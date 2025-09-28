Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Рубио призвал Иран к прямым переговорам по ядерной сделке
Иран должен согласиться на прямые переговоры по ядерной сделке, если хочет избежать санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
В заявлении подчеркивается, что Вашингтон считает дипломатию предпочтительным вариантом для урегулирования ситуации и достижения наилучшего результата для иранского народа и мирового сообщества.
«Для этого Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые добросовестно, без проволочек и запутывания», – приводит его слова РИА «Новости».
В то же время госсекретарь подчеркнул, что в случае отсутствия соглашения США и их партнеры обязаны немедленно применить механизм «снэпбек» для восстановления санкций и давления на иранское руководство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила, что категорически не признает заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, а любые ограничения утратят актуальность после прекращения срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября. Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном.