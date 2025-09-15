Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.3 комментария
Рубио заявил о поддержке восстановления антииранских санкций Европой
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о полной поддержке шагов Европы по восстановлению санкций против Ирана после их отмены в 2015 году.
Вашингтон приветствует действия европейских стран по запуску механизма восстановления международных санкций против Ирана, передает РИА «Новости». Рубио выразил удовлетворение началом процесса и отметил, что США полностью поддерживают этот шаг Европы.
Великобритания, Франция и Германия уведомили Совет Безопасности ООН о запуске соответствующего механизма 28 августа, после чего должен состояться процесс обсуждения и голосования по резолюции о прекращении санкций. В случае, если за 30 дней резолюция не будет принята, санкции автоматически восстановятся.
Рубио заявил: «Мы приветствуем, что наши европейские партнеры начали процесс восстановления санкций против Ирана. Они явно не соблюдали условия и без того несовершенного соглашения, и мы призываем Европу продолжать двигаться в этом направлении».
Также Рубио подчеркнул, что Иран, по его мнению, представляет угрозу Израилю, странам Персидского залива и даже Европе из-за разработки ракет средней и малой дальности. Он отметил, что некоторые из этих ракет способны достичь европейских стран. Ранее заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади предупредил о возможном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ в случае восстановления санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская сторона продолжает общаться с американской через посредников по вопросам урегулирования по ядерной программе.
Россия призывает «евротройку» пересмотреть решение о восстановлении санкций Совбеза ООН против Ирана.