Песков заявил о сложной ситуации вокруг иранской ядерной программы
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что неконструктивная позиция Евросоюза усугубляет сложности при обсуждении будущего иранской ядерной программы.
Ситуация со всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе остается крайне сложной, передает ТАСС.
Дмитрий Песков подчеркнул, что именно неконструктивная позиция Евросоюза способствует дальнейшему усложнению ситуации с каждым днем.
«Ситуация со всеобъемлющим документом очень сложная, неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры всем. Конечно, нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну Иран», – заявил представитель Кремля журналистам.
По словам Пескова, Запад не располагает основаниями для оказания чрезмерного давления на Иран. Он добавил, что Москва выступает за продолжение переговорного процесса по иранской ядерной программе.
Совет Европейского союза объявил о возвращении ряда санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после решения стран «евротройки». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен согласиться на прямые переговоры по ядерной сделке, если хочет избежать санкций.