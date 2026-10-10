  • Новость часаВ «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа
    Axios: США пригрозили лишить Киев разведданных
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    Додик пообещал поднять вопрос о прокладке трубопровода для российского газа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    17 комментариев
    10 октября 2026, 14:34 • Новости дня

    Власти Турции решили продавать сигареты по удостоверению личности

    Минздрав Турции предложил продавать сигареты по удостоверению личности

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу заявил о планах обязать покупателей предъявлять удостоверение личности при приобретении табачной продукции.

    Власти Турции намерены внести соответствующий законопроект в парламент в ближайшие несколько недель, передает РИА «Новости».

    «Продажа сигарет будет осуществляться по удостоверению личности. Будет действовать требование об указании идентификационного номера», – заявил Мемишоглу.

    Министр отметил, что порядок проверки личности и сроки вступления новых правил в силу пока не уточняются. В прошлом году в стране было продано около 160 млрд сигарет, а годовой оборот рынка составил 20–30 млрд долларов.

    Мемишоглу добавил, что 80% жителей Турции хотят отказаться от курения, поэтому власти планируют сделать эту привычку менее заметной в общественной жизни.

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Летом Госдума ввела уголовное наказание за продажу сигарет без лицензии.


    9 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море

    Milliyet: Анкара предложила два коридора безопасности для судов в Черном море

    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море с созданием отдельных маршрутов для российских и украинских гражданских судов.

    Анкара разработала проект обеспечения безопасности судоходства, который предусматривает открытие маршрута для украинских кораблей к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, а для российских – вдоль Грузии и Турции, пишет ТАСС со ссылкой на газету Milliyet.

    Сейчас стороны продолжают консультации по предложенному документу. Издание отмечает, что в случае достижения договоренности может быть подписано соглашение, аналогичное зерновой сделке 2022 года, которое охватит все коммерческие суда и обяжет прекратить атаки на них.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке переговоров по прекращению огня в Черном море при посредничестве Турции и ООН. «Российская сторона всегда открыта к переговорам», – заявил он.

    Президент Турции Тайип Эрдоган 7 октября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул первостепенное значение безопасности судоходства и подтвердил готовность Анкары способствовать прямым контактам Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

    Власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов.

    Комментарии (10)
    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом

    CNN Turk: Российский турист погиб в Турции после падения на скалы с парапланом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский турист погиб на турецком курорте Олюдениз во время полета с парапланом, сообщил телеканал CNN Turk.

    Мужчина скончался после падения на скалы в провинции Мугла, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk. Сообщается, что 37-летний россиянин Александр Кишенет совершал прыжок с высоты 1900 метров с горы Бабадаг на соло-параплане. По неустановленной причине он упал на скалы.

    На место происшествия выдвинулись жандармы и спасатели, однако мужчина скончался до их прибытия. Начато расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с отравлением российских туристов в Турции.

    Летом российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки.

    В стране решали вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Генконсульство подтвердило гибель россиянина при полете на параплане в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский турист Александр Кишенет погиб в турецком городе Фетхие в результате столкновения со скалой во время полета на соло-параплане, подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

    Генконсульство подтвердило информацию экстренных служб Турции о гибели россиянина в районе Ликийской тропы, передает РИА «Новости».

    По данным турецких СМИ, 37-летний Александр Кишенет совершал полет на соло-параплане с горы Бабадаг с высоты 1900 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о гибели российского туриста после прыжка с парапланом.

    В ноябре прошлого года россиянин погиб в Турции после падения с парапланом со скалы.

    В сентябре того же года генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    В Стамбуле произошло второе за неделю нападение ученика с ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Эсеньюрт на западе Стамбула 16-летний ученик совершил нападение с ножом на одноклассников, пострадали три человека.

    Это уже второй подобный эпизод в мегаполисе за неделю, передает РИА «Новости». «Ученик лицея ранил ножом двух одноклассников. Пострадавшие госпитализированы, идет расследование инцидента», – сообщил журналистам префект района Фатих Чобаноглу.

    Напавший на учеников подросток задержан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц. Одна ученица погибла при нападении на школу.

    В апреле серию нападений на школы в Турции объяснили схожими причинами.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших при обрушении дома в Стамбуле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Среди пострадавших при обрушении жилого дома в Стамбуле граждан России нет, сообщили в российском генконсульстве.

    «По предварительным данным турецких экстренных служб, граждан России среди пострадавших нет. Обращения на телефон дежурного генконсульства не поступали», – заявили в генконсульстве, передает ТАСС.

    В результате ЧП погибли два человека, десять, в том числе трое детей, спасены, сообщает TRT Haber. Спасатели продолжают поиски трех человек, находящихся под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле при обрушении дома погиб человек. Под завалами семиэтажного дома начали поиски семи человек.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Турция отказалась отправлять войска в другие страны для наступления

    Фидан: Турция не намерена отправлять войска в другие страны для наступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс является исключительно оборонительным, поэтому Анкара не намерена отправлять свои войска в другие страны для участия в наступательных действиях.

