН.

    Она добавила, что действия Лондона, Парижа и Берлина нарушили два принципа международного права: «Pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться) и «Clean hands doctrine» (запрет обращения к юридическим инструментам при нарушении чистоты действий).

    «27 сентября заканчивается 30-дневный срок, и «снэпбэк» формально автоматически вступает в силу. Юридически и политически это будет ничтожно», – подчеркнула она, отметив, что западные действия подвергают систему международной безопасности эрозии, создавая опасный прецедент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана может подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации. Москва заявила, что категорически не признает заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, а любые ограничения утратят актуальность после прекращения срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября. Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном.

    Комментарии (3)
    26 сентября 2025, 23:28 • Новости дня
    Британия заявила о восстановлении санкций ООН против Ирана в конце недели

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    Вудворд отметила, что Совет уже выполнил все предусмотренные процедуры для восстановления санкций согласно резолюции 2231.

    «Поэтому в конце этой недели будут вновь введены санкции ООН, направленные против иранской программы по распространению ядерного оружия». – приводит ее слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что все государства-члены ООН обязаны в полном объеме соблюдать эти ограничения в соответствии с уставом организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, подготовленный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. За данный документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Британию, еще двое воздержались. На прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана.


    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по иранской ядерной сделке

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предусматривающий продление на шесть месяцев действия резолюции Совбеза 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном, сообщают информационные агентства.

    За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, передает ТАСС.

    Против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, еще двое воздержались, передает РИА «Новости».

    В МИД России отмечали, что предложенная резолюция «давала реальную возможность выправить ситуацию» вокруг иранской ядерной программы. Документ содержал требование, чтобы все первоначальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий немедленно возобновили переговоры для поиска дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана. Российская сторона обратилась к европейским странам – участницам СВПД с призывом прекратить провокации и вернуться к переговорам.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 23:46 • Новости дня
    Иран призвал председателя СБ ООН признать восстановление санкций незаконным

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель СБ ООН должен объявить решение, касающееся восстановления антииранских санкций, незаконным, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток восстановить санкционные механизмы», – заявил Аракчи.

    Он подчеркнул, что следует «отвергнуть любые попытки восстановить прошлые санкции», передает ТАСС.

    Аракчи указал, что инспекторы МАГАТЭ в настоящий момент работают на территории Ирана и осуществляют проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что Израиль ранее уже нанес серьезный ущерб ядерной программе Ирана, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул необходимость сохранять бдительность в отношении иранской ядерной программы. «Мы не должны допустить, чтобы Иран восстановил свой военный ядерный потенциал. Иран имеет запасы обогащенного урана. Эти запасы должны быть уничтожены, а завтра должны быть восстановлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана», – заявил он.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    WP сообщила об ускорении Ираном строительства секретного военного объекта

    Tекст: Антон Антонов

    В Иране активизировалось строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан, заявила Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

    Строительство объекта, «предназначение которого по-прежнему неизвестно», ускорилось в последние месяцы. Активность на площадке выросла после ударов США по иранским ядерным объектам, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    WP отмечает, что работы в этом районе начались еще в 2020 году. Издание напоминает, что один из атакованных США объектов, расположенный в Натанзе, находится неподалеку от горы Коланг.

    По заявлениям иранских властей, сооружение может быть использовано для производства центрифуг, необходимых для обогащения урана. Однако эксперты, мнения которых приводит WP, считают, что объект способен выполнять функции по непосредственному обогащению или хранению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Иран осуществил ответную атаку по территории Израиля. Конфликт завершился при посредничестве США 24 июня. США 22 июня ударили по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 03:44 • Новости дня
    Рубио призвал Иран к прямым переговорам по ядерной сделке

    Tекст: Антон Антонов

    Иран должен согласиться на прямые переговоры по ядерной сделке, если хочет избежать санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    В заявлении подчеркивается, что Вашингтон считает дипломатию предпочтительным вариантом для урегулирования ситуации и достижения наилучшего результата для иранского народа и мирового сообщества.

    «Для этого Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые добросовестно, без проволочек и запутывания», – приводит его слова РИА «Новости».

    В то же время госсекретарь подчеркнул, что в случае отсутствия соглашения США и их партнеры обязаны немедленно применить механизм «снэпбек» для восстановления санкций и давления на иранское руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила, что категорически не признает заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, а любые ограничения утратят актуальность после прекращения срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября. Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 10:31 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал послов стран «евротройки» на консультации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Германии, Франции и Британии для консультаций после решения Совета Безопасности ООН отклонить российско-китайский проект резолюции.

    В заявлении МИД Ирана говорится: «В связи с безответственными действиями трех европейских стран, злоупотребивших механизмом разрешения споров СВПД с целью восстановления отмененных резолюций Совета Безопасности ООН, послы Исламской Республики Иран в Германии, Франции и Великобритании были вызваны в Тегеран для консультаций», передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что председатель СБ ООН должен объявить решение, касающееся восстановления антииранских санкций, незаконным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о срыве ядерного соглашения Ирана и Европы из-за США

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по ядерной программе между Ираном и Британией, Германией и Францией едва не завершились договоренностью, но вмешались США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран был близок к соглашению с Британией, Германией и Францией по ядерному досье, передает ТАСС.

    По словам Пезешкиана, во время переговоров в Нью-Йорке иранская сторона и представители европейских стран обсуждали механизм snapback и «были достаточно близки к соглашению».

    Однако, после консультаций с США, европейцы изменили свою позицию и стали искать предлоги для отказа от договоренностей, отметил президент Ирана.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Германии, Франции и Британии после решения Совета Безопасности ООН отклонить российско-китайский проект резолюции.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что председатель СБ ООН должен объявить решение по восстановлению антииранских санкций незаконным.

    Напомним, совет Безопасности ООН отклонил российско-китайский проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 21:33 • Новости дня
    Лавров назвал ошибкой возможное признание санкций ООН против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана способен подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации.

    Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совершит огромную ошибку, если признает возвращение санкций против Ирана, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие действия нанесут серьезный урон авторитету Гутерриша и его ближайшего окружения.

    Министр сообщил, что в субботу направил письмо генсеку ООН, где изложил российскую позицию относительно юридической ничтожности и незаконности решения Совета Безопасности о возвращении санкций.

    Лавров подчеркнул, что если генсек ООН, следуя своим полномочиям и Уставу организации, поддержит признание этих санкций и создаст для этого специальные секретариатские структуры, это станет серьезной ошибкой.

    Выступая в ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сохраняющемся обсуждении опасности новых ударов по Ирану на международном уровне.

    Лавров также назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем всех проблем.

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что переговоры по ядерной программе между Ираном и Британией, Германией и Францией едва не завершились договоренностью, но вмешались США.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 20:27 • Новости дня
    Лавров сообщил об угрозе новых ударов по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Опасность новых ударов по Ирану продолжает обсуждаться на международном уровне, что свидетельствует о сохраняющемся напряжении вокруг ядерной сделки и санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил об угрозе новых ударов по Ирану, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что, по информации «знающих людей», такие удары действительно обсуждаются в практическом плане. По его словам, это подтверждают не только заявления политологов, но и публикации в СМИ.

    Также Лавров отметил, что Иран оказался в ситуации, когда на него продолжают оказывать санкционное давление, хотя страна не нарушала условий ядерной сделки. Он подчеркнул: «Иран не собирался и не собирается нарушать требования Договора о нераспространении ядерного оружия и требования ядерной сделки, но нынешнее правительство Ирана попалось в [санкционную] западню, доставшуюся в наследство с 2015 года».

    Глава российского МИД напомнил, что нынешние ограничения были инициированы США и рядом европейских стран. По его словам, ситуация вокруг Ирана демонстрирует двойные стандарты западных государств в вопросах нераспространения ядерного оружия и соблюдения международных обязательств.

    Напомним, в ООН министр иностранных дел Сергей Лавров назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем зла всех проблем.

    Лавров ранее заявил о необходимости возобновления контактов в формате «3+3», объединяющем шесть стран Южного Кавказа и региона.

    Президент России Владимир Путин 1 сентября провел переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом в своей резиденции в отеле Ritz-Carlton в Тяньцзине.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 10:20 • Новости дня
    В Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Бахмана Чубиасла, обвиненного в шпионаже для израильской разведки, сообщает Аssociated Press.

    Иранские власти казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, сообщает AP News.

    По данным официального информагентства иранской судебной системы Mizan, речь идет о Бахмане Чубиасле, который якобы сотрудничал с израильской разведкой «Моссад». Отмечается, что он работал над «чувствительными телекоммуникационными проектами» и передавал сведения о маршрутах ввоза электронных устройств в страну.

    Ранее Иран уже применял смертную казнь к лицам, обвиненным в шпионаже. Так, с июня, когда между Ираном и Израилем произошел масштабный обмен ударами, были повешены девять человек по обвинению в работе на иностранные спецслужбы. Израиль в ходе этих боевых действий нанес авиаудары по иранским объектам, что, по оценкам, привело к гибели около 1100 человек, включая военных командиров.

    Организации Iran Human Rights и Abdorrahman Boroumand Center оценивают число казненных в 2025 году более чем в 1000 человек, при этом реальное число, возможно, выше, так как не обо всех случаях официально сообщается.

    В начале месяца в Иране был также казнен Бабак Шахбази, которого обвиняли в шпионаже в пользу Израиля. Активисты заявили, что Шахбази оговорил себя под пытками.

    Ранее власти Ирана привели в исполнение смертный приговор мужчине, передавшему «Моссаду» информацию о местонахождении убитого физика-ядерщика.

    В провинции Хормозган в Иране задержали гражданина европейской страны, которого подозревают в сборе сведений о военных объектах в интересах Израиля.

    В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране.

    Комментарии (0)
  • О газете