    «Я четко заявляю, что это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом этого соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее сторону и защитить ее. Это не соглашение о нападении. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для совершения нападения», – сказал Фидан, передает ТАСС.

    Министр добавил, что сотрудничество в рамках Мекканского соглашения развивается, и военные делегации определят необходимые меры обороны для Саудовской Аравии, а также возможный вклад Пакистана и Турции. По его словам, королевство уже обладает крупной военно-технической инфраструктурой, однако сторонам необходимо совместное планирование и проведение операций.

    Фидан подчеркнул, что Анкара делает все возможное для урегулирования ситуации путем мира и диалога. Он отметил, что Турция рассматривает атаки хуситов в более широком региональном контексте, стараясь понять возможные политические шаги на фоне конфликта Ирана и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о планах Анкары создать военную базу в Саудовской Аравии.

    В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в королевстве.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 21:54 • Новости дня
    Первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку

    Первый контур энергоблока №1 АЭС «Аккую» прошел проверку на прочность

    Первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый контур реакторной установки энергоблока № 1 АЭС «Аккую», которую возводит Росатом в Турции, успешно выдержал гидравлические испытания на прочность.

    В сообщении компании «Аккую нуклеар» говорится, что по итогам испытаний были достигнуты критерии, заложенные проектом реакторной установки ВВЭР-1200, передает ТАСС.

    В первый контур входят реактор, главные циркуляционные насосы, парогенераторы, компенсатор давления и главный циркуляционный трубопровод. Во время испытаний давление в системе повысили до 24,5 МПа, что в полтора раза превышает рабочее давление установки. Температура воды достигала 135 °C.

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что успешное завершение испытаний стало важным шагом к физическому пуску энергоблока. По его словам, от надежности первого контура зависит безопасность работы всей станции.

    АЭС «Аккую» – первая атомная станция в Турции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Это первая в мире АЭС, строящаяся по модели «строй-владей-эксплуатируй».

    Ранее глава Минэнерго Турции и гендиректор Росатома обсудили ход строительства АЭС «Аккую».

    Летом Алексей Лихачев заявил о завершении строительных работ на первом энергоблоке.

    В январе готовность первого энергоблока оценивалась в 99%.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Российские ученые представили лунную программу на конгрессе в Турции

    Россия представила лунную программу на астронавтическом конгрессе в Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению Луны на 77-м Международном астронавтическом конгрессе в турецком Белеке.

    Совместный доклад об актуальных задачах исследования спутника Земли автоматическими аппаратами в рамках национального проекта «Космос» подготовили ИКИ РАН, госкорпорация «Роскосмос» и НПО имени Лавочкина. Презентация состоялась в рамках секции «Луна», передает «Интерфакс».

    «В докладе были отражены исторические аспекты, актуальные планы и задачи в области научных исследований Луны автоматическими аппаратами и в рамках Национального проекта «Космос», основные действующие международные проекты и открытые возможности для сотрудничества», – сообщили в институте.

    По данным специалистов, на пленарной сессии обсуждались исследования, необходимые для новых пилотируемых миссий и длительного пребывания человека на поверхности Луны. Сотрудники института также выступают в секциях, посвященных Марсу, проектированию планетных миссий, образованию и нормативному регулированию космической деятельности.

    Международный астронавтический конгресс проходит с 5 по 9 октября в Турции, собрав более 10 тыс. участников, включая глав космических агентств и руководство профильных корпораций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон назвал Луну самым скучным объектом Солнечной системы.

    Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве.

    Глава лунной базы НАСА рассказал о пользе взаимодействия с Россией.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 07:34 • Новости дня
    В Стамбуле частично обрушился шестиэтажный дом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе Малтепе в Стамбуле обрушились два этажа шестиэтажного здания, под завалами могут находиться люди, сообщают местные СМИ.

    Инцидент произошел в четверг утром в районе Малтепе, под завалами находятся люди, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

    По неизвестным причинам обрушились два первых этажа дома, где расположены коммерческие лавки. В районе 7.00 мск они были закрыты.

    К месту происшествия направлены бригады спасателей и машины скорой помощи, проводится эвакуация жителей. Информации о жертвах пока не поступало. По данным телеканала, из-под завалов живым извлекли ребенка, он госпитализирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре при обрушении жилого дома в Газе погибли 11 человек.

    В июле в Саратове произошло новое обрушение в аварийном доме.

    В апреле при обрушении дома в Сызрани пострадали 12 человек.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Турция отказалась отправлять войска в другие страны для наступления

    Глава МИД Фидан исключил отправку турецких войск за рубеж для наступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс является исключительно оборонительным и Анкара не намерена направлять армию в другие страны для участия в наступательных действиях.

    Турция не планирует участвовать в наступательных операциях за рубежом, поскольку соглашение Мекканского альянса предусматривает лишь коллективную защиту, пишет ТАСС.

    «Я четко заявляю, что это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом этого соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее сторону и защитить ее. Это не соглашение о нападении. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для совершения нападения», – заявил Фидан на пресс-конференции в Анкаре с венгерской коллегой Анитой Орбан.

    Глава внешнеполитического ведомства добавил, что сотрудничество в рамках соглашения активно развивается. По его словам, военным делегациям предстоит определить, какие меры защиты необходимы Саудовской Аравии в оперативной зоне, а также оценить возможный вклад Пакистана и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Турции опровергли информацию о создании военной базы в Саудовской Аравии.

    Издание Turkiye сообщило о планах Анкары по размещению такого объекта.

    В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска на саудовской территории.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Турецкая футбольная федерация (TFF) решила прекратить сотрудничество с итальянским специалистом Винченцо Монтеллой на посту главного тренера национальной команды.

    «Принято решение не продолжать сотрудничество с главным тренером нашей национальной команды господином Винченцо Монтеллой», – говорится в сообщении федерации, которое передает РИА «Новости».

    Ранее издание Milliyet сообщило о решении TFF расторгнуть контракт с Монтеллой из-за поражений команды во всех четырех матчах группового этапа Лиги наций. После поражения от сборной Италии в понедельник со счетом 1:3 руководство федерации окончательно решило уволить 52-летнего итальянца.

    Монтелла возглавлял сборную Турции с 2023 года. Команда под его руководством провела 40 матчей, одержав 21 победу, потерпев 14 поражений и пять раз сыграв вничью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа».

    В июле Юрген Клопп был назначен главным тренером футбольной сборной Германии.

    Златко Далич покинул сборную Хорватии по футболу.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Глава МИД Турции провел в Анкаре закрытые переговоры с делегацией ХАМАС

    МИД Турции: Фидан провел закрытую встречу с делегацией ХАМАС в Анкаре

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре закрытую встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с руководителем его политбюро Халилем аль-Хайей.

    Встреча турецкого министра с представителями палестинского движения прошла в закрытом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

    «Министр Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с делегацией ХАМАС во главе с руководителем политбюро движения Халилем аль-Хайей», – заявили в пресс-службе МИД Турции.

    Подробности переговоров и их повестка официально не раскрываются. Отмечается, что встреча прошла на фоне дипломатических усилий по урегулированию ситуации в секторе Газа и продвижению следующего этапа мирного плана.

    Халиль аль-Хайя возглавил политбюро ХАМАС в июле 2026 года. Он участвует в переговорах о прекращении огня и дальнейшем урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по ситуации в Газе.

    В прошлом году телеканал Al Jazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана урегулирования.

    Лидер движения в Газе заявил о бессмысленности переговоров при осаде анклава.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по ситуации в Газе

    Эрдоган заявил о бездействии санкционных механизмов по ситуации в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные судебные и санкционные механизмы не работают должным образом в отношении ситуации в секторе Газа, несмотря на гибель палестинцев и нарушения перемирия.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал отсутствие должной реакции мирового сообщества на события в секторе Газа. По его словам, международные санкционные и судебные механизмы не работают должным образом, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, мы видим, что перед лицом этой трагической картины международное сообщество не дает необходимой реакции», – подчеркнул политик на Международном саммите по вопросам правосудия.

    Эрдоган отметил, что за три года конфликта в Газе погибли тысячи палестинцев, среди которых в основном дети и женщины, разрушены школы, университеты, больницы и религиозные учреждения. По его данным, после вступления в силу перемирия в октябре 2025 года израильские силы неоднократно его нарушали, что привело к гибели еще 1,5 тыс. человек и ранению более 5 тыс.

    Турецкий лидер также обратил внимание на продолжение строительства израильских поселений и нападения в Иерусалиме. Он напомнил о шагах Анкары, включая иск в Международный суд ООН, прекращение торговли с Израилем и требование арестов виновных в нападении на «Глобальную флотилию Сумуд». «Это испытание на человечность для всего мира», – заключил Эрдоган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане.

    До этого Эрдоган обвинил израильское правительство в зависимости от войны и предупредил Израиль о недопустимости угроз Турции.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    Под завалами семиэтажного дома в Стамбуле начали поиски семи человек

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке Стамбула в ночь на четверг частично обрушился семиэтажный жилой дом, под завалами остаются семь человек.

    Три этажа дома в районе Малтепе обрушились в 05.40, передает РИА «Новости». Дом был построен в 1987 году, в нем проживают 33 человека.

    «В результате обрушения повреждены четыре квартиры… спасателям удалось извлечь из-под завалов пятерых. Еще семеро остаются под обломками, с четырьмя из них установлен контакт, троих ищут», – заявил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле частично обрушился шестиэтажный дом.

    В марте в городе обрушились два здания. Из-под обломков извлекли восемь человек.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Вооруженные силы России взяли под контроль Лукашово и Лобановку
    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    График выплаты долгов Украины Западу растянулся как минимум до 2061 года
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам
    Белоруссия запретила продажу чая Greenfield из-за плесени

    Россия обеспечила себя мясом

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации